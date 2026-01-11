La derecha convierte a Zapatero en su principal objetivo a batir tras el ataque de EEUU sobre Venezuela

La derecha española está más preocupada por el futuro del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero que por el de Venezuela y el plan del presidente estadounidense, Donald Trump, en el país. A tenor de sus declaraciones públicas, los portavoces del PP y Vox, apoyados por la derecha mediática, creen que Zapatero tiene más responsabilidad que el magnate sobre el hecho de que la número dos de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, sea la nueva interlocutora de Washington, pese a que así lo ha decidido la Administración norteamericana para garantizar la estabilidad del país caribeño.

"Voy a hacer todo lo posible para meter en la cárcel a [José Luis Rodríguez] Zapatero". La frase es del activista ultra que mejor encarna el fenómeno de los pseudomedios en España, Javier Negre, condenado por inventarse una información. En la actualidad es director de Estado de Alarma (EdaTV), al que muchas Administraciones controladas por la derecha impulsan con dinero público. Una web que tiene como protagonista absoluto al expresidente del Gobierno, al que este jueves un reportero de Negre persiguió en plena calle. El propio agitador se congratuló públicamente de haber sido "el primero" en "encontrar" a Zapatero, al que la derecha está tratando de demonizar.

En menos de una semana, las informaciones difundidas sobre Zapatero han ido variando hasta el punto de acusarle, sin pruebas, de "pilotar el plan político para normalizar a la presidenta encargada Delcy Rodríguez", de participar "en negociaciones con EEUU para buscar una transición en Venezuela", de estar "entre los 64 investigados en un expediente judicial de Nueva York por colaborar con el régimen de Maduro" o de reforzar su seguridad a través de Interior. Informaciones aparentemente contradictorias que se han podido leer en cabeceras como El Mundo, Okdiario, The Objective, El Debate y Vozpópuli.

De los montajes en redes a las acusaciones sin pruebas

Negre no es, sin embargo, el único que quiere ver a Zapatero entre rejas. Las Nuevas Generaciones del PP madrileño difundieron un montaje realizado con inteligencia artificial en el que pedían a los Reyes Magos que el expresidente fuera esposado (y vendado) como Nicolás Maduro, secuestrado por Donald Trump. Una imagen que la dirección nacional del PP enmarcó en el "lenguaje de las redes", en palabras de la vicesecretaria de Regeneración Institucional, Cuca Gamarra, y que el número dos de Isabel Díaz Ayuso defendió públicamente. "Si a la izquierda no les ha gustado, a mí me encanta", aseguró Alfonso Serrano en el programa En boca de todos (Cuatro).

Serrano sigue así la consigna de su jefa, que el pasado miércoles acusó al expresidente socialista de "blanquear" al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela para "lucrarse" y por eso estaría siendo "investigado" por EEUU. La presidenta de la Comunidad de Madrid se hacía eco de una información de Vozpópuli que sugería que Zapatero estaba siendo investigado en EEUU y que figuraba en "un expediente judicial de Nueva York". Sin embargo, el expresidente del Gobierno no aparece en ningún lado en ese auto que aprobó el procesamiento de Nicolás Maduro.

"Aquí el único que se ha ido lucrando ha sido Zapatero, y otros que han blanqueado al régimen y han permitido que se financien redes, que China, Rusia e Irán se lucren con la vida de los venezolanos", dijo la baronesa del PP durante una entrevista en Antena 3 centrada en la intervención de EEUU en el país latinoamericano. "Hace falta de una santa vez que dé explicaciones de por qué ha blanqueado, representado, buscado la legitimación del régimen, buscando negocios".

Génova tampoco se queda atrás. Su portavoz en el Congreso, Ester Muñoz, desdeñó su papel como mediador para la excarcelación de presos políticos reconocido por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. "El chavismo torturador y asesino agradece el compromiso de Zapatero con el régimen los últimos 10 años", escribió en X. A ella se le sumó el viernes el vicesecretario Elías Bendodo, que pidió al expresidente que detalle sus "vínculos" y "negocios" con Venezuela "voluntariamente" antes que tener que hacerlo "en un juzgado" tras conocerse que la Audiencia Nacional ha abierto diligencias previas a raíz de una querella de Manos Limpias contra el socialista.

El "ciclo del bulo" y la intermediación en Venezuela

Lo que busca Hazte Oír con esa querella es participar en un proceso ya conocido, que arranca con la difusión de informaciones sin contrastar —habitualmente publicadas en medios de dudosa fiabilidad financiados desde Administraciones controladas por el PP—, continúa con su amplificación a través de declaraciones de dirigentes políticos y alcanza a los tribunales. De ahí, de nuevo a los medios, a los portavoces y vuelta a empezar. El objetivo final de este "ciclo del bulo" es desgastar a las personas afectadas y envenenar el debate público. Es más, los participantes no siempre buscan una sentencia favorable: el simple hecho de interponer una acción judicial ya garantiza titulares y desgaste.

Por lo que respecta a las relaciones del expresidente con Venezuela, donde ha ejercido como mediador entre el Gobierno y la oposición, han sido usadas de manera recurrente por la derecha para cargar contra él. Son muchas ya las ocasiones en que se ha visto cómo las batallas sobre Venezuela se libran con objetivos que tienen poco que ver con las penalidades que padecen los venezolanos. El ataque ilegal de EEUU sobre el país es el último ejemplo de ello.

Su papel como facilitador del diálogo, que se remonta a hace una década, fue reclamado inicialmente por UNASUR y recibió el apoyo del Vaticano, del Gobierno español dirigido por Mariano Rajoy, de la UE y de Washington. También ha contado –y esto es lo más relevante– con la voluntad de las dos partes, al tratarse de un proceso que comporta mucha interlocución y conocimiento mutuo.

Requerido en el Senado por el 'caso Koldo'

El expresidente también ha sido requerido por el PP para comparecer en el Senado por el caso Koldo. Su portavoz en la Cámara Alta, Alicia García, fue la encargada de anunciarlo bajo la premisa de que debe dar explicaciones por su papel en el rescate de la aerolínea Plus Ultra. La formación de Feijóo quiere saber "si participó directa o indirectamente en el 'chivatazo' y si supo que iba a haber detenciones" en el marco de la investigación de la Policía Nacional a propósito de un posible blanqueo de capitales en la aerolínea. Fuentes del PP no concretan, sin embargo, cuándo le van a llamar. Quieren esperar a saber cómo evolucionan "las informaciones", en referencia a una supuesta exclusiva de El Debate y a su eventual continuidad.

El anuncio de esta comparecencia llegó solo un día después de que Ayuso arremetiera contra el expresidente en su balance político de 2025 y reclamara a los suyos esa actuación. "Es el perejil de todas las salsas, le vemos en muchas noticias, cada vez más llamativas y sería bueno que diese explicaciones en Congreso y Senado, si va a hacer concesiones que comprometen la seguridad de toda España", dijo. El número dos de Feijóo, Miguel Tellado, lo ha llamado directamente la "reina madre" de la corrupción del "sanchismo" y el "denominador común" de los escándalos.

El expresidente del Gobierno ha negado en varias ocasiones a través de su entorno tanto estas "insinuaciones" como otras sobre su implicación en el rescate de Plus Ultra o sobre su patrimonio. Pero el PP insiste. Llamarán a Zapatero y, si pueden, le preguntarán también por Venezuela. Es el nuevo objetivo a batir.