Finalmente, Altri non. El proyecto de la compañía portuguesa Altri para, de la mano de la Xunta y de la gallega Greenalia, instalar en Palas de Rei una fábrica de celulosa y de fibras textiles a partir de este producto queda, a efectos prácticos, arrinconado definitivamente.

Casi media década después de ponerse en marcha y cuando ya ha transcurrido un año desde que el Gobierno gallego le otorgase su primer permiso ambiental, la propia Xunta confirma que se ha visto abocada a archivar el expediente. La clave para hacerlo, indica la conselleira de Industria, María Jesús Lorenzana, es que la subestación que daría servicio a la factoría quedó fuera de la planificación de las redes eléctricas del Estado hasta 2030 y, por lo tanto, también la posibilidad de lograr posteriormente un permiso de conexión para una futura línea de alta tensión.

"Hemos iniciado ya el archivo de este expediente" y "acabamos de comunicar que el plazo que da la ley son tres meses para que justifique la conexión que presentó en el proyecto y, si no, se procederá inmediatamente al archivo formal del expediente de Altri", resumió Lorenzana este viernes en declaraciones a la prensa durante una visita a una empresa maderera en Lugo. "El archivo y la caducidad —resume— va vinculada a esa falta de conexión".

La conselleira evidencia que, tras la luz verde ambiental del año pasado, "la parte industrial estaba incompleta sin esa conexión" eléctrica y, "por lo tanto, estaba en manos de la empresa y del Ministerio para la Transición Ecológica el enchufe de la compañía". Altri tiene ahora ese trimestre para formular alegaciones en las que, "si no logra justificar la conexión", llegará "un archivo automático" que, según Lorenzana, va a ser lo que suceda.

En este contexto y preguntada por una eventual recuperación futura del proyecto, la conselleira de Industria se remite a la posición de la empresa al respecto, si bien matiza: "Estamos hablando de una planificación en la que hasta 2030 no va a haber una nueva". "Por lo tanto —añade— es largo de fiar".

Sin fondos europeos y frente a una amplia movilización

La exclusión de la planificación eléctrica estatal no fue el único revés en los planes del denominado Proyecto Gama. Entre las condiciones que Altri había expuesto para realizar su inversión, que cifraba en unos 1.000 millones de euros, figuraba también la obtención de unos 250 millones en ayudas públicas. Entre ellas, fondos europeos de recuperación destinados a la descarbonización industrial, el PERTE de descarbonización: 30 millones de euros a los que optó sabiendo que incumplía los plazos, un motivo de exclusión al que se sumó el hecho de prever el uso de combustibles fósiles en la fábrica.

Esos portazos eléctricos y financieros fueron llegando mientras la compañía intentaba por varias vías frenar la amplia movilización social y política en su contra, clave en este proceso. Surgida en torno a la Plataforma Ulloa Viva, en las comarcas directamente afectadas, se extendió en estos años por Galicia de diversas maneras.

El grito de "Altri non" resonó de lo local a lo general. Desde pequeñas acciones divulgativas y de protesta hasta grandes manifestaciones, como la del pasado diciembre en Santiago; las celebradas también en Compostela en diciembre y junio de 2024; el histórico clamor en Palas aquel mismo año; o la simbólica marcha por tierra y mar, el año pasado en A Pobra do Caramiñal.

En una primera reacción "con toda la cautela", Ulloa Viva acoge el anuncio del archivo con "gran alegría". Llega, dicen, "tras el trabajo y la implicación de miles de vecinas y vecinos y de todo el pueblo gallego". "Si fuimos capaces de llegar a este punto fue gracias a la fuerza del trabajo colectivo, a la fuerza de todo un pueblo que quiere un futuro en su tierra", afirman.

