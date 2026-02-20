"La noche de los Pocholos rotos", las redes se ríen de la crisis en el PP de Madrid

Terremoto en el PP de Madrid. Una crisis interna estalla en su Consejería de Educación tras el cese fulminante de Emilio Viciana por Isabel Díaz Ayuso. La salida de este fue respondida con una dimisión en cascada de Pablo Posse, Mónica Lavín y Carlota Pasarón, tres diputados de la Asamblea conocidos como 'Los pocholos', y esto se traduce como un choque de lealtades dentro del propio entorno de la Puerta del Sol. Como te hemos contado en infoLibre, la oposición sostiene que Viciana cayó por el atasco de la ley de universidades, pero también por el “caso FP”.

La portavoz de Más Madrid afirma que el cese estaría relacionado con haber denunciado el “troceamiento de contratos” en Educación en el marco del caso FP, que “cerca” a altos cargos del Gobierno regional. Este clima político ha traído consigo críticas y memes en redes, que apuntan también a cómo Ayuso está desmantelando la universidad pública en la capital. "Roma no paga traidores o cómo Ayuso desmantela la Complutense después de que la nombraran alumna ilustre sin motivos", valora @nazanbeach; "Ayuso pone a la Secta "Los Pocholos" a gestionar la educación con presupuesto de 7000 millones; un tocador de trombón, una microfonista, otra actriz bailarina y un superior al estilo Rasputín, pero al que acusan de enchufe es a David Sánchez graduado en San Petersburgo", opina @TaniaCrespo3.

El jueves, la detención del expríncipe Andrés por sospecha de mala conducta en cargo público en relación con el caso Epstein hacía temblar los cimientos de la monarquía británica. El hermano de Carlos III era detenido por la policía de la región del Valle del Támesis en su mansión de Sandringham, residencia donde vivía y que continúa siendo registrada. Ya ha sido puesto en libertad bajo investigación y el asunto está candente en redes sociales con su imagen dentro del coche patrulla como diana de todos los memes. "Lo del príncipe Andrés es una pasada, menos mal que con los Borbones sería impensable, aquí somos más de homenajes", ironiza @DonMitxel_I

El asunto del burka y el niqab ha vuelto a primer plano estos días de la mano de PP y Vox por dos temas distintos pero conectados: un intento de prohibición estatal que ha decaído en el Congreso y una oleada de mociones municipales para vetar el acceso con el rostro cubierto a edificios públicos. Las redes, por supuesto, también han alzado la voz para opinar sobre ello dirigiendo la mirada a grupos de extrema derecha y su uso del pasamontañas.

