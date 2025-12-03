La Fiscalía avala el caso Montoro: "Es corrupción grave que no entiende de política"

La Fiscalía Anticorrupción ha defendido la "escrupulosa" investigación del caso de Montoro, que en su opinión se ha llevado cabo sin "injerencias" y ha destapado "actuaciones graves de corrupción, que no entienden de ideología política alguna". En un escrito avanzado por La Vanguardia y eldiario.es y al que ha tenido acceso EFE, la fiscal Carmen García se opone a los recursos que han presentado las defensas para pedir la nulidad de la causa, entre otros motivos porque consideran que tienen un "notorio cariz político".

En la causa, que se ha prolongado durante siete años bajo secreto de sumario, el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona investiga al exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y a una treintena de personas más acusadas de beneficiar a empresas gasísticas, propiciando reformas legislativas a cambio de pagos.

Para la fiscal, la causa "ha seguido un escrupuloso y exquisito comportamiento" para respetar tanto las normas procesales como los derechos de los investigados, "evitando injerencias y daños colaterales". El escrito insiste en "dejar claro y sentado desde este momento" que algunos correos intervenidos en el marco de la causa "lo que revelaban no eran hechos de marcado cariz político, sino actuaciones graves de corrupción realizadas desde Tarragona, que no entienden de ideología política alguna".

Los indicios son claros

Según Anticorrupción, los informes de los Mossos y la Agencia Tributaria aportados a la causa "constatan la indiciaria existencia de una organización" y pagos efectuados por las empresas gasísticas al despacho Equipo Económico que dirigía Montoro, antes de resoluciones administrativas favorables.

También apuntan esos informes, según el Ministerio Público, a que el reglamento de la ley de impuestos especiales que afectaba a las empresas gasísticas se elaboró "a la carta de aquellas mercantiles", eliminando la exigencia de acreditar el cumplimiento de determinados requisitos para obtener beneficios fiscales.

La Fiscalía reprocha asimismo a las defensas que mediante la batería de recursos presentados no busquen "la averiguación de la verdad" o solicitar pruebas de descargo, sino "conseguir la nulidad de las actuaciones practicadas con total profesionalidad y respeto a los principios procesales y constitucionales".

'Caso Montoro': el uso privativo del Estado como la mayor de las corrupciones Ver más

También defiende el Ministerio Público la competencia de los Mossos d'Esquadra para investigar los hechos, lo que cuestionaban las defensas, ya que a su parecer la ley de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y el Estatuto de Autonomía de Cataluña "legitiman" su intervención como policía judicial.

De hecho, en su escrito, la fiscal confiesa que le "llama la atención" que los recursos impugnen "la actuación de uno de los cuerpos policiales designados como policía judicial, en detrimento de otro".

Respecto al cuestionado secreto de sumario, que el juez prorrogó durante siete años, la fiscal recuerda que era necesario por la "importancia que el análisis de la documentación y correos" que constan en la causa ha tenido para "avanzar en el esclarecimiento de los hechos y la determinación de sus partícipes".