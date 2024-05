Montserrat, la candidata invisible: Feijóo la relega a un segundo plano y aparca la política europea

Es la candidata del Partido Popular a las europeas, pero no está siendo la protagonista de su campaña. No intervino en el mitin-manifestación del pasado domingo en Madrid, su nombre apenas resuena en los actos y no ha coincidido mucho con Alberto Núñez Feijóo desde que comenzó la campaña, ya que ambos cuentan con su propia caravana electoral. Su elección fue una apuesta de Génova por la continuidad, ya que repite como cabeza de cartel, y después de que Feijóo amagara con un fichaje externo que finalmente no se produjo.

Aunque el PP le ha dado máxima importancia a estos comicios al plantearlos como un plebiscito contra Sánchez con el lema "ahora o nunca" por bandera, no se la ha dado en la misma medida a Montserrat. Prueba de ello es que el pasado domingo se quedó sin intervenir en la manifestación contra la amnistía que contó con la presencia de todos los líderes autonómicos y de los expresidentes Mariano Rajoy y José María Aznar. Génova trabajó intensamente en la preparación del mitin-acto, desplazando a autobuses con simpatizantes de diferentes localidades españolas.

Un acto en el que Montserrat no tomó la palabra en ningún momento, pero que sí contó con discursos del propio Feijóo, de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, del alcalde de la capital José Luis Rodríguez Almeida, del filósofo Fernando Savater —que cierra la lista— e incluso de la candidata de la oposición venezolana, María Corina Machado, a través de un mensaje de vídeo. Feijóo, en una entrevista al día siguiente en Onda Cero, justificó la ausencia de su candidata en que ya eran "cinco para hablar" aunque reconoció que quizá no fue la decisión más acertada. Por su parte, la cabeza de cartel del PP le restó importancia: "No somos un partido personalista", dijo.

Con la campaña ya en marcha, ambos únicamente han coincidido en el acto de pegada de carteles del pasado jueves y en el citado acto-manifestación del domingo en Madrid. Coincidirán también el sábado en la Romería O Pino (A Coruña) donde les acompañará la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Previamente, la candidata del Partido Popular Europeo (PPE) viajará a Santiago de Compostela para mantener un encuentro con Feijóo. Una cita que el líder del PP quiere aprovechar para arrancar su apoyo en la cruzada europea contra la amnistía.

Feijóo elude los debates sobre el futuro de la UE y 'nacionaliza' la campaña

La mente tras la campaña del PP es la de Esteban González Pons, que también se perfilaba como uno de los favoritos para liderar la lista, pero al que Feijóo acabó situando como director de campaña. Aunque desde el PP inciden en la relevancia que va a tener el resultado del 9J en el futuro de la Unión Europea, Feijóo elude los debates clave como la alianza con la ultraderecha y prefiere hablar de la amnistía o de Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno. Tampoco le ha dedicado apenas espacio a la guerra en Ucrania y ha pasado de puntillas por la de Palestina, acusando al Ejecutivo de electoralismo por aprobar el reconocimiento esta misma semana.

El debate nacional lo impregna todo, hasta el punto de que el lema escogido por el PP interpela directamente a Pedro Sánchez y no a su candidata Teresa Ribera, a la que no mencionan. Génova vincula el 9J a la "reflexión" de Pedro Sánchez sobre su continuidad. “Queremos que vayan a las urnas y le digan a Sánchez lo que piensan de él. Que le digan a Europa lo que piensan del Gobierno español”, afirmó González Pons en la presentación de la campaña. "No habrá otra oportunidad hasta las próximas elecciones generales", llegó a señalar.

Además del 'caso Gómez', el PP está tratando de hacer girar la campaña en torno a la amnistía y la investidura de Carles Puigdemont, una estrategia no muy distinta de lo que hizo el PP hace cinco años, en la campaña de 2019, con Pablo Casado a los mandos de la calle Génova. Entonces, también con Dolors Montserrat como cabeza de cartel, el mensaje del Casado era: “Sánchez quiere volver a pactar con Torra y con Junqueras”. Y eso era algo que lo incapacitaba, decía, para seguir siendo presidente del Gobierno, de manera que, en las europeas, no habría "nada más patriótico en España que echar a Sánchez”.

Del mismo modo que ahora el PP sostiene sin pruebas que el PSOE hará presidente a Puigdemont, consciente de que podrá sostener esa afirmación durante toda la campaña de las europeas porque, cuando se desvele el resultado, ya habrá tenido lugar la votación. Feijóo lleva años insistiendo que Sánchez tiene acuerdos "secretos" con "los herederos de ETA”. Y sugiriendo que debe su investidura a la organización terrorista con lemas como el ya célebre. "Que te vote Txapote", que ha encolerizado a las víctimas de la violencia.

Tras el resultado del 23J, que llevó al PP a ser primera fuerza pero dejó sin posibilidades a Feijóo de llegar a la Moncloa, los conservadores plantean los comicios del 9 como una suerte de revancha. Sin embargo, en los últimos días desde el entorno del líder del PP han rebajado las expectativas sobre su resultado y, sobre todo, el del PSOE. En Génova asumen que el PSOE aguantará mejor de lo esperado y lo atribuyen a que se beneficiará de la caída de Sumar y de sus socios parlamentarios del Gobierno, por lo que piden mirar la imagen del 9 por bloques.

Feijóo cuestiona los fondos Next Generation y Montserrat se los atribuye al PP

En su primer acto formal de campaña, sin Montserrat al lado, Feijóo arremetió contra la deuda que, su juicio, van a generar los fondos europeos. "Hay algunos políticos que vienen aquí que dicen que han conseguido los Next Generation. No, no, lo que has conseguido es endeudar a los europeos en 750.000 millones de euros", afirmó desde un mitin en Alicante.

"Cuando viene un político a decir que ha conseguido [fondos] preguntad de dónde [los] ha sacado. Probablemente de que ha incrementado la deuda. Ese no es un buen político", prosiguió, cuestionando por primera vez no solo la gestión de los fondos por parte del Gobierno, sino el hecho de que se dieran en un primer lugar pese a que fue pactado por los Veintisiete tras la propuesta de la Comisión Europea, liderada por Von der Layen. En esa línea, reclamó "más competitividad, menos burocracia y más fondos europeos y gestionados de forma eficiente".

Las palabras de Feijóo contrastan con las de Montserrat, que en un debate con Ribera en La Sexta atribuyó a la familia del PP europeo. "Que los fondos hayan llegado a España es gracias a la fuerza e iniciativa del PP en Europa", afirmó. Para el líder del PP, sin embargo, "no podemos entregar a los funcionarios de la Unión Europea nuestro futuro". Un discurso euroescéptico en consonancia con el de la extrema derecha.