De elecciones anticipadas a "nuevo ciclo político": Feijóo da por acabada por enésima vez la legislatura

"Esto no da más de sí. Durará lo que dure, pero [esta legislatura] no da más de sí". Ese es el mensaje que el Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha transmitido este viernes a los periodistas en conversación informal durante el acto de celebración por el día de la Constitución. A escasos metros se encontraba el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que en cambio se mostraba muy optimista de cara a aprobar el proyecto de presupuestos generales a principios de año y apuntaba, de nuevo, a una legislatura larga —con 2027 como horizonte— al tiempo que lamentaba la estrategia de "destrucción del adversario político" de la derecha.

Feijóo no descartó, de hecho, que Sánchez logre sacar adelante las cuentas públicas, si bien evitó adelantar pantallas. "Depende de lo que le dé a Junts", fue su respuesta. Después de calificar a los socios parlamentarios como "fijos discontinuos", no cerró la puerta que en un futuro PNV o Junts le apoyen para sacar adelante una moción de censura contra Sánchez. "Si nos apoyan tendrán que verlo con sus electores, los casos de corrupción acaban de empezar y cada uno tendrá que ver el impacto que produce en su electorado", valoró.

No es la primera vez que el líder de la oposición sentencia la legislatura. Lo ha hecho en multitud de ocasiones desde que llegó a la presidencia del Partido Popular, hace dos años y medio, y también desde que Sánchez fue investido presidente del Gobierno en noviembre del pasado año. Para apuntalar este relato, Feijóo y su equipo intentan hacer ver que hay un rechazo frontal de la ciudadanía al Ejecutivo central —pese a que los socialistas no han salido mal parados de elecciones como las catalanas o las europeas— y que la "corrupción en el seno del Gobierno" provocará que algunos de sus socios dejen de apoyarle en algún momento.

Feijóo llevaba un año alimentado la tesis del adelanto electoral, desde que fracasó en su intento de conseguir en los comicios del 23J una mayoría suficiente para gobernar, que toda la formación daba por descontada al calor de las encuestas. Él mismo admitió después que no gestionó bien los pactos con Vox tras las municipales y autonómicas del pasado año, en los que acabó sometiéndose a las demandas de la ultraderecha y confió su supervivencia a una repetición electoral o, en el peor de los casos, a una legislatura corta, de no más de dos años, en la que Sánchez sufriera el desgaste de su debilidad parlamentaria.

Elecciones anticipadas, cambio de ciclo, plebiscito...

Meses después de llegar a la presidencia del PP, Feijoo emuló la estrategia de su antecesor, Pablo Casado, y pidió la convocatoria de elecciones anticipadas empujado por la necesidad de exhibir fortaleza frente a Vox y azuzado por la derecha mediática. "Si no existe el más mínimo propósito de enmienda que dé marcha atrás en los pactos con ERC o Bildu, que dé marcha atrás en los indultos, en la derogación de la sedición, en la rebaja de la corrupción, en la subida de los impuestos o en las leyes que rompen la independencia judicial, hay que convocar elecciones ya”, reclamaba en diciembre de 2022 desde el Senado.

El expresidente de la Xunta también le negaba legitimidad a Sánchez para seguir al frente de la Moncloa: “Gracias a sus cesiones, hoy tienen la mayoría parlamentaria, pero olvídense, no tienen la mayoría social. Estoy seguro. Y si creen que me equivoco, demuéstrenlo. Si creen que ustedes tienen la mayoría social, convoquen elecciones generales", decía. Meses después, en julio de 2023, las urnas demostraron que Sánchez sí contaba con un respaldo parlamentario, a diferencia de Feijóo, que no logró su ansiada mayoría.

Tras las elecciones gallegas de febrero de 2024, en las que el PP revalidó su mayoría absoluta, Feijóo pronosticó un "cambio de ciclo político" inminente, pese que ya algunas voces sostenían que era un error darlo por hecho cuando la legislatura apenas acababa de empezar. En la campaña de las europeas, el PP instaló la idea de que era "ahora o nunca" para asestar el golpe definitivo a Sánchez y algunos dirigentes como la madrileña Isabel Díaz Ayuso explicitaron que el 9J sería "un plebiscito". El resultado, con un PSOE que se mantuvo por encima del 30% de los votos, no asestó a Sánchez el golpe que esperaba Feijóo.

Las elecciones celebradas en este último año han servido para constatar que la supuesta factura que ha pagado Sánchez por pactar con Junts y ERC la amnistía no es tal, ya que los socialistas lograron mantenerse —con mayor o menor dificultad— en la mayoría de territorios e incluso obtuvieron los apoyos para gobernar en la Generalitat catalana. Y aunque públicamente la dirección del PP asegure una y otra vez que la legislatura está agotada, en Génova saben que el presidente del Gobierno tiene muchas opciones de resistir. Así lo admitió el Coordinador Autonómico y Local del partido, Elías Bendodo, en una comparecencia a puerta cerrada en el Senado ha compartido con cargos municipales del PP en la que señaló que era "muy posible" que Sánchez lograra aprobar las cuentas lo que equivaldría a que el socialista supere una cuestión de confianza.

Feijóo seguirá atacando por todos los frentes a Sánchez

Con todo, en Génova aseguran que no se van a mover de la estrategia de atacar por todos los frentes —parlamentario, judicial y mediático — a Sánchez y subrayan que no van a ejercer como su "salvavidas" en el Congreso. Aunque se produjo un cierre de filas absoluto con Feijóo tras el acuerdo del Consejo General del Poder Judicial, incluso por parte del sector más duro del PP, el líder conservador es consciente de que hay quien mira con desconfianza cualquier pacto con Sánchez, por lo que no cederá o, en su lugar, venderá caro su apoyo como sucede con la ley de extranjería, que también demandan territorios gobernados por ellos como Canarias o Ceuta. Este jueves el PP bloqueó cualquier posibilidad de alcanzar un acuerdo con el Gobierno.

Feijóo seguirá atacando a Sánchez por la 'trama Koldo' y también por su entorno familiar. Los conservadores vieron inmediatamente una oportunidad en las informaciones que tratan de sostener desde hace meses que el Gobierno ha tomado decisiones para favorecer a empresarios supuestamente afines a Begoña Gómez, la esposa del presidente. Y, según el líder del PP, la investigación al empresario Víctor de Aldama, es el "nexo corruptor" en la trama que afecta al exministro José Luis Ábalos y su asesor Koldo García, acaba de empezar y puede convertirse en un problema capital para Sánchez.