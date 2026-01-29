Zapatos de piel de caimán. Historia de la música y músicos en Granada 1957-2000 Vol. 1 - Juan Jesús García y Jokin Martín

Lola Libros. 2025

La historia de la música en Granada es una parte fundamental de la historia musical de España. Este ha sido un mantra que se ha escuchado en esta ciudad desde hace décadas, pero ha sido Juan Jesús García, con Jokin Martín, quien ha puesto en pie la datación y constatación de que así ha sido y así es. Para acotar, ha tomado 1957 como punto de partida, aunque Granada haya sido sostén más allá, pues en años previos ya comenzó esa columna granadina a sustentar la música española: por ejemplo, cuando Manuel de Falla, de quien este año se conmemora el 150 aniversario de su nacimiento, tomó Granada como ciudad de estancia y creación. Zapatos de piel de caimán es solo una primera entrega, desde ese 1957 en que llegó la primera guitarra eléctrica a la ciudad, hasta el año 2000. La historia continuará en el siglo XXI.

El trabajo es ingente y necesario, acopia artistas, grupos, revistas, acontecimientos, festivales, bibliografía, estudios de grabación, salas y bares, casas de discos, factótums y una larga lista de nombres propios, más de 5.000, que han hecho de Granada una ciudad que merece que se cuente su historia. Esta crónica completa de la historia de la música en Granada se presenta bajo gran formato, con una lujosa y cuidada edición, con una maquetación especialmente visual con más de 600 fotografías.

Juan Jesús García ha buceado durante décadas en sus archivos, en la prensa, a través de conversaciones, investigación a pie de calle, para armar una narrativa que tiene mucho de popular y de memoria colectiva y particular. Que Juan Jesús haya sido el auténtico crítico musical de Granada es uno de los soportes de esta genealogía: una vocación personal que cristaliza en un trabajo memorable. Era muy difícil manejar tal volumen de información, fijar el recuerdo y la historia de la ciudad, pasar de uno a otro género, sin tapujos y con comprensión: cabe desde la canción de autor al jazz, del rock al pop, del tango al mapamundi nazarí.

Juan Jesús García apareció por Granada hace unos cincuenta años. Comenzó a difundir su pasión musical desde la radio (primero desde COPE, que por entonces era la vanguardia de la ciudad con Juan de Loxa y su Poesía 70), luego desde las páginas de Diario de Granada, Rockdelux, El Día de Granada y, sobre todo, en Ideal desde 1985. Este no es su primer trabajo compilador, y de esa vocación deviene el enorme archivo que alimenta a Zapatos, pues creó el Libro del pop en Granada, un directorio de bandas y recursos, así como las biografías de 091. Maestro de periodistas culturales, trabaja en todos los estilos, con una sensibilidad exquisita. El libro cuenta con los prólogos de Antonio Muñoz Molina y Jesús Ordovás y el epílogo de Eduardo Tébar. Es coautor Jokin Martín, guitarrista de Sesión de Noche, aunque desgraciadamente no lo ha podido ver finalizado, pues falleció en diciembre de 2022. Jokin se encargó del diseño y maquetación original, que continuó Aurora Pulido. Arturo Cid, otro de los imprescindibles, se ha encargado de la “corrección a fuego lento y supervisión exhaustiva”.

Para alguien que desconozca la historia de la música granadina esta primera entrega puede generar sorpresa e incredulidad: son tantos los nombres reconocibles que cuesta trabajo comprender que en una ciudad mediana se haya generado tal cantidad de nombres referentes. Invito a quien lee, si no es de Granada, a que intente elaborar su top 10 de bandas y artistas granadinos. Es probable que no le cueste trabajo, pero vaya aquí un avance: Miguel Ríos, Enrique Morente, Los Ángeles, Gelu, Carlos Cano, 091, Los Planetas, Lagartija Nick, Niños Mutantes, Lori Meyers… y nos quedamos a las puertas del siglo.

Siempre será injusto dar unos nombres y silenciar otros, esa parece ser la premisa que Juan Jesús García se ha marcado: no hay silencio, hay mucha negrita, nombres entresacados del tiempo y la memoria, de las pioneras, de las bandas en los hoteles del centro de la ciudad en los años 60, de la modificación de las nomenclaturas de los grupos conforme la moda, de aquellos mitos que pasaron por Granada y dejaron huella (la leyenda de Jim Morrison, la estancia de Joe Strummer), de los encumbrados a las listas de éxitos, del trabajo silencioso y percutor, de las fusiones que esta ciudad ofrece (mención aparte Omega), en definitiva, de la reivindicación de una ciudad capaz de gravitar desde la tradición más férrea a la más moderna de las propuestas sin despeinarse. Como señala Tébar en el epílogo: "Y algo tan granadino como la contradicción. Granada: pop y flamenco. Granada: Oriente y Occidente. Granada: sol y nieve. Granada: tradición y vanguardia. Granada: la bomba de mano y el 'silencio, que no nos sientan'".

* Alfonso Salazar es escritor.