Àgueda Micó: "La ovación a Mazón fue repugnante, ahora el PP es responsable en su conjunto"

A Àgueda Micó le ha decepcionado “un poco” la política que se hace en Madrid. Acostumbrada durante años al escenario local y autonómico desde las listas de Compromís, cree que en el Congreso sobra “espectáculo” y falta ir más a las cosas más pequeñas que mejoran la vida de la gente.

Micó (L’Ollería, 1978) conversa al inicio del año político con infoLibre y tacha de “catastrófica” la situación todavía de la zona afectada por la dana en Valencia. Y está impactada con la imagen de toda la cúpula del Partido Popular aplaudiendo el pasado fin de semana al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón. Sigue apostando por una moción de censura aunque no den los números en las Cortes valencianas y pone el foco también en las “lamentables” adjudicaciones que está haciendo la Generalitat a empresas ligadas al PP. La portavoz del partido valenciano se muestra rotunda. Y sus palabras ya le han valido el premio a la diputada revelación por parte de la Asociación de Periodistas Parlamentarios.

¿Cómo siguen las zonas afectadas por la dana?

Muy mal, la situación continúa siendo catastrófica. El contexto es el de un millón de personas afectadas, al igual que el 20% del PIB valenciano. Hay mucha gente que no ha podido solucionar algo tan básico como el tema de la vivienda.

¿Cómo está siendo la reconstrucción?

Muy deficiente. Hace falta mucha más implicación por parte de las instituciones. Deben hacerlo con más fuerza la Generalitat Valenciana y el Gobierno central. Por ejemplo, respecto al tema del consorcio de seguros, hay un cuello de botella enorme porque no hay suficientes peritos. De las más de 250.000 solicitudes de indemnizaciones, sólo se han pagado el 30%. Tampoco está llegando la ayuda europea. Cuanto más tiempo pasa, más difícil lo tienen los comercios locales (cinco mil se han visto afectados gravemente), restaurantes y bares. Y se va a perder el 30% de estos comercios. Esa es la magnitud de la tragedia.

¿Qué le pareció la ovación que le dedicó el PP a Carlos Mazón en el acto del pasado fin de semana en Asturias?

Fatal, indignante y hasta repugnante. Es una tomadura de pelo que el PP aplauda como una estrella del rock a una persona que ha demostrado incapacidad absoluta en la gestión, empezando por el día 29 y su comida en El Ventorro, que no ha pedido perdón y que tiene a la mayoría social valenciana en su contra. Ahora ya podemos decir que Alberto Núñez Feijóo y el PP en su conjunto son responsables de lo que está pasando en Valencia porque le han dado carta blanca, le han aplaudido y le han dicho ‘eres nuestro hombre’.

¿Descarta que Mazón vaya a dimitir?

No descarto nada. Por la actitud que hemos visto hasta ahora aguantando toda la presión, está demostrando que no tiene ninguna voluntad de arrepentimiento ni de resarcimiento. Intentará durar. Si la dignidad fuera uno de los valores del PP, no permitiría que Mazón fuera presidente de la Generalitat. Y lo está haciendo.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha dicho que Mazón estaba “noqueado”.

Feijóo y el PP no tienen ningún argumento real para defender la gestión de Mazón. Lo que hizo el líder del PP después de la dana fue pedir que subiera a nivel tres la emergencia y que fuera el Estado el que se hiciera cargo de la catástrofe, que es lo que solicitó Compromís desde el minuto cero. ¿Cómo justifica ahora que Mazón se quede una persona que dijo que su presidente no estaba a la altura? Por tacticismo del PP, que lo aguantará hasta que no pueda más o tenga una alternativa.

¿Sigue apostando por presentar una moción de censura contra Mazón a pesar de que no dan los números? ¿Por qué cree que el PSOE no termina de dar ese paso?

Por supuesto que estamos a favor de presentar una moción de censura. Cuando la acción política de un presidente es tan nefasta como la de Mazón, se tiene que ir en contra con todos los instrumentos que tengamos al alcance. Por esto también hemos pedido comisiones de investigación y exigimos su dimisión en las Cortes. La moción nos permitiría a Compromís y al PSOE explicar que hay una alternativa, pero los socialistas están más entregados a la estrategia de defender al Gobierno central que a los intereses de los valencianos.

Mazón acaba de adjudicar un contrato de 578.512 euros a un firma dirigida por Íñigo de la Serna, exministro y excoordinador de la campaña de Núñez Feijóo. ¿Qué opinión le merecen las contrataciones de la reconstrucción por parte de la Generalitat?

Lamentables. El PP tiene una premisa básica de funcionamiento: el negocio. Mazón es un discípulo de Zaplana. Se nota por su modus operandi. Incluso en este momento no pierden de vista el negocio y se lo dan a sus empresas. Estamos en contra de esta forma de funcionar pero desgraciadamente no nos sorprende. Siempre los populares han hecho lo mismo. Por eso está gente no tiene que estar al frente de la Generalitat.

Si miramos las encuestas, vemos que el PP experimenta un gran bajón pero sigue siendo la primera fuerza en la Comunidad Valenciana. ¿Por qué? ¿Cómo lo interpreta?

Las encuestas marcan cómo está la situación en un momento concreto. El PP está muy consolidado en el País Valencià. Lo ha estado siempre, incluso en 2015 cuando perdieron el Gobierno por los graves casos de corrupción. No hubo entonces un traspaso de votos del PP al PSPV o a Compromís, sino que se quedaron en casa sus votantes. También depende de nuestra capacidad de llegar a mayoría sociales y que la gente vea en nosotras una alternativa real.

Lo que también se ve en las encuestas es que en este clima de desafección política crece la ultraderecha. ¿Le preocupa este ascenso?

Es un tema gravísimo. No está pasando sólo aquí y ahora. En el País Valencià siempre hemos tenido un caldo de cultivo importante de extrema derecha. Ahora tienen un contexto mundial muy proclive con dirigentes de extrema derecha en Italia y en Argentina, además de próximamente Trump en la Casa Blanca. Todo eso implica un modus operandi de la posverdad y del terraplanismo, además de la utilización de las redes para difundir su discurso. La gente está enfadada porque vivimos en una situación complicada. Y lo que hacen ellos es confrontar al último contra el penúltimo. Su relato puede calar mucho. Por eso es importantísimo que se vea que hay un escudo social que protege a quien más lo necesita.

Durante la dana y los días posteriores se ha visto también el fenómeno de las fake news con bulos como el del aparcamiento de Bonaire. ¿Qué hay que hacer para frenar este mundo de desinformación?

Primero, legislar. Hay situaciones que no están reguladas legalmente, debe haber un marco jurídico para contraponer lo que se hace bien y mal. No ayuda además que personajes como Elon Musk controlen las redes. Hay que ir mucho más allá del plan de regeneración anunciado por Pedro Sánchez. Y también hace falta, a medio y largo plazo, que nuestros jóvenes tengan más capacidad crítica, lo que depende del sistema de educación pública.

Los reyes visitaron la primera vez la zona junto a Sánchez y Mazón en una jornada que dejó imágenes inéditas en el país. Luego se trasladaron otra vez los monarcas con sus hijas en un viaje sorpresa. La alcaldesa de Catarroja lamentó que se diera una imagen revestida de normalidad cuando la situación es diferente. ¿Qué le parece el papel adoptado por Zarzuela?

No me parece bien. Creo sinceramente que la Casa Real está utilizando la confrontación que hay entre la ciudadanía y los gobiernos para intentar tener una imagen apartada de los partidos y mejorar su posición política y social. Están utilizando la catástrofe de la dana para decir nosotros somos mejores que los gobiernos. Me parece fatal. Y se ha visto claramente con cuestiones como hacer incursiones sin que nadie lo sepa ni la alcaldesa de la localidad. Fueron a darse un baño de masas sin insultos y sin políticos. Como pasó en la catedral de Valencia. No me parece bien su actitud.

¿Y qué le parece el papel del teniente general Gan Pampols como vicepresidente para los temas de reconstrucción? ¿Se da una señal confusa de que un militar puede ejercer mejor una función que un cargo público electo?

Esa es la cuestión. Mazón ha utilizado el discurso de la extrema derecha para decir que los políticos son incapaces. Es mentira, hay personas que son grandes gestoras y otras que son nefastas. Pasa en la política y en cualquier ámbito. El mensaje es erróneo. Pero es una cuestión también muy táctica y así ha querido tapar sus vergüenzas y su incapacidad. Lo único que hemos visto es el conflicto sobre su sueldo, es lo único que ha aportado a la sociedad. Lo que tiene que hacer Mazón es dimitir y dejar a otros partidos políticos. No somos iguales.

A nivel nacional y como portavoz de Compromís en el Congreso, ¿cree que aguantará la legislatura hasta 2027?

Depende de la voluntad de Pedro Sánchez, está en sus manos. Aguantará hasta que tácticamente le convenga convocar elecciones. Lo veo capaz de llegar a 2027 con o sin presupuestos. Ha demostrado que tiene capacidad de aguantar en situaciones complicadas También parece que se está preparando con toda la inmersión de sus ministros en los liderazgos territoriales para estar bien situado. No sé qué hará. Lo que tengo claro es el papel de Compromís: vamos a defender los intereses valencianos ahora más que nunca. El Gobierno tendrá nuestro apoyo si cumple.

¿Está ya en negociaciones con María Jesús Montero para los presupuestos generales? ¿Qué va a poner Compromís sobre la mesa?

Hay que solucionar los problemas de infrafinanciación porque son estructurales. No podemos ser ciudadanos de segunda. También hay cuestiones clave sobre las infraestructuras porque somos un pueblo de gente exportadora, además de abordar el tema de Cercanías. Y apostamos por garantizar el escudo social. Además, queremos que las inversiones en la reconstrucción por la dana permitan que se pueda recuperar ese 20% del PIB afectado, tanto en estos presupuestos como en los siguientes. Además, hay que realizar una reconversión porque no puede depender sólo la economía del turismo.

Han empujado mucho durante estos meses en el Congreso con el tema de la vivienda, ¿cómo han acogido las medidas anunciadas por Pedro Sánchez?

Algunas están bien y siguen la estela de lo propuesto por Compromís y Sumar, pero se han quedado cortas. El Gobierno central tiene que asumir que es necesario que haya más vivienda pública. Esto no tiene que pasar solo por la construcción, sino también por poner al servicio de la ciudadanía viviendas que están ahora en temas de turismo o en manos de grandes tenedores. Hay que regular el mercado. No sé hasta qué punto el PSOE está por la labor de hacer cambios estructurales. La vivienda tiene que dejar de ser un elemento de especulación.

En las encuestas se señala un problema electoral a la izquierda del PSOE con un mapa muy fragmentado. Movimiento Sumar va a celebrar en marzo su asamblea, mientras Podemos se salió del grupo parlamentario y emprendió un camino autónomo. ¿Le preocupa esta división y las implicaciones de falta de unidad de cara a unas elecciones?

No creo que el problema sea de fragmentación o unidad. Hay proyectos políticos territoriales, como Compromís, que hemos tenido la capacidad de representar a un conjunto de ciudadanos valencianos que cree en políticas de izquierdas, transformadoras, feministas y ecologistas desde un punto de vista valencianista. Se pueden conjugar las diferentes opciones políticas. Funcionan los proyectos políticos que la gente percibe como propios y que tienen detrás un sustrato social y de militancia. Compromís es un buen ejemplo. Tenemos que hacer que la gente no entienda la fragmentación como algo dañino. No todos somos iguales, pero sí que tenemos la capacidad de llegar a acuerdos en cuestiones que nos afectan a valencianos, gallegos, vascos, andaluces y catalanes. En estas cuestiones tenemos que ir a una. El problema aquí lo veo en la actitud del PSOE, que va de izquierdas pero en la práctica no tiene ni la voluntad ni la valentía de hacer transformaciones sociales necesarias para que ese escudo social llegue a todo el mundo. Hace falta voluntad política para pactar desde la diferencia y el respeto. Siempre lo he dicho: lo que le faltó a Podemos en 2015 fue no presentarse en el País Valencià porque estaba Compromís. Esto pasa a veces con la izquierda tradicional española que no es capaz de ver que realmente no es cuestión de unidad, sino de mostrar voluntad real de cambio desde la diferencia y desde el acuerdo. Por ahí va el grupo parlamentario de Sumar. Hay que pactar desde la diferencia.

Aterrizó en la política nacional en las elecciones del 23J después de su etapa autonómica. Acaba de recibir el premio a la diputada revelación de la Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP). ¿Qué le ha chocado más del escenario que se vive en Madrid?

También pasé por la política municipal durante muchos años. Aquí en Madrid la política es más espectáculo. Esto me ha decepcionado un poco. Compromís intenta ser muy coherente y construir desde las cosas pequeñas. Aquí pasa al contrario: hay metarrelatos que tratan de introducir el PP y el PSOE. Pero me da la sensación que no aterrizamos en políticas concretas que hagan la vida de la gente mejor. Aunque sí lo veo en los ministros del entorno de Sumar. Por ejemplo, en los departamentos de Trabajo, Cultura y Sanidad.