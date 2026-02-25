Cargos del PP critican que Tellado asuma ahora el mando de los pactos con Vox: "Es un mal secretario general"

El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, será el encargado de tutelar las negociaciones con Vox en Extremadura y Aragón "para facilitar los acuerdos", "garantizar que se ajustan a las negociaciones del partido" y "velar por la coherencia" de los pactos. Sin embargo, no todos en el PP consideran que Tellado sea el más indicado para llevar a cabo esta tarea. Fuentes de la formación a nivel territorial lo ven como un intento de Génova por "aparecer como el salvavidas" de la presidenta extremeña, María Guardiola. Tras el toque de atención de la pasada semana de la dirección nacional a la baronesa del PP, los chats del PP extremeño "echaban humo", confirman varias fuentes del partido en conversación con infoLibre, por la "falta de respeto" hacia "una persona que obtuvo el 43% de los votos", señalan, "el tercer mejor resultado territorial por detrás de Galicia y Madrid". "¿Pero hubieran hecho lo mismo con [Isabel Díaz] Ayuso?", plantean.

Este jueves arrancarán las negociaciones en Extremadura, con Tellado al frente. Algunas fuentes califican este movimiento como una "intromisión" después de haberse "desentendido por completo" durante los últimos meses mientras la dirección nacional de Vox sí estaba presente. "No sé si toman a los territorios por tontos o por inútiles", afirman. Sin embargo, creen que, si las negociaciones con la extrema derecha fracasan, "también será responsabilidad de Génova", aunque sea a costa de "despreciar" a Guardiola. "La herida en Extremadura, aunque cicatrice, es una herida que va a perdurar", auguran. Fuentes del entorno de la presidenta extremeña recuerdan que ella "quiso convocar elecciones" en enero de 2025 y que Génova se lo desaconsejó y "ella cumplió".

Según la tesis de cuadros medios del partido, "el mensaje viene a ser: apártate que tú no sabes, nosotros sí". Un mensaje que, recuerdan, "nada tiene que ver" con lo que defendía Feijóo hace cuatro años, cuando llegó a la presidencia del partido. Entonces aseguró a sus líderes territoriales vía libre para hacer y deshacer a su antojo sin el control de su antecesor en el cargo, Pablo Casado. "Los recibieron como los salvadores, como los que nos iban a llevar a la tierra prometida... pero no ha sido así", valoran.

El "fuego amigo" contra Guardiola: "La gente está muy enfadada"

Tellado trató de calmar las aguas y aseguró este martes que la dirección nacional de su partido había tomado el control de las negociaciones autonómicas para "poner orden", pero insistió en que "las conversaciones serán lideradas por los presidentes autonómicos". El objetivo, dijo, es "homogeneizar" los acuerdos y servir de "catalizador" para ello. En la dirección nacional aseguran que su objetivo es dar "estabilidad" a sus Ejecutivos autonómicos, pero lo cierto es que en Extremadura consideran que en Génova ha habido "fuego amigo" contra Guardiola lo que le ha dejado en una posición "muy debilitada": "La gente está muy enfadada", resumen.

Las críticas a Tellado se extienden también a otras delegaciones del PP, que consideran que no está a "a la altura" del cargo: "Es un mal secretario general", analizan, porque creen que "no le interesa" lo que pasa en otros territorios, como se vio con la crisis del PP valenciano antes de la marcha de Carlos Mazón. Prueba de ello es que los tres presidentes provinciales se reunieron para atajarla sin que el número dos de Feijóo lo supiera.

Sin embargo, en la formación conservadora son conscientes de que el dirigente del PP no da un paso sin que Feijóo lo sepa. "Tellado dice y hace lo que Feijóo no puede o no quiere decir ni hacer", señalan voces de la formación conservadora. En ese sentido lamentan los intentos del actual líder del PP de "homogeneizar" el partido, evitando fisuras en el discurso nacional, especialmente en lo relativo a los pactos. "No sé si el Feijóo presidente de la Xunta lo hubiera aceptado", afirman voces del PP.

Tellado, aseguran quienes le conocen de cerca, asume su condición de peón aplicado e incansable, hasta el punto de no tener ambiciones propias. Vive por y para Feijóo. Lo suyo es controlar el funcionamiento del partido. Es un fontanero puro —bajo esa denominación se conoce a los dirigentes que han hecho de la vida orgánica su profesión—, no un estratega, aseguran quienes le conocen. Llegó a Madrid acompañando a Feijóo, como parte de su núcleo de colaboradores más estrecho.

De Quiles al control férreo al grupo parlamentario

A Tellado también se le achacan internamente decisiones como la de llevar al agitador ultra Vito Quiles al cierre de la campaña de Aragón, una decisión muy cuestionada por la mayoría del partido. En su etapa como portavoz del partido en el Congreso, ejerció un férreo control en el grupo parlamentario del PP, hasta el punto de haber prohibido a sus diputados que hablasen con los periodistas, según trasladan a este periódico fuentes del grupo.

Feijóo 'sacrifica' a sus presidentes autonómicos para contentar a Vox y tutelará sus negociaciones Ver más

"En el PP no te mueves sin que el clan gallego lo sepa", resume un dirigente, que considera que Tellado sigue ejerciendo ese poder dentro del grupo parlamentario y que Ester Muñoz no se inmiscuye en la organización. Ese círculo gallego permanece inamovible desde hace años y en él no ha logrado ingresar nadie más. Fuentes del partido lamentan que Feijóo no se haya fijado en el trabajo que se está haciendo en los territorios para introducir nuevas caras y darles responsabilidad.

Con todo, el poder del número dos del PP en la estructura del partido es innegable. Desde el congreso del pasado julio ostenta el "mando único en la gestión de los asuntos internos del partido, la relación con las autonomías y el diseño y planificación de los procesos electorales". Cuando, en 2016, Feijóo lo eligió para la secretaría general del PPdeG, el actual líder del PP lo ilustró la designación con un paralelismo futbolístico. "Ya sé que me dirán que no es Cristiano Ronaldo o Messi", pero "sería perfectamente Iniesta, que fue el capitán de la selección española que ganó el Mundial", expresó para evidenciar su confianza.

Pero las fuentes consultadas consideran que "gestionar el PP gallego y su mayoría absoluta era una cosa" y "controlar la estructura del partido a nivel nacional es otra". Así, se reafirman en que lo que ha sucedido en Extremadura ha dejado "ver las costuras internas" con "mucha gente enfadada" por la gestión de los pactos con Vox. "Los ataques a María [Guardiola] han sido gratuitos y esperemos que si los de Abascal piden su cabeza, no se la den. Porque el mensaje sería terrible", zanjan.