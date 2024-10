El PP se queda sin excusas tras romper el pacto sobre migración: la UE ha dado a España 117,5 millones desde 2020

El Partido Popular rompió el sábado las negociaciones con el Gobierno central para la reubicación de los 5.300 menores migrantes acogidos en las islas Canarias, pese a que todo parecía indicar —por la discreción con la que se estaban produciendo los encuentros— que ambas partes estaban cerca de alcanzar un acuerdo. Sorpresivamente, la formación de Alberto Núñez Feijóo anunció que no se produciría una nueva reunión —programada para este lunes— hasta que el Gobierno "recapacitase" y buscara "el apoyo comunitario" para reubicar a los menores en otros países, en palabras de su portavoz parlamentario, Miguel Tellado.

"El Ejecutivo de Sánchez no puede rechazar el apoyo europeo para resolver un problema que no es solo de Canarias y no es solo de España", escribió Tellado a través de X. "Es inaceptable que lo desprecie por puro interés político, por su obsesión por torpedear al gobierno canario y por su intento de responsabilizar solo a las comunidades del PP", prosiguió. Se trata de la misma tesis defendida este lunes el portavoz nacional del partido, Borja Sémper, si bien matizó que las negociaciones con el Ejecutivo de Pedro Sánchez no están rotas sino "suspendidas".

"Las conversaciones con el Gobierno están suspendidas hasta que nos acrediten que han hecho alguna gestión con Bruselas para reclamar el apoyo de nuestros socios europeos a la lucha contra la inmigración irregular", argumentó Sémper. "Si se acredita, las conversaciones podrán reanudarse", continuó. Sémper, al igual que anteriormente Tellado, dio por hecho que el Gobierno español ha "rechazado" la ayuda de la Unión Europea. Se trata de una acusación que el PP ha lanzado en varias ocasiones en los últimos meses y que el ministerio del Interior ha desmentido.

Interior recuerda que la colaboración con la UE en migración se remonta al 2006

Fuentes del departamento de Fernando Grande-Marlaska cifran en 117,5 millones de euros la ayuda que ha recibido España desde el año 2020 por parte del del Emergency Assistance Instrument de la Comisión Europea "para hacer frente a necesidades en las Islas Canarias". Una cifra que, según apunta Interior, se suma a las cantidades recibidas por España en el contexto del marco financiero plurianual 2021-2027 para migración, asilo, fronteras y seguridad

Estas fuentes también recuerdan que desde el año 2006 España ha recibido el apoyo de la Comisión Europea para hacer frente a la presión migratoria y que las agencias de fronteras (Frontex) y de Asilo de la UE también apoyan a España sobre el terreno. Es más, desde el ministerio de Marlaka señalan que el Gobierno ha solicitado "en varias ocasiones" desde 2020 "contar con medios de vigilancia marítima de Frontex en aguas africanas, para evitar las muy peligrosas salidas" pero que "todavía no se ha conseguido".

Desde el Ministerio del Interior señalan además que, hasta que sea de obligado cumplimiento el Pacto europeo de Migración y Asilo, en junio de 2026, el mecanismo de reubicación entre Estados miembros es voluntario. Y apuntan a que desde junio de 2022, 237 personas fueron reubicadas desde España a otros Estados miembros pero que, en ningún caso, fueron menores. Además, recuerdan que "ningún Estado sometido a especial presión migratoria puede imponer al resto la forma en la que la solidaridad debe ejercerse".

Por último, en el marco de la dimensión exterior de la migración, explican que el apoyo de la UE a España —y viceversa— se ha materializado en proyectos europeos desarrollados en países terceros como son el proyecto POC de Nouakchott y el de Gambia, el ECI Níger —actualmente en suspenso— y el GARSI-Sahel. También en este ámbito, apuntan en Interior, "España cuenta con el apoyo de Frontex en materia de retorno".

El PP se basa en suposiciones para acusar a Sánchez de rechazar ayuda de la UE

Lo cierto es que el PP no se basa en datos ni informes comunitarios para acusar al Gobierno de rechazar la ayuda de la Unión Europea sino en meras suposiciones. "Una vez conocida la respuesta por parte de la Comisión Europea en la que se confirma que España ha renunciado a pedir ayuda a la UE, tal y como pedía el PP, Miguel Tellado ha comunicado al ministro Ángel Víctor Torres que se suspenden las conversaciones hasta que el Gobierno recapacite y busque el apoyo comunitario para la resolución de un conflicto que no es solo de Canarias y no es solo de España", fue el comunicado del PP el sábado por la mañana.

La carta a la que aluden los conservadores es una misiva que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, remitió a la portavoz del PP en Bruselas, Dolors Montserrat, con fecha de 25 de septiembre —diez días antes del comunicado—. En la carta, Von der Leyen, agradece la preocupación del PP por la situación en Canarias y explica cuáles son las acciones que está realizando la UE en materia migratoria y señala que "la Comisión está lista para seguir asistiendo a España y a Canarias en sus esfuerzos para gestionar esta difícil situación". Esa frase, en la que en ningún momento señala que España rechace la ayuda, es a la que alude el PP para justificar su negativa de seguir negociando.

"El Ejecutivo de Sánchez primero se negó a pedir ayuda a Frontex —reza el comunicado de los populares, pese a que Interior asegura que es la agencia de fronteras la que no ha atendido a sus peticiones— y ahora rechaza la mano tendida de Europa. El PP ha pedido al Gobierno que remita la documentación y las comunicaciones mantenidas entre España y la Comisión y no ha obtenido respuesta". Además de escudarse en la carta, el PP también señala que "el Gobierno incumplió su palabra al filtrar a los medios de comunicación el contenido de las reuniones".

Lo cierto es que, más allá de excusas, si el acuerdo con el Gobierno se materializase las comunidades del PP tendrían que crear 4.000 nuevas plazas para poder recibir ayudas estatales, según la propuesta planteada por el Ejecutivo central y adelantada por El País. Actualmente hay algunas autonomías como Madrid, Andalucía y Comunidad Valenciana que están muy lejos de este objetivo, y, por lo tanto, no podrían acceder a esas ayudas.

Vox amenaza a las autonomías del PP con no aprobar sus presupuestos si acogen a menores

Meloni no perdona: la líder ultra le presta a Feijóo su agenda migratoria tras la traición de Abascal con Orbán Ver más

A todo este debate se le suma otra dimensión política y es la amenaza de la dirección nacional de Vox sobre las autonomías del PP. El portavoz nacional del partido, José María Fúster, explicó este lunes —tras una reunión a la que acudieron los líderes territoriales del partido—que su formación únicamente aprobará los presupuestos autonómicos en las comunidades en las que los conservadores necesitan a la ultraderecha si se cumplen algunas premisas.

Entre ellas, la "revisión de las medidas de Vox derogadas o congeladas tras la salida de los gobiernos regionales", como es el caso de la ley de concordia en Castilla y León, "el rechazo explícito y claro de los Gobiernos regionales a las políticas de asentamiento y reparto de ilegales de Sánchez", así como "la apuesta por planes efectivos, ordenados y completos de retorno" dentro de las competencias para "responder a los repartos impuestos y contrarrestar el efecto llamada que alinean la UE y Moncloa". Es decir, Vox no aprobará los presupuestos de ninguna autonomía del PP si Génova accede al reparto de menores migrantes.

El PP nacional evita responder a si accederán a estas peticiones a cambio de que autonomías como la Comunitat Valenciana, Aragón, Baleares, Murcia y Castilla y León, todas ellas gobernadas en minoría, tengan presupuestos. Conscientes de que se trata de una cuestión que puede generar choques entre la dirección de Feijóo y sus presidentes autonómicos lo único que ha pedido Sémper es que la ultraderecha se "aclare" sobre si apoya la alternativa que representa su formación respecto a los socialistas. "Ya lo decidirán", señaló, sin valorar las medidas.