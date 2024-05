Sánchez descarta hacer president a Puigdemont: "Todos los caminos conducen a Illa"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha rechazado "completamente" que los socialistas vayan a apoyar al candidato de Junts, Carles Puigdemont, para que sea el nuevo presidente catalán, señala que no tiene mayoría y por tanto considera que "todos los caminos conducen a (Salvador) Illa", el candidato del PSC.

Sánchez considera que Puigdemont tiene que "asumir la realidad" que indica que no existe una mayoría independentista en el Parlament de Cataluña, la primera vez que ocurre en democracia y por tanto tendrá que darse cuenta de que no tiene opciones y que el único candidato viable para presidir Cataluña es Illa. "Le costará más o menos tiempo, pero al final la realidad es la realidad y es que no le dan los números para ser elegido president", ha señalado el jefe del Ejecutivo en una entrevista en La Sexta, recogida por Europa Press.

Sánchez ha hecho estas declaraciones después de las elecciones catalanas del pasado domingo en las que el PSC fue primera fuerza con 42 escaños y en la que las fuerzas independentistas no lograron mayoría absoluta en el Parlament.

Asimismo, Sánchez ha afirmado que tiene la intención de repetir como candidato del PSOE en las próximas elecciones generales y por tanto ha aplazado el debate de su sucesión al frente del partido. Además, ha rechazado que esté barajando llevar a cabo un adelanto electoral porque, a su juicio, lo que necesita el país no son unos nuevos comicios, después de un intenso ciclo electoral desde las generales del 23 de julio. Desde que comenzó el año 2024 se han realizado tres elecciones autonómicas y el próximo 9 de junio se celebran las europeas.

Sánchez ha sido interrogado sobre su sucesión, un debate que se abrió cuando a finales de abril se concedió un periodo de cinco días para reflexionar sobre su continuidad al frente del Gobierno y que concluyó afirmando que seguiría "con más fuerza". El jefe del Ejecutivo considera que "en algún momento se tendrá que dar" ese debate sobre quién le sucede en la secretaría general del PSOE, "pero no es ahora", según ha remarcado.

Descarta rebajar las mayorías para renovar el CGPJ

En otro orden de cosas, también ha señalado que actualmente el Ejecutivo no se encuentra en la "tesis" de rebajar las mayorías parlamentarias para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sin necesidad del PP, como proponen algunos de sus socios parlamentarios como Podemos, apostando por "soluciones viables ajustadas a la Constitución y a la legalidad democrática", aunque sin especificar cuáles.

Sobre la propuesta de algunos de sus socios para rebajar mayorías parlamentarias, descartando esa tesis y cargando contra el PP por su "bloqueo" de más de cinco años, Sánchez ha recordado que el PP reclamó una mediación internacional por parte de la Comisión Europea. "Y resulta que el PP sigue en sus trece de bloquear, que me falta solamente hablar con el secretario general de Naciones Unidas ya para que intermedie", ha ironizado el jefe del Ejecutivo.

Ante este escenario, Sánchez cree que las Cortes "tendrán que encontrar soluciones viables, ajustadas a la Constitución y a la legalidad democrática para poder hacer efectivo un poder tan efectivo que ahora mismo está bloqueado".

"Esto parece un juego de poder, pero tiene una traslación en el retraso de muchos juicios y, por supuesto, también en los presupuestos generales del Estado, porque tenemos que poner millones de euros para poder hacer frente a las sustituciones que se tienen que hacer o los complementos que se tienen que hacer ante la carestía de jueces y juezas en determinados órganos judiciales", ha denunciado Sánchez.

Con todo, ha recalcado que el Gobierno estudiará otras "soluciones viables" y las consensuará con los distintos grupos parlamentrios para ver si sale adelante, aunque ha vuelto a arremeter contra el PP por este "bloqueo". "Se lo hemos dicho por activa y por pasiva, no se puede mantener ni un minuto más una situación de bloqueo que lleva cinco años. Cinco años. Lo nunca visto. Primero con Casado y luego con Feijóo, el que no venía a insultar", ha sentenciado.

El reconocimiento de Palestina no será el 21 de mayo

Con respecto al reconocimiento del Estado palestino, Sánchez ha dejado claro que no se producirá el 21 de mayo, como se había venido apuntando, sino que se llevará a cabo "en los siguientes días" ya que aún se está coordinando dar el paso junto a otros países europeos. "No va a ser el próximo martes, será en los siguientes días", ha señalado explicando además que "el retraso respecto a la fecha que se daba por segura se debe a que el Gobierno se está coordinando "con otros países para poder hacer una declaración y un reconocimiento conjunto".

En este sentido, ha precisado que este fin de semana prevé cerrar los "últimos detalles" y también tratarlo con la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, "para poder llevarlo conjuntamente al Consejo de Ministros", y ha aclarado que en su comparecencia del miércoles 22 de mayo ante el Congreso de los Diputados estará en condiciones de "clarificar el día en el que España reconocerá el Estado palestino

Recalca que en la denuncia contra su mujer "no hay caso, sino fango"

Por último, sobre su esposa, Begoña Gómez, Sánchez ha respondido con un rotundo "por supuesto" a la pregunta de si lo hizo todo bien en sus actividades privadas por las que ha sido denunciada por Manos Limpias y ha incidido en que ahí "no hay caso", sino "fango".

También ha negado que su pareja hiciera "cartas de recomendación" para determinadas empresas: "No son cartas de recomendación, son declaraciones de interés". El presidente ha detallado que lo hizo su esposa fue "una declaración de interés a un concurso" en el que, además de la cátedra de Gómez participaban también "más de una treintena de instituciones, entre ellas el Ayuntamiento de Madrid".

Asimismo, ha incidido en que después Red.es, la empresa pública que debía decidir si contrataba o no a esas empresas vinculadas a Gómez, optó por "hacer colaboraciones con dieciocho empresas tecnológicas", dejando fuera a la que tenía la declaración de interés presentada por su esposa. Además, ha destacado que ese documento "ni siquiera se incorporó" al procedimiento.