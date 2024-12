El PP bloquea bajo la presión de Vox un acuerdo con el Gobierno para acoger a menores migrantes

Sin avances. Así ha finalizado la reunión de este jueves entre el Gobierno central, el canario y el principal partido de la oposición para intentar llegar a un acuerdo dos meses después de que la formación de Alberto Núñez Feijóo rompiera las negociaciones. Una cita a la que el PP llegó exigiendo al Ejecutivo de Pedro Sánchez un "cambio en su política migratoria" , en palabras de su portavoz parlamentario, Miguel Tellado, que insistía en que el PP no se iba a mover de la propuesta lanzada en septiembre por Feijóo y el presidente canario, Fernando Clavijo, que durante esta crisis ha tratado de ejercer de puente entre ambas administraciones y que previamente ratificó otro acuerdo con el Gobierno central.

Al término de la reunión Tellado demandó ese cambio señalando que la política migratoria del Ejecutivo provoca un "efecto llamada" y acusó al Gobierno de no traer "ninguna propuesta". Por su parte, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, lo desmintió y aseguró que el PP no quiso debatir la propuesta que puso sobre la mesa Clavijo, que vincula el reparto de menores a la financiación. Clavijo evitó a su salida a la prensa y el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, reconoció la falta de acuerdo y la necesidad de que la cuestión de los menores extranjeros no acompañados se trate como una política de Estado.

El Gobierno sigue insistiendo en que la vía es la reforma del artículo 35 de la ley de extranjería que implicaría repartir de manera obligatoria —y no opcional, como hasta ahora— la acogida de los menores que llegan de forma irregular a España. Una reivindicación de los Ejecutivos de Canarias y de Ceuta —en el primero gobierna Coalición Canaria con el PP y en el segundo los populares en solitario— ante la situación de sus territorios, desbordados a la hora de hacer frente a la crisis migratoria. Aunque el Ejecutivo de Sánchez insiste en que el nuevo mecanismo contará con "financiación suficiente", tanto el PP como Coalición Canaria demandan más concreción. Según Tellado, "no se arregla dándole un dinero a las comunidades" para luego desentenderse.

El acuerdo propuesto por el Gobierno señalaba que el traslado se realizaría en base a criterios como la renta, la dispersión de la población, el desempleo o el número de menores ya acogidos cada vez que Canarias, Ceuta o Melilla superen esa capacidad. Después de que la norma no saliera adelante el pasado mes de julio en el Congreso por la negativa de PP, Vox y Junts, el Ministerio de Infancia y Juventud elaboró un informe para conocer el número de plazas de acogida de menores debía tener cada territorio con base en su población y expuso que debería haber una plaza por cada 2.250 habitantes, lo que debería traducirse en un aumento de plazas en las comunidades más pobladas como Madrid, Cataluña o Andalucía.

Los conservadores se han escudado, además, en las acusaciones del empresario Víctor de Aldama, presunto comisionista de la trama Koldo, para tratar de desacreditar al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. "Lo único que busca en esta reunión es reivindicarse como ministro, como ministro aforado ante todos los casos de corrupción que persiguen a Rudolf”, aseguró Tellado utilizando el supuesto apodo con el que Aldama hablaba de él. Unas acusaciones sin pruebas, desmentidas por Torres en las que el PP basa su estrategia de oposición pese a que en privado fuentes de la dirección reconocen que no le dan credibilidad a todo lo que está contando el empresario.