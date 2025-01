La vivienda ya se ha convertido en el principal problema de los ciudadanos vascos. Desde el Gobierno de Euskadi se apuesta por una respuesta "integral", tanto en la oferta como en la demanda, en una comunidad donde pesan factores como que hay más habitantes solos en los domicilios que en familia y con la presión turística en ascenso.

El socialista Denis Itxaso (Donostia, 1975) es el consejero vasco de Vivienda y Agenda Urbana en el gobierno de coalición presidido por Imanol Pradales (PNV). El exdelegado del Gobierno está en plena aplicación de las zonas tensionadas y espera que a lo largo de este año estas áreas afecten ya a municipios que engloban al 60% de la población. Además, durante estos días está en permanente contacto con el Ministerio de Vivienda a raíz del diseño del plan anunciado por Pedro Sánchez, que incluye medidas como un PERTE, la limitación de compra para los extranjeros extracomunitarios no residentes y la transferencia de dos millones de metros cuadrados a la nueva empresa pública de vivienda. Y se muestra el político convencido de que se puede solucionar la crisis y evitar esa brecha de desigualdad entre propietarios e inquilinos.

¿Qué le parece el plan de medidas anunciado por el presidente? ¿Cómo afectará a Euskadi?

Son medidas que están a la altura de la dimensión del problema. Podemos cerrar los ojos o mirar para otro lado, pero España es un país con un atractivo turístico descomunal, y eso, querámoslo o no, afecta al parque de vivienda cuando parte de él se detrae para destinarlo a fines turísticos. Como consejero vasco de Vivienda me preocupa que, con el cambio climático y las temperaturas templadas de la cornisa cantábrica, el desplazamiento de capitales inversores extranjeros pueda también afectar al parque vasco de vivienda en zonas de costa. En San Sebastián hace algún tiempo que se detectan compras de viviendas de lujo por parte de capitales sobre todo rusos. También destacaría el diseño de un PERTE específico para la vivienda porque es un instrumento que ha dado muy buen resultado al alinear toda la cadena de valor, que en el caso de la vivienda es muy compleja, para poder dar un salto tanto cualitativo como cuantitativo.

El último Deustobarómetro recoge que la vivienda se ha convertido ya, junto a la sanidad, en la principal preocupación de los ciudadanos vascos. ¿Estamos ante una emergencia en el caso de la vivienda en Euskadi y en España?

Suelo utilizar la expresión de la emergencia habitacional. Es una prioridad para el Gobierno vasco. Cuando tomé posesión, prometí una posición de combate ante un problema lacerante que tiene afecciones claras de carácter social. Pero también económicas porque lastra nuestra competitividad y resta capacidad de consumo a las familias. Hemos establecido una estrategia tan amplia como el problema. No es solo algo de las clases vulnerables, sino también de las clases medias. Por tanto, la respuesta ha de ser integral: hay que poder actuar desde la oferta y desde la demanda. Solemos decir que el tiempo del urbanismo y del suelo no es el de las personas. Pasa un tiempo, desde el suelo hasta la entrega de llaves, que tiene que ser de amparo y de cobertura de los inquilinos que están experimentando los rigores de un mercado del alquiler feroz absolutamente disparado. Y tenemos que regular.

En ese Deustobarómetro, un 31% de ciudadanos dice que nunca podrá comprarse una vivienda. ¿Se puede convertir en una crisis social?

Es una crisis social para muchas familias. Detraer ese porcentaje tan elevado de renta para sufragar el coste de la vivienda, sea para el alquiler o la hipoteca, está afectando a los sectores económicos. Y la crisis de la vivienda amenaza con generar nuevas desigualdades y nuevas brechas sociales entre propietarios e inquilinos. Es verdad que la vivienda como propiedad está muy arraigada en nuestra sociedad, pero es verdad que como Gobierno estamos obligados a recordar la función social de la vivienda. Por esto tenemos la calificación permanente de las viviendas protegidas desde 2003. Tenemos que recrecer nuestro parque vivienda, con la calificación permanente y multiplicando la construcción. Para eso hace falta reformar la ley del suelo y detectar nuevas palancas de financiación público-privada, porque la vivienda protegida puede ser un elemento de inversión para los privados siempre que sea dentro de los parámetros regulados y puede servir en la medida en la que los poderes públicos solos no vamos a ser capaces de financiar todo el parque.

¿Tiene un cálculo de cuánta vivienda pública se va a construir en Euskadi?

El pacto de la vivienda que se suscribió en 2022 establecía que en el umbral de 2036 debíamos tener un parque de 130.000 viviendas. Ahora tenemos del orden de 70.000. Estamos construyendo una media de cinco mil nuevas viviendas al año. El nuevo Gobierno se ha propuesto elevar a siete mil por año durante esta legislatura. Además, estamos captando vivienda ya construida para ponerla en el régimen del alquiler protegido a través de un programa en el que pagamos al propietario un canon moderado pero le damos plena seguridad y garantía de cobrar a principios de mes y va a recuperar el piso en perfecto estado.

¿En cuántos municipios se está aplicando la ley de vivienda en Euskadi para limitar los precios del alquiler?

Estamos empezando ahora la declaración de las zonas tensionadas. Durante este mes de enero vamos a aprobar las declaraciones de Zumaia, Lasarte-Oria, Irún y Barakaldo. Durante este 2025 vamos a tener a más del 60% de la población vasca viviendo en zonas tensionadas porque se incorporarán las tres capitales. La fórmula establecida por el Gobierno vasco es muy apropiada porque se acredita municipio a municipio y tienen que elaborar planes trianuales de acción. La figura del tensionamiento no es una conquista, sino el reconocimiento de un problema. Y por eso esos ayuntamientos tienen que decir cómo quieren salir de esa situación.

En Cataluña, según los primeros análisis que ha hecho la Generalitat, la aplicación de la ley de vivienda ha supuesto una rebaja del 5% en el precio del alquiler. ¿Tienen un cálculo de lo que puede suponer para Euskadi?

No. Estuve reunido con el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y la consellera de Vivienda, Sìlvia Paneque, y me explicaron esa reducción del 5%, algo que es novedoso en el mercado de la renta de alquiler de precios. Se está queriendo utilizar otro dato en contra y de manera confusa: es verdad que hay un 17% menos de rotación, pero eso no significa que se reduzca el mercado porque propietarios huyan por estar intervenido. Eso no es verdad. Lo que ocurre es que los contratos están durando más y el número de contratos en vigor sigue creciendo.

En el Congreso de los Diputados está atascada la ley del suelo por la pinza entre el PP y Sumar. ¿Cree que podrá retomarse? ¿Es necesaria?

Esa ley la apoyan muchas comunidades y ayuntamientos del PP. No la aprobaron por intereses partidistas y electorales. No conozco a nadie en este país que no esté de acuerdo en que la cadena de valor y todos los procedimientos y burocracias son angustiosamente lentos. Ahora mismo está entre los cinco y los siete años el tiempo que transcurre entre el suelo y la entrega de llaves de vivienda protegida. Eso pasa porque los planes urbanísticos y las modificaciones puntuales son procedimientos que duran dos años, son tiempos muy dilatados. Necesitamos que haya herramientas de agilización por parte de la administración. El PP no la aprobó en el Congreso por cainismo. En algún momento imperará el sentido común y espero que esa reforma prospere.

¿Qué opinión tiene de las medidas lanzadas por Alberto Núñez Feijóo y sus barones este fin de semana en Asturias?

No soy muy dado a las hipérboles, pero me parecen catastróficas. Volver al modelo de la liberalización es regalar suelo, que es un bien finito, a las empresas privadas y eso no va a reducir el precio, sino que lo va a incrementar. Ahora en el ámbito de la demanda no están solo los españoles, sino que hay muchos operadores con interés de especular. España es un país muy atractivo turísticamente. En Euskadi tenemos un problema de suelo, muy escaso y muy caro.

Hablando de Euskadi, el caso de Donosti recuerda mucho a Barcelona y Madrid, con sus centros convertidos en lugares donde solo pueden vivir millonarios y están llenos de hoteles de lujo. Es algo que pasa desde hace años en Londres y en París, por ejemplo. Desde el punto de vista social, ¿ha fracasado un sistema que ha expulsado a los vecinos?

Afortunadamente creo que Donosti no ha llegado a semejante situación. Pese a todas las políticas novedosas que hemos hecho en Euskadi, la demanda nos ha sobrepasado. El principal factor de tensionamiento, también en San Sebastián, no es tanto el turismo, sino el hecho de que por primera vez en el País Vasco hay más personas viviendo solas que acompañadas. Eso es una revolución demográfica que los sociólogos no fueron capaces de ver con tiempo. Hay que recrecer el parque público de manera urgente porque vamos a necesitar más viviendas para el mismo umbral de población. No es una tendencia que vaya a cambiar en el medio plazo. Además, hay que poner coto a la proliferación de los pisos turísticos.

Acaban de aprobar el proyecto de presupuestos en el Parlamento vasco con solo el voto a favor del PNV y del PSE-EE. Se ha visto un distanciamiento con EH Bildu en temas como la vivienda. ¿Hay mayor sintonía en el Congreso y menos en Euskadi?

El mensaje que ha llegado a Madrid es el del Parlamento Vasco, pero la relación del Gobierno de Euskadi con EH Bildu en materia de vivienda es mucho mejor de la que ellos quieren porque nuestra conexión es con los ayuntamientos. Mido la relación municipio a municipio, no tanto en el postureo en el Parlamento Vasco.

Forma gobierno de coalición con el PNV en Euskadi. En el Congreso se han visto episodios de acercamiento de los nacionalistas vascos con el PP en temas como la eliminación del impuesto a las energéticas. ¿Los ve dando un giro en Madrid y acercándose a Alberto Núñez Feijóo para una moción de censura?

El PNV ahora está en pleno proceso interno. No me gusta meterme en la vida de los partidos, y menos en la de los socios de gobierno. Por cierto, tenemos una relación extraordinaria en este inicio de legislatura de colaboración y confianza. No sé qué puede pasar, pero es verdad que el PP y nosotros no somos lo mismo.

En el Gobierno de coalición, Sumar ha sido muy crítico con la parte socialista y en especial con la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, acusándolos de ir lentos para dar respuesta a los ciudadanos. ¿Qué le parecen las críticas?

Un poco injustas. Conozco a los consejeros de Sumar y de Podemos que están gestionando esta materia en Asturias y Navarra. Tengo una magnífica relación con ellos y están haciendo políticas estupendas de la mano de presidentes socialistas. Tiene que ver más con la necesidad de sacar la cabeza, un poco como pasa con EH BIldu en Euskadi. Es una causa común en la que debemos estar unidas las fuerzas progresistas y tendiendo la mano al resto del arco parlamentario. Como he dicho, este problema tiene solución. Tenemos recursos, despleguemos todas las potencialidades de la ley de vivienda y apliquemos la figura del tensionamiento. Es hora de responder ante el principal problema de la ciudadanía.

Pero un pacto de Estado con el PP parece imposible, ¿no?

Conociendo a la ministra, no va a cejar en el intento. No podemos tirar la toalla.