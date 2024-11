El PSOE acusa a Feijóo de hacer el ridículo en Europa tras el visto bueno a Ribera: "Intenta perjudicar a España"

10:55 h

El portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Miguel Tellado, ha afirmado que a la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, "parece que no le duelen los muertos" de las inundaciones por la dana en Valencia, según informa EFE.

Tellado ha cargado contra Ribera, tras el visto bueno a su candidatura como vicepresidenta de la Comisión Europea, en una entrevista con Onda Cero este jueves, en la que ha acusado a la ministra de incompetencia, intransigencia, egoísmo, indolencia y de fingir "compungimiento" en sus comparecencias en el Congreso y el Senado.

"Teresa Rivera parece que no le duelen los muertos, que esto no va con ella y en mi opinión es tremendamente, tremendamente grave. Uno no se puede dedicar a la política instalado en posiciones de esa frialdad en el cálculo, ni siquiera político, en el cálculo personal de lo que a mí me interesa y esa es la posición de Teresa Ribera y de Pedro Sánchez", ha afirmado.