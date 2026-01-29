La Xunta alega que "desconoce" el contenido del pacto secreto con Altri que firmó un conselleiro

El plan de la compañía portuguesa Altri para, de la mano de la gallega Greenalia, instalar en Palas de Rei una fábrica de celulosa y de fibras textiles a partir de este producto está rodeado de crecientes síntomas de incertidumbre. Casi media década después de aterrizar en Galicia de la mano de la Xunta, la exclusión de su factoría de los planes eléctricos del Estado por no ser un proyecto asentado, así como varias asignaciones de fondos europeos, hacen crecer unas dudas que evidencia incluso el propio Gobierno gallego casi un año después de otorgarle su primer permiso ambiental.

Estas incertidumbres van acompañadas, desde el inicio, de otra que no es menor: el contenido exacto del pacto en el que se basó el desembarco de Altri en Galicia, un memorando de entendimiento rubricado el 1 de octubre de 2021 con Impulsa Galicia, la sociedad fundada por la Xunta y Abanca para "apoyar la maduración" de proyectos que optasen a los fondos europeos Next Generation, disuelta en el verano de 2025. En este tiempo, el Gobierno gallego ofreció varias explicaciones para no publicarlo. La más reciente, que "desconoce" el contenido de un documento que fue firmado por quien entonces era vicepresidente segundo y conselleiro de Economía, Francisco Conde, en su condición de presidente de Impulsa.

La existencia del pacto es pública desde que fue firmado porque Altri lo divulgó. Movimientos sociales contrarios al proyecto y también BNG y PSdeG reclamaron formalmente en el Parlamento acceder al texto, hasta el momento sin éxito. También lo hizo Praza.gal mediante una solicitud al amparo de la ley de transparencia, que la Consellería de Economía rechazó argumentando, como había hecho para excluir el documento del control parlamentario, que se trata de información «privada» por pertenecer a una sociedad con ese carácter, Impulsa Galicia, que lo era por no alcanzar la Xunta el 50 % de participación directa, criterio del que discrepa el Consello de Contas.

Praza.gal recurrió ese dictamen de la Consellería ante la Comisión de Transparencia de Galicia alegando, entre otras consideraciones, que el pacto secreto con Altri tenía que estar en poder de la Xunta porque fue firmado por un conselleiro y, por tanto, sí estaba afectado por la ley de transparencia. El Gobierno respondió que el entonces vicepresidente y conselleiro Conde, actualmente diputado del PP en el Congreso, había actuado en un "negocio jurídico privado" en su "condición de titular de un órgano de una sociedad mercantil privada" —que dirigía como representante de la Xunta— y "no en su condición de cargo público". Ante esta respuesta y apoyándose en los textos de las leyes gallega y estatal al respecto, Transparencia cerró el expediente atendiendo al razonamiento del Ejecutivo.

Con esta respuesta sobre la mesa, Praza.gal formuló en julio del año pasado una nueva petición al amparo de la ley de transparencia incidiendo en que el documento del pacto con Altri tiene que estar "en poder" de la Xunta, que debió obtenerlo "en el ejercicio de sus funciones" de supervisar su propia participación en Impulsa Galicia. Y añadió que, dada la consideración de Impulsa Galicia como compañía privada por parte de la Xunta y teniendo en cuenta, en todo caso, que en su accionariado había compañías privadas, cabría que el Gobierno gallego activase el mecanismo legal que permite consultarlas sobre la publicación del documento y divulgarlo si no se oponen, como ya sucedió en otras ocasiones.

Más dinero a más afectados: así mejora la Audiencia indemnizaciones a las 500 víctimas de Angrois tras absolver a Adif Ver más

La Consellería de Economía, de nuevo, negó el acceso alegando que Impulsa quedaba fuera de la Ley de Transparencia. Y este diario, una vez más, acudió ante la Comisión de Transparencia, órgano hasta ahora dependiente de la Valedora do Pobo, ante el que el departamento ahora dirigido por María Jesús Lorenzana expone no solo que no tiene el documento del pacto secreto con Altri, sino que también ignora su contenido.

En una resolución dictada a mediados de este mes de enero, la Comisión de Transparencia explica que, en un informe para responder a las alegaciones de Praza.gal, Economía reitera que el documento "no fue elaborado ni adquirido por la Xunta de Galicia en el ejercicio de sus funciones, sino que se trata de un documento de carácter privado, elaborado por una persona jurídica independiente" y "no tiene carácter de información pública". Y por ello, añade, ya no procede abrir un trámite para consultar a terceros si acceden o no a que se publique.

«La información solicitada no está publicada y es desconocida por el órgano emisor del informe», la Consellería de Economía, señala Transparencia. "Como indica la Consellería en su informe —reitera— no está publicado y es desconocido para ella", lo cual "se compadece con el hecho de que no lo posee en el ejercicio de sus funciones", dice la Comisión, que, al contrario que el Consello de Contas, asume también el criterio de que Impulsa Galicia no debe ser tratada como entidad pública a efectos de control y transparencia.