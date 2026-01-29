Pasado continuo

No encuentro sentido a lo que contemplo. Después de haber introducido mi miniatura del Titanic en el interior de la botella, aprecio que en la cubierta del barco se escuchan unas minúsculas voces: parecen pedir auxilio.

El navío comienza a escorarse por la proa.

Incrédulo, me froto activamente los ojos con una mano y rehúso reconocer que eso es inverosímil. No obstante, comprendo que aquello no puede ser más que la prolongación de la historia y que ese suceso trágico se activa impasible en el transcurso del tiempo.

La que se quedó

La chica estaba acostumbrada a mirarse continuamente delante de los espejos. Cuando paseaba por las calles, siempre se detenía a contemplarse en las lunas de los comercios.

Se veía bonita, candorosamente atractiva.

Era una modelo innata: espejo que veía, espejo donde se paraba. Forjó la idea en su mente de que se había convertido en una manía. Así ocurría siempre, hasta que un día se detuvo serena ante su tocador y, para su asombro, no vio su imagen reflejada en el cristal. Incrédula, recapacitó: con terror comprendió que ahora era un fantasma.

El peso de la conciencia

El dictador enclenque se tiró desde el trampolín de su lujosa piscina mientras rumiaba en su cabeza su pasado genocida. Las autoridades dictaminaron que se había ahogado hundiéndose hasta el fondo. Como si pesara una tonelada.

El mimo

Se reía de mí cuando me veía y de mí no se ríe nadie. Ya me había alejado de la profesión y no era payaso. Y le retiré la palabra.

*José Antonio Higuero nació en Sevilla en 1963. Artista plástico con discapacidad de Arte Contemporáneo y dibujante de humor. Escribe cuentos y microrrelatos. Ha recibido premios de microrrelatos para personas mayores en el Ayuntamiento de Bullas (Murcia) y de IU de Huelva, en torno al tema del trabajo. Ha publicado cuentos y microrrelatos en libros recopilatorios de concursos; cuentos de personas con discapacidad intelectual, en el Ateneo de Sevilla; y microrrelatos en Ediciones Rubeo, la Editorial Diversidad Literaria, así como microrrelatos feministas, en la Universidad de La Rioja.