Adiós a Impulsa Galicia: ratificada la extinción de la empresa con la que la Xunta impulsó la fábrica de Altri

Impulsa Galicia, la empresa creada por la Xunta a comienzos de 2021 para captar fondos europeos y promover proyectos industriales como la fábrica de Altri en Palas de Rei, ya es historia. El Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME) acaba de publicar, el 29 de enero, el cese de su última responsable, la liquidadora encargada de cerrar la sociedad por encargo de sus socios: la Xunta, Abanca, Reganosa y Sogama.

Impulsa Galicia desaparece así definitivamente sin que se conozca el pacto que firmó con Altri para su desembarco en Galicia, que la Xunta viene negándose a desvelar con diversos argumentos. El último, desvelado por Praza.gal hace unos días, que desconoce su contenido pese a haberlo firmado el entonces vicepresidente de la Xunta, Francisco Conde. Un pacto que el BNG reclama ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), que acaba de admitir a trámite su petición, y que el PSdeG quiere investigar en el Parlamento.

La disolución de Impulsa Galicia —Sociedad para el Desarrollo de Proyectos Estratégicos de Galicia SL, según su nombre oficial— fue anunciada por la propia empresa el pasado 7 de agosto al considerar que ya había logrado “cumplir su propósito fundacional”. Entre ellos citaba la creación de una segunda sociedad —Recursos de Galicia, para la participación directa en proyectos energéticos o mineros concretos—, un centro de datos en Curtis o la fábrica de Altri en Palas, de la que decía que “prácticamente concluyó su tramitación administrativa y se encuentra a la espera de la obtención de apoyo económico y conexión eléctrica por parte del Gobierno central”.

Sin embargo, finalmente la fábrica quedó sin conexión eléctrica y sigue a la espera de la autorización ambiental final de la Xunta sin concretar aún su financiación.

Tras esa decisión de cerrar Impulsa Galicia, adoptada por su junta general el 5 de agosto y anunciada el día 7, la fase de liquidación concluyó el 23 de diciembre en una nueva junta general extraordinaria, según reveló la pasada semana en el Parlamento el secretario general de la Consellería de Industria, Nicolás Vázquez. En esa nueva reunión se aprobó el proyecto de liquidación y se repartieron los activos de la empresa “en relación con el porcentaje de los socios”, según Vázquez, que no detalló cuánto de lo invertido recuperó cada uno.

Esa fase de liquidación la asumió María Posada Enríquez, secretaria de Xesgalicia, otra sociedad de la Xunta de capital riesgo para impulsar proyectos industriales. Y ahora, concluida esa liquidación, el BORME del 29 de enero publica el cese de Posada Enríquez como liquidadora de Impulsa Galicia.

Impulsa Galicia desaparece sin que se conozca el acuerdo que alcanzó el 1 de octubre de 2021 para la llegada de Altri a Galicia. Ese acuerdo fue firmado por el entonces vicepresidente y conselleiro de Economía, Francisco Conde, pero la Xunta esgrimió, para mantenerlo en secreto, que lo hizo no como cargo público sino como representante de Impulsa Galicia “en un negocio jurídico privado”. Pese a que Conde era presidente de Impulsa Galicia precisamente por ser conselleiro de Economía y ser la Xunta el principal accionista de la empresa, con el 48,2%, la Xunta también acaba de responder oficialmente que no posee el documento en el ejercicio de sus funciones de control de su propia participación en empresas. Incluso comunicó a la Comisión de la Transparencia de Galicia, ante un recurso de Praza.gal, que esa documentación “es desconocida para ella”.

Reclamaciones del Consello de Contas, BNG y PSdeG

Esa documentación tampoco pudo analizarla el Consello de Contas, que lleva varios años reclamando a la Xunta mayor transparencia sobre su participación en Impulsa Galicia y en su sucesora, Recursos de Galicia. Del mismo modo, tampoco tuvieron éxito las sucesivas reclamaciones en el Parlamento desde hace años de BNG y PSdeG.

Ahora el BNG acaba de recibir una primera respuesta positiva por parte de la justicia tras reclamar el acceso a la documentación ante el TSXG. El tribunal acaba de admitir a trámite el recurso presentado por los nacionalistas, pero su decisión definitiva aún puede tardar, como ocurrió hace unos años con una petición similar para conocer documentación sobre la fusión de las cajas.

Fue el diputado Antón Sánchez (AGE 2012-16 y En Marea/Común da Esquerda 2016-20) quien pidió desde 2013 en el Parlamento documentación sobre las gestiones de la Xunta para la fusión de las cajas y, ante la negativa reiterada del Gobierno gallego, recurrió a la justicia. Ya no era diputado cuando acabó obteniendo en 2020 la condena de la Xunta. El TSXG censuró el “escaso deber de diligencia” del Gobierno gallego y su vulneración del derecho de participación política del exdiputado. Esa documentación acabó revelando que la Xunta despachó en cinco páginas su aval a la fusión de las cajas.

También el PSdeG lleva años intentando acceder al pacto con Altri. Ahora, tras la revelación de Praza.gal de que la Xunta dice desconocer su contenido, los socialistas acaban de reclamar una investigación en el Parlamento y la comparecencia de Francisco Conde y del propio Alberto Núñez Feijóo.