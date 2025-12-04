La Justicia ratifica el derribo del muro con el que Feijóo ocupó vía pública en Moaña para su anterior chalé

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) divulgó este martes una sentencia que avala el derribo del muro con el que Alberto Núñez Feijóo ocupó “por seguridad” parte de una vía pública en 2017 para construir su antiguo chalé en Moaña. El muro le fue autorizado de modo excepcional para garantizar su seguridad como presidente de la Xunta, y tras vender el chalé en 2021 el Ayuntamiento de Moaña requirió al nuevo propietario su derribo.

Tras una primera sentencia de un juzgado de Pontevedra revelada en exclusiva por Praza.gal el pasado septiembre, ahora el TSXG confirma que el muro “vulnera la normativa urbanística” y debe ser derribado.

Cuando Feijóo recibió en 2015 licencia de obras del Ayuntamiento de Moaña para construir su chalé en un monte de esa villa, en la parroquia de Meira, tuvo que ceder, como establece el plan de urbanismo municipal, una franja de unos 30 metros de largo por 3 de ancho, unos 90 metros cuadrados, con la que ensanchar el camino colindante. Así lo hizo y el terreno pasó a ser público, pero en 2017 la Policía Nacional consideró que, para la seguridad del presidente de la Xunta, el cierre de la parcela no podía tener ángulos muertos, lo que impedía el retranqueo del muro.

En ese momento, en pleno verano de 2017, como también reveló Praza.gal, varios departamentos de la Xunta se movilizaron para en unos pocos días desbloquear la construcción del chalé ante las objeciones que formulaba el Ayuntamiento de Moaña, que acabó autorizando el muro sin retranquear y más alto de lo permitido para garantizar la seguridad del presidente. Una autorización municipal que se dio con la condición de que “no se podrá transmitir y exclusivamente tendrá vigencia y se mantendrá” mientras Feijóo fuese el dueño de la finca y del chalé.

Feijóo acabó vendiendo el chalé en 2021 con una escritura en la que quedó reflejada la condicionalidad que tenía el muro, pero el nuevo propietario intentó mantenerlo y recurrió contra la resolución municipal que lo instó a retranquearlo. Sin embargo, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 1 de Pontevedra dio hace unos meses la razón al Ayuntamiento, como avanzó Praza.gal.

El nuevo propietario recurrió esa decisión judicial y ahora el TSXG la ratifica. En la sentencia divulgada este martes por los servicios de comunicación del tribunal se reitera que “dicho muro vulnera la normativa urbanística del ayuntamiento”, algo que “incluso la parte [el nuevo propietario] aceptó en la escritura pública de adquisición de la finca”. “No encontramos por tanto motivo alguno para mantener dicho muro con base en una hipotética situación de seguridad”, concluye el tribunal.

El tribunal también dice en la sentencia que “no va a valorar la legalidad o no” del permiso que en 2017 recibió Feijóo para hacer el muro sin retranquearlo ya que “fue dictado en atención al cargo que ocupaba el anterior propietario” y “no es este el momento de valorar la adecuación a derecho de aquel acto ya que no es lo que se recurre en este procedimiento”.

Feijóo vendió el chalé de Meira en 2021 después de que en 2019 su pareja, Eva Cárdenas, comprase otro en el mismo ayuntamiento de Moaña pero a varios kilómetros, en la playa Do Con, junto al centro de la villa. Otro chalé que también es polémico porque Costas, como adelantó también en exclusiva Praza.gal, quiere recuperar 210 metros cuadrados de suelo igualmente público que fueron vallados dentro del recinto de la propiedad privada.