Verónica Barbero: "Da la impresión de que no tenemos ministra de Vivienda"

-¿Cómo quieres que te presente?

-Como inspectora de Trabajo.

-¡Qué bonito!

Esta conversación tuvo lugar entre bambalinas en el primer mitin de campaña de Sumar durante las elecciones del 23J en A Coruña. Y la protagonizaron Marisa Paredes y Verónica Barbero. La hoy portavoz en el Congreso lo recuerda emocionada. La gran actriz acaba de fallecer. Para la dirigente política, la intérprete es un referente de valentía y cercanía. “Nunca lo voy a olvidar”, confiesa en su despacho en el Congreso.

Barbero (Gijón, 1980) ha tomado las riendas del grupo de Sumar en el Congreso después del escándalo Errejón, que vivió de manera sorprendente y con una mezcla entre rabia e impotencia. Le está dando un nuevo enfoque al trabajo de los diputados y quiere un liderazgo totalmente diferente. Lleva en su mochila la experiencia de haber sido directora general de Trabajo en la anterior legislatura y ella misma escribió en su ordenador las normas que alumbraron los ERTE durante la pandemia.

¿Se ha hecho ya con el puesto de portavoz de Sumar en el Congreso?

Sí. Y da buena cuenta de ello que hemos acumulado un montón de trabajo y muchas horas para asentar un enfoque para el grupo.

Llegó al puesto en un momento muy delicado por la dimisión de Íñigo Errejón, acusado de abusos por varias mujeres. ¿Cómo está el grupo parlamentario?

El grupo tiene nuevas ganas y un nuevo espíritu. La reorganización que hemos hecho está encajando muchas piezas. Nos encontramos muy satisfechas con la nueva perspectiva. Estamos implementando nuevos procedimientos. Hay un trabajo muy bueno individual de los diputados, pero necesitamos generar sinergias. Lo hemos entendido todas.

Con el escándalo de Errejón se abrió el debate de qué mecanismos hay que implementar para detectar estas situaciones. ¿Qué lecciones han aprendido?

Nos pilló por sorpresa, además de con rabia e impotencia. Estamos centradas ahora en el grupo en cuidarnos, y también a la coalición. Es trascendental para el futuro de nuestro país que estemos mirando a la gente. En lo que se refiere a las cuestiones internas: tratar de percibir cualquier situación al respecto y cuidarnos mucho entre nosotras.

El caso Errejón nos pilló por sorpresa, lo hemos vivido con rabia e impotencia

Viviendo como portavoz esta situación frenética en el Congreso, ¿hay legislatura hasta 2027?

Sí, va a ser larga. Estamos en un momento crucial y vamos arrancar 2025 con unos presupuestos generales del Estado, que nos permitirán profundizar en las medidas que queremos sacar adelante. Estoy convencidísima de que la legislatura va a ser larga.

¿Confía en que Junts apruebe esos presupuestos?

Trabajamos con la perspectiva de que salgan adelante las cuentas públicas. Tenemos un paquete fiscal que nos da 7.500 millones y que nos hace apostar por los presupuestos que queremos.

En la anterior legislatura estaba en el Ministerio de Trabajo y fue la persona que redactó los ERTE. Ahora se vive un debate dentro de la coalición sobre la reducción de la jornada laboral, una de las medidas estrella del acuerdo de Gobierno. ¿Va a salir esta iniciativa? ¿Y cuándo?

La reducción de la jornada laboral a 37 horas y media es una medida que va a salir en 2025. Así está en el acuerdo de Gobierno. Hemos desarrollado una mesa de diálogo social y hemos llegado a un acuerdo al respecto.

¿Y qué le parece que el PSOE anteponga ahora el consenso con los grupos parlamentarios a una fecha concreta? ¿Puede existir ese pacto?

Somos leales en el Gobierno y somos conscientes de lo que significa una coalición. Nos dedicamos a trabajar, dialogar y encontrar los puntos de acuerdo con el PSOE. Tenemos un acuerdo que vamos todas a cumplir. Esta reducción es importantísima para la clase trabajadora. A partir de ahí, también nos dedicaremos a negociar en el ámbito del Hemiciclo. No es una fórmula nueva, es lo que llevamos haciendo cinco años.

¿Cree que el PP se podría sumar a esa reducción de la jornada laboral?

Lo que no hago nunca es abandonar el optimismo del buen negociador. Así es cómo trabajamos siempre en Sumar.

¿Y en un clima tan árido en el Congreso se puede llegar a algún tipo de consenso entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo?

La política está llena de teatralidad. Cuando se cae el telón, incluso los mejores actores se mantienen en la mesa.

No renunciamos al impuesto a las energéticas, lo pelearemos

El Gobierno ha prometido renovar el impuesto a las energéticas, pero no tiene los votos en el Congreso. ¿Confía en poder sacarlo o lo da por perdido?

Vamos a tener el impuesto. No vamos a renunciar a él, lo sudaremos y lo pelearemos.

Hay también una negociación ardua entre el PSOE y Sumar de cara al escudo social que se aprobará el próximo lunes en el Consejo de Ministros. La parte socialista ya ha trasladado que no se van a repetir todas las medidas del año pasado por la situación de inflación. ¿Vamos a un decreto más recortado?

El escudo social se aprobó vinculado a una situación concreta. Entendemos que hay una globalidad de medidas que tiene que repetirse. Estamos negociando con discreción, que es la clave para que los acuerdos lleguen a buen puerto.

Una de las grandes preocupaciones que transmiten en Sumar es la cuestión de la vivienda. ¿No tira el PSOE del carro como les gustaría a ustedes?

Da la impresión de que no tenemos ministra de Vivienda. Es la sensación que creo que tiene la calle. Y lo ha manifestado públicamente la ciudadanía de este país saliendo en manifestaciones multitudinarias en Madrid, Barcelona, Sevilla y Bilbao. Es un tema central, es el mayor problema que afrontan los españoles. Es injusto seguir exigiendo a las personas que paguen más de la mitad de su salario en alquileres. Hemos puesto un conjunto de medidas sobre la mesa. Vamos a seguir. Tenemos grandes diferencias con el PSOE y repito: da la impresión de que no tenemos una ministra de Vivienda.

¿Siguen oponiéndose a la ley del suelo que retiró Isabel Rodríguez del Congreso por falta de apoyos?

Nos van a encontrar en frente de cualquier medida que genere burbujas inmobiliarias.

Acaba de producirse la victoria de Donald Trump en Estados Unidos y ha arrancado una Comisión Europea volcada hacia la derecha. ¿Se ha entrado en un ciclo reaccionario?

España actualmente es una excepción. Sumar logró una coalición de grupos a la izquierda el 23J y consiguió la posibilidad de llevar políticas progresistas en España. Aspiramos a que siga siendo así.

¿Qué siente al escuchar discursos que son apología del franquismo por parte de diputados de Vox?

Asco. Pero la reflexión en el fondo es que acuden a eso porque no tienen nada que aportar. Es lo grave y lo dramático. Es penoso que el Hemiciclo se instrumentalice para algo diferente a representar a la ciudadanía. No tienen nada que aportar y recurren a discursos del odio y fascistas por no hacer el trabajo de los diputados.

Siento asco al escuchar los discursos sobre el franquismo de Vox

¿Le preocupa que ese discurso cale entre los jóvenes como se refleja en las encuestas sobre la intención de voto a Vox?

Tenemos que ocuparnos desde el Gobierno y desde el Parlamento de adoptar las medidas necesarias para demostrar a la gente joven y de cualquier edad que la vida de toda la sociedad española mejora cuando adoptamos políticas de izquierdas y que piensan en las clases populares. La clave está en demostrar que son nuestras políticas las que funcionan con hechos, más allá de los bulos y de las mentiras.

Viene de Galicia, ¿qué papel cree que está jugando Núñez Feijóo? ¿Es diferente a cuando estaba en la Xunta?

No, no es diferente. Allí se aprovechaba de los medios de comunicación que tenía coartados para mostrar una imagen que no era real. Es una persona sin contenidos y sin rumbo, no sabe qué aportar. Lo que hace es dar vueltas sobre los bulos, las mentiras y los relatos falaces. Ese es Feijóo, el que conocía y el que conoce ahora toda España.

Han llegado a decir en redes que usted fue alto cargo de Feijóo en Galicia.

Es totalmente falso, otro bulo más. Trabajé para un organismo autónomo y me eligieron los sindicatos.

La actualidad jurídica está marcando la política durante estas semanas. ¿Hay lawfare en España? ¿Se está actuando desde determinados ámbitos de la judicatura contra el Gobierno y personas allegadas?

En el programa electoral del 23J pusimos por escrito algo que mantenemos: hay que democratizar las instituciones empezando por la Justicia. Hay que garantizar un acceso a la carrera para que no se restrinja a élites y capas determinadas de la sociedad. En eso tenemos que ocuparnos.

¿Sigue habiendo élites en España que dominan el país a pesar de haber un Gobierno progresista? ¿Lo ha vivido mientras estaba en el Ministerio de Trabajo?

En España, como en cualquier país del mundo, hay lobbies que tratan de posicionarse desde una perspectiva que no es de sentido de Estado. Nosotras no jugamos esa partida, en Sumar somos lo contrario. Lo que hacemos es traer a la instituciones lo que pide la sociedad civil como la vivienda y la reducción de la jornada.

¿Por qué está cayendo Sumar en las encuestas?

Las encuestas dan datos dispares. En lo que estamos es en gobernar y en cuidar nuestra coalición. Soy muy clara: necesitamos la coalición de Sumar para reeditar gobiernos de izquierdas. Cuando llegue el momento, se va a reproducir.

Una de las críticas que se ha hecho a Sumar es que era demasiado jerárquico porque se tomaban las decisiones de manera unilateral. Partidos como IU y Más Madrid han pedido mayor participación. ¿Están dando más juego en el grupo a esas formaciones? ¿Hay una mejor convivencia?

En el grupo parlamentario ha habido siempre una convivencia muy buena. Pero había una falta de procedimiento de determinadas cuestiones. Vengo de gestionar una RPT de 16 personas cuando estaba en el Consello de Relacións Laborais y una de 50 en la Dirección General de Trabajo. Traigo unas lecciones aprendidas en el ámbito de organizaciones y tengo un estilo de liderazgo que se basa en la deliberación constante. Jamás he adoptado una decisión sin consultar con mi equipo. Es lo adecuado porque no tengo todas las soluciones en mi cabeza.

Movimiento Sumar es una organización muy joven y tiene que dotarse de documentos organizativos y políticos

Movimiento Sumar ha retrasado su asamblea al mes de marzo. ¿Qué partido tiene que salir de ahí?

Movimiento Sumar es una organización muy joven que tiene que dotarse de un documento organizativo que nos permita implantarnos territorialmente y de un documento político que refleje un ideario.

¿Saldrá un líder o un grupo de dirección de esa asamblea?

Ahora mismo en Movimiento Sumar estamos en un momento en el que es importante nuestro desarrollo como organización y territorialmente. Más allá de lo que salga de la asamblea de marzo, es importante que sigamos teniendo una coordinación como actualmente para mirar hacia adelante.

¿Cómo es la relación con Podemos?

Tenemos buena relación con los diputados en el Congreso.

Lo que reflejan todas las encuestas es que si la izquierda va dividida, no hay posibilidades de reeditar el Gobierno de coalición. ¿Se puede dar un movimiento similar a lo que pasó con el Nuevo Frente Popular en Francia? ¿Llegarán las izquierdas a un acuerdo a última hora cuando haya elecciones?

Estamos muy lejos de cualquier horizonte electoral, pero creo que el espacio a la izquierda del PSOE va a estar ahí cuando llegue un procedimiento electoral porque somos organizaciones responsables.

¿Yolanda Díaz es su candidata para 2027?

Yolanda Díaz es mi candidata para 2027.

¿Y qué le gustaría ser a Verónica Barbero en 2027?

Me gusta mucho ser diputada y portavoz del Grupo Plurinacional. Estaré a disposición de mi organización en lo que sea necesario. Siempre me he visto mejor en segunda línea trabajando y tejiendo. Es una posición natural, pero una no está en una organización política si no es para asumir lo que se le solicite. Lo importante es lo colectivo y lo que está fuera de la propia organización.

Yolanda Díaz es mi candidata para 2027

¿Cómo se refiere al colectivo: LGTBI o LGTBIQ+?

Yo digo LGTBIQA+.

¿Qué le pareció la resolución del congreso del PSOE reduciendo las siglas a LGTBI?

Los nombres de los colectivos los eligen los colectivos. No tenemos nada que añadir. Se le ha dado mucha importancia al nombre, pero más graves son algunas resoluciones para excluir a las personas trans de determinados ámbitos. Es comprar el marco de la extrema derecha, eso es muy peligroso.

¿Se logrará un pacto de Estado sobre los menores migrantes? ¿Sacarán con Junts la reforma de la ley de extranjería si no hay acuerdo con el PP?

Sumar finaliza su reestructuración interna tras la salida de Errejón Ver más

Son niños y niñas. Es una irresponsabilidad enorme que no exista ese pacto ya. Es trascendental y nos estamos dejando la piel para conseguirlo.

Saltó a la campaña del 23J en un mitin de la mano de Marisa Paredes, que acaba de fallecer. ¿Qué recuerdo le viene de ella? ¿Qué puede aprender la sociedad de ella?

Conocí a Marisa Paredes en aquel mitin. Le tocó presentarme y se me acercó para preguntarme cómo quería que me introdujese. Le dije: `Como inspectora de Trabajo’. Ella contestó: ‘Qué bonito’. Era muy natural, cercana y valiente. Siempre será un referente. Fue un orgullo, nunca lo voy a olvidar.