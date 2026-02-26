Feijóo pide que Juan Carlos I regrese a España tras desclasificarse los documentos del 23-F

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, quiere que el Juan Carlos I regrese a España tras desclasificarse los documentos del intento de golpe de Estado del 23-F, pese a que incluyen testimonios que apuntan a Juan Carlos I e informes de inteligencia que recogen rumores sobre su papel en el golpe. La interpretación de Feijóo es otra: "La desclasificación de los documentos del 23F debe reconciliar a los españoles con quien paró el golpe de Estado", señaló en X el líder de la oposición.

El rey emérito, según Feijóo, ha reconocido "errores innegables" en su trayectoria pero "contribuyó a sostener" la democracia española y por ese motivo "debiera pasar la última etapa de su vida con dignidad y en su país". Se trata de un mensaje que el líder del PP ha publicado tras informar previamente a La Zarzuela, según indican a infoLibre fuentes de su equipo. Sin embargo, no concretan el contenido de la conversación.

El conservador obvia en su post que Juan Carlos I abandonó de manera voluntaria el país en 2020 rumbo a Abu Dabi (Emiratos Árabes), la dictadura en la que reside desde entonces. Su marcha se produjo tras revelarse durante la pandemia que mantenía su fortuna en el extranjero y mientras era investigado por supuestas comisiones ilícitas. En la carta que le envió a su hijo, Felipe VI, contaba que abandonaba España “ante la repercusión pública que están generando ciertos acontecimientos pasados” de su “vida privada” y que la decisión se debía a un intento para "facilitar" a Felipe VI el "ejercicio de sus funciones".

Cinco años después y a pesar de que la Fiscalía del Tribunal Supremo constatara irregularidades fiscales y movimientos de dinero opaco en las cuentas de Juan Carlos I, vuelven a sonar las voces que piden su regreso a España. Además de Feijóo, el expresidente Felipe González (PSOE) también defiende la actuación de Juan Carlos I para sofocar el intento de golpe de Estado llevado a cabo por Antonio Tejero en 1981 y pide que vuelva a España.

Una parte de los documentos que apuntan a la figura del rey no viene de documentos del Estado, sino de las conversaciones intervenidas en el domicilio de la familia Tejero durante y después del golpe. Las transcripciones muestran a Carmen Díez, esposa del golpista, y a sus hijas, convencidas de que Juan Carlos I, junto con Milans del Bosch, Armada y las Capitanías Generales, estaba detrás de la operación y abandonó a su suerte al hombre que tomó el Congreso.

Los más de 150 documentos desclasificados por el Gobierno siguen arrojando luz sobre lo que sucedió hace 45 años, pero ninguno de estos documentos esclarece si la figura de Juan Carlos fue "clave" para frenar esta operación militar y muchos apuntan a que faltan archivos para conocer la integridad de la historia. Por su parte, Alberto Núñez Feijóo, aseguró en 2022 que el exilio de Juan Carlos I no era "la mejor imagen para España" y que no existía "ninguna causa específica que lo inhabilite para ser rey emérito".