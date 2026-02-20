La justicia archiva la denuncia contra Adolfo Suárez por violencia sexual

La denuncia contra el expresidente del Gobierno Adolfo Suárez ha sido archivada debido a la prescripción del delito y por el fallecimiento del presunto autor. Así se lo ha notificado a la víctima este viernes el Juzgado número 14 de Violencia sobre la Mujer de Madrid, en manos del que quedó la denuncia registrada el pasado 9 de diciembre de 2025.

En la resolución, a la que ha podido acceder infoLibre, la justicia se apoya en la prescripción penal como causa de extinción de la responsabilidad. "Encontrándonos ante unos hechos que se produjeron entre marzo de 1983 y agosto de 1984", es de aplicación el plazo de prescripción que se recogía en el artículo 113 del Código Penal de 1973 por ser este el más favorable al reo, se expone en el texto.

Una denuncia contra Adolfo Suárez y cuatro décadas de dolor: "Él se llevó el secreto a la tumba, pero yo no" Ver más

El escrito sí entiende que los hechos relatados podrían encajar en un delito de agresión sexual y otro de abuso, pero dispone el "archivo del presente procedimiento por muerte del reo y prescripción del delito".

Ni la denunciante ni su equipo jurídico esperaban que la denuncia tuviera recorrido penal, pero sí confiaban en que los jueces analizaran las vías hacia una reparación simbólica del daño.

Ariadna (nombre ficticio) registró una denuncia formal contra el líder político, fallecido en 2014, en diciembre del año pasado. En su relato, exponía haber sido víctima de reiterados episodios de violencia sexual en los años ochenta, siendo ella todavía menor de edad, por parte del expresidente.