El PP cita al expresidente Zapatero a comparecer en la comisión de investigación del 'Caso Koldo' del Senado

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha informado este jueves que el Partido Popular ha citado al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero a declarar en la comisión del caso Koldo, por sus supuestas conexiones con directivos de la aerolínea Plus Ultra investigados por un presunto delito de blanqueo de capitales.

En una rueda de prensa, García ha informado que el exmandatario tendrá que explicar, entre otras cosas, su "relación opaca" con "la dictadura" del presidente venezolano Nicolás Maduro, así como su papel en el rescate de Plus Ultra.

García ha afirmado que el expresidente tendrá que informar si participó "directa o indirectamente" en un posible "chivatazo" a Martínez de la detención, si supo con antelación que iban a producirse detenciones y si esa persona fue advertida para "destruir pruebas", ya que la reunión se produjo unas horas antes de la detención, ha afirmado la portavoz.

García ha asegurado que Zapatero podría estar implicado "en el tinglado de corrupción que rodea a Sánchez" y ha afirmado que mueve "todos los hilos del sanchismo".

Por tanto, deberá declarar -en una fecha todavía indeterminada- en la comisión que investiga el caso Koldo para aclarar "su implicación" en "uno de los entramados más opacos que rodean al actual Gobierno" y que "conecta" rescates públicos, capital venezolano y decisiones del Gobierno de Pedro Sánchez "profundamente anómalas".

Según García, el rescate a Plus Ultra del Gobierno en el marco de la pandemia no fue explicado en ningún momento. Nunca se explicó para quién era una empresa estratégica, ya que en España operaba sólo el 0,03 % de sus vuelos y tenía sólo un avión, ha afirmado.

Esta operación, ha añadido, "quizá era estratégica para Zapatero y para Maduro".

El pasado sábado, un juez de Madrid dejó en libertad, con medidas cautelares, al dueño de la aerolínea Plus Ultra, Julio Martínez, y a su director ejecutivo, Roberto Roselli, tras ser detenidos en una operación abierta por un presunto delito de blanqueo de capitales.

Las pesquisas se centraban en el real decreto aprobado el 9 de marzo de 2021 por el Gobierno, coincidiendo con la pandemia de coronavirus, que dio luz verde a la ayuda a Plus Ultra con 53 millones de euros en préstamos del Fondo de Apoyo a la Solvencia de las Empresas Estratégicas de la SEPI.