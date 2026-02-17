Sicarios salvadoreños aceptan matar a personas en España por 3.000 euros

Agentes de la Policía Nacional han detenido en una localidad de la Región de Murcia a una persona por su presunta participación en un delito de proposición para cometer un asesinato. El arrestado había realizado un encargo a un programa de la Mara Salvatrucha (MS-13) en España que, por suerte, fue desmantelado en marzo de 2025, todo ello con el objetivo de acabar con la vida de un tercero a cambio de una contraprestación económica de 3.000 euros.

Junto al principal sospechoso, en el marco de la operación ha sido detenida una segunda persona, que tras su toma de declaración ha sido puesta en libertad.

Esta detención es fruto del análisis de la información obtenida tras la citada operación, desarrollada en el mes de marzo de 2025, que se saldó con la detención de 27 pandilleros en Madrid, Barcelona, Tarragona y Alicante, y que contó con la colaboración previa del FBI estadounidense y de la Policía Nacional Civil de El Salvador.

Los agentes pudieron acreditar que la MS-13 estaba intentando diversificar sus actividades en territorio de España, ampliando su oferta delictiva a otras organizaciones o individuos, y detectaron el encargo. Llegaron incluso a identificar a la víctima y a comprobar que los pandilleros disponían de un plan concreto de ejecución.

La posibilidad de amenaza real e inminente contra la vida de la víctima objeto del encargo obligó a los agentes a adelantar el dispositivo de detenciones para garantizar la integridad física del objetivo y neutralizar el peligro de forma inmediata.

En el dispositivo policial de la operación inicial, bautizada Astas, los agentes intervinieron numerosa documentación, dispositivos electrónicos y simbología propia de la organización criminal. El análisis exhaustivo de estos efectos por parte de expertos de la Comisaría General de Información ha permitido descubrir comunicaciones y registros que vinculan directamente al ahora detenido con los líderes de la Mara. En dichos mensajes se detallaba el plan para perpetrar el homicidio, incluyendo la identificación del objetivo y el precio fijado para el servicio de sicariato, establecido en 3.000 euros.

El detenido ha pasado a disposición de la autoridad judicial competente, decretando su ingreso en prisión. La presencia de organizaciones como la salvadoreña que acepta encargos de asesinatos a tan bajo precio genera un gran problema de seguridad ciudadana en España.