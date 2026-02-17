Dimiten tres diputados regionales del PP tras el cambio en la Consejería de Educación madrileña

Tras conocerse el lunes el relevo del consejero de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, Emilio Viciana, el portavoz del PP en este ámbito en la Asamblea de Madrid, Pablo Posse, ha anunciado que renunciará a su acta de diputado junto con las portavoces de de Política Social, Mónica Lavín, y de Juventud, Carlota Pasarón

Además, Posse ha avanzado los inminentes ceses de dos directores generales de la Consejería. Se trata, en concreto, del director general de Universidades, Nicolás Javier Casas; y de la directora general de Educación Secundaria, Formación Profesional y Régimen Especial, María Luz Rodríguez de Llera, informa EFE.

Durante la sesión de la comisión de Educación celebrada este martes en la Asamblea de Madrid, Posse ha leído un mensaje que, según ha dicho, le han enviado ambos directores generales para decirle que "en los próximos días cesarán de sus cargos" y trasladar su agradecimiento a los portavoces parlamentarios por su trabajo en la comisión.

Luego Posse ha aprovechado para comunicar que él mismo renunciará a su acta de diputado, no sin antes agradecer la labor de Viciana, quien "ha puesto en marcha medidas muy importantes", y a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, "por la oportunidad y la confianza en estos años".

Como portavoz de Educación del PP, cargo que desempeñaba desde el inicio de la legislatura, Posse ha sido el encargado de defender en la Asamblea la gestión de Viciana, marcada por la polémica tramitación de la Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (Lesuc), que no ha llegado a pasar de la fase de borrador y que, pese a ello, ha despertado ya una considerable oposición por parte de la comunidad educativa.

La Comunidad de Madrid anunció ayer mediante una nota de prensa el cese de Viciana y su sustitución por Mercedes Zarzalejo, que empezó la legislatura como diputada del PP en la Asamblea de Madrid y fue la encargada de interrogar a Begoña Gómez en la comisión de investigación sobre su cátedra de la Universidad Complutense. En octubre de 2025 fue nombrada viceconsejera de Universidades, Investigación y Ciencia.

La izquierda dice que "el PP de Ayuso se desmorona"

Más Madrid y el PSOE-M han coincidido en señalar que el PP regional, con Isabel Díaz Ayuso a la cabeza, "se desmorona" tras constatar "el fracaso" de su política educativa, ejemplificado a su juicio en la destitución de Viciana.

El secretario general del PSOE-M, Óscar López, ha escrito en la red social X que "los ceses y dimisiones" se suceden porque la presidenta autonómica "no consigue doblegar a los rectores con su sectaria ley de universidades" y termina su mensaje asegurando que "el PP de Ayuso se desmorona".

A su vez, la portavoz de Más Madrid en la Asamblea regional, Manuela Bergerot, ha escrito en un mensaje en la misma red social que "caen los ejecutores de la política educativa de Ayuso ante el fracaso de Ayuso en universidades y en todos los ámbitos de la educación pública madrileña.

Bergerot considera que esta sucesión de cambios "es el reconocimiento de la debilidad del PP madrileño y la falta de resultados", y entiende que "lo que debe cambiar ahora son las políticas".