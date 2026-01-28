El juez alarga la instrucción del 'caso Montoro' e indaga en el régimen económico matrimonial del exministro

El titular del Juzgado de Instrucción nº2 de Tarragona, Rubén Rus, ha acordado prorrogar medio año más la investigación del llamado 'caso Montoro', en el que se investiga una supuesta trama que gira alrededor de Equipo Económico –despacho de asesoría fiscal y financiera fundado por el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro– y que, previo pago, se habría dedicado a intervenir en el proceso legislativo, "moldeando reformas legales a los intereses de sus clientes", según un auto adelantado por La Razón al que ha tenido acceso infoLibre. Una resolución en la que el juez achaca la lentitud de la instrucción a la avalancha de personaciones y de recursos en la causa y en la que recuerda que aún espera un informe de la Agencia Tributaria.

"El levantamiento del secreto de las actuaciones ha provocado la presentación de decenas de escritos, lo que ha provocado una gran dificultad para la diligenciación de los mismos. Debido a estas circunstancias, no se ha acordado la fecha para la toma de declaración de los investigados ni se han resuelto las peticiones realizadas por las partes, a la espera de que todas las partes se den por plenamente instruidas", resalta el magistrado.

Además, en una segunda resolución, el instructor ha acordado la práctica de una serie de diligencias, todas ellas solicitadas por la Fiscalía Anticorrupción, para seguir profundizando en un caso que lleva abierto más de un lustro.

El magistrado solicita al registro mercantil abundante documentación sobre un gran número de empresas: Montoro y Asociados Asesores SL, Equipo Económico, Global Afteli y otras tantas sociedades vinculadas a los investigados en el procedimiento. En concreto, pide hojas registrales completas, memorias, cuentas, escrituras de constitución y titularidad real o escrituras de adquisición y transmisión de participaciones sociales o de nombramiento del órgano de administración social.

También solicita abundante documentación de las empresas gasistas investigadas en el procedimiento, compañías asociadas a la AFGIM que habrían contratado a Equipo Económico para que el despacho interviniese "en el procedimiento legislativo tendente a la modificación de la normativa sobre el impuesto eléctrico y el IAE", de forma que llevasen a cabo "modificaciones legales que satisfacieran sus intereses".

Por un lado, pide al registro mercantil las hojas registrales completas de las compañías. Y, por otro, solicita a las mismas que aporten diferentes información a la causa. En este sentido, reclama documentación y facturas que acrediten la prestación de servicios por los que se contrató al despacho, así como copia de la normativa interna de pago a proveedores y de las comunicaciones mantenidas con los socios o trabajadores de Equipo Económico/Global Afteli y con órganos del Ministerio de Hacienda.

Del mismo modo, el instructor ha decidido indagar en el régimen económico matrimonial de los investigados, entre ellos el del exministro. Así, solicita "inventario de bienes" y otros documentos que le permitan "conocer el detalle" de los "bienes de titularidad de la sociedad conyugal y su valoración". Y oficia a los cuerpos investigadores, en concreto a los Mossos d'Esquadra, para que incorporen a la causa los correos y otros tantos documentos a los que hacen referencia en sus propios informes.