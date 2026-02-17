España mandará alimentos y productos sanitarios a Cuba ante la presión de Estados Unidos sobre la isla

El Gobierno enviará ayuda humanitaria por un importe de un millón de euros en alimentos y productos sanitarios de primera necesidad, para paliar las necesidades del "pueblo hermano cubano", ante el endurecimiento del embargo de Estados Unidos a Cuba, según informa EFE.

Así lo asegura el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, en un audio grabado y difundido a los medios de comunicación, un día después de la reunión que mantuvo en Madrid con su homólogo cubano, Bruno Rodríguez. "Ante el endurecimiento del embargo a Cuba y para paliar las necesidades del pueblo hermano cubano, España da una respuesta de emergencia", que se canalizará a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID), ha explicado el ministro.

En concreto, anuncia que van a destinar un millón de euros en alimentos y productos sanitarios de primera necesidad, a través del programa mundial de alimentos y de la Organización Panamericana de la salud.

Albares subraya que España "está siempre junto a todos los pueblos hermanos de América Latina" y, en este caso, con las necesidades de Cuba, y "mucho más este año" en el que, recuerda, se va a celebrar en noviembre la Cumbre Iberoamericana en Madrid. En este punto, el jefe de la diplomacia española añade que el Gobierno español quiere impulsar ese acompañamiento "a todos los pueblos hermanos de América Latina".