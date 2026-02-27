"Fachita Salas", la esposa de Tejero protagoniza los memes de la desclasificación del 23-F

La desclasificación de documentos del 23-F es, sin duda, el tema de la semana, y los usuarios de X y Bluesky se lo han pasado de lo lindo con este asunto. Podemos considerar a Carmen Díez, esposa de Tejero, como una de las grandes protagonistas de esta revelación de secretos de Estado. La transcripción de sus llamadas telefónicas mientras su marido asaltaba el Congreso ha hecho el deleite de todos los que se han asomado a leerlas dando lugar a memes y mofas en redes por el contenido y la forma en la que la señora opinaba sobre su esposo y lo que estaba sucediendo. Como si de una ficción de humor se tratara, Díez habla con amigas, afines al golpe y familiares mientras desacredita al autor del 23-F, que todavía está en las Cortes: "Como siempre haciendo el primo" o "¡Qué desgraciado es!". Estos y otros comentarios similares se pueden leer en los papeles. Este caldo de cultivo ha servido para cocinar este estupendo tuitómetro: ‪"Ahora entiendo por qué tardaron tanto en hacer público lo del 23-F, porque madre mía, madre mía, qué ridículo", valora @wilma78.bsky.social‬, "Lo único que se ha desclasificado con un poco de enjundia es que la señora de Tejero dijo Ay, mi marío es tonto, cosa que ya sabíamos", se ríe @DonMitxel_I. "—Ya están todos sentados, señor Tejero, ¿y ahora qué? —No sé, pregunta a mi mujer", se cachondea @CarlWinslou.

‪"El rey no sabía nada porque esos temas los llevaba su mujer", ironiza @bobestropajo.bsky.social‬. Sobre Juan Carlos I, en infoLibre te contamos que estas revelaciones incluyen testimonios que alargan la sombra sobre su papel aquel día e informes de inteligencia que meses después dejaban entrever comportamientos sospechosos. Además, contienen un plan posterior que lo identifica como enemigo a batir y el relato de cómo detuvo la intentona desde Zarzuela. El emérito también ha recibido su ración de memes en redes sociales, alimentados por el tuit de Feijóo en el que pide su regreso a España: "La desclasificación de los documentos del 23-F debe reconciliar a los españoles con quien paró el golpe de Estado. Creo que sería deseable que el rey emérito regresara a España", posteó el líder del PP. "¿Qué tiene que ver el 23-F con lo que hizo el rey emérito después? Ha venido cuando ha querido. Quizás no viene a residir porque tendría que traerse también su dinero", replica @Merchehb.

Esposa de Tejero: "Verás tú este...como vuelva tarde a casa de su golpe de estado se queda sin cenar y duerme en el sofá". — Bob Estropajo 🇵🇸 (@bobestropajo.bsky.social) 25 de febrero de 2026, 14:36

No hay vídeos de en mitad del asalto al congreso algún señor diligente acercándose a Tejero con cara de situación y susurrándole al oído que tenía ir a la sala de teléfono? y Tejero bajando la pistola y saliendo mirando al suelo y soltando tacos Porque ahora parecería casi un sketch de José Mota



[image or embed] — ProtheanTom 🇪🇺⌛ (@protheantom.bsky.social) 25 de febrero de 2026, 15:14

Ahora entiendo por qué tardaron tanto en hacer público lo del 23F, porque madre mía, madre mía, qué ridículo. — Wilma (@wilma78.bsky.social) 25 de febrero de 2026, 15:18

El Rey no sabía nada porque esos temas los llevaba su mujer. — Bob Estropajo 🇵🇸 (@bobestropajo.bsky.social) 25 de febrero de 2026, 14:49

