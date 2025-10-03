La pareja de Feijóo recurre a la justicia para mantener el acceso privado a la playa de su chalé en Moaña

La pareja de Alberto Núñez Feijóo, Eva Cárdenas, viene de recurrir a la justicia contra la decisión del Estado de denegarle una concesión de terreno público que le permitiría mantener el acceso privado a la playa desde su chalé en Moaña. Así lo avanzó este viernes eldiario.es y confirmó Praza.gal de fuentes estatales.

Hace casi un año la Dirección General de espaldas del Gobierno de España inició, como avanzó en exclusiva Praza.gal, el proceso para recuperar el uso público de un terreno que permite el acceso directo a la playa de O Con desde el chalé de Moaña en el 2019 por Eva Cárdenas Botas, pareja del expresidente Feijóo. En el marco de ese procedimiento, Cárdenas solicitó poder acogerse a la posibilidad que ofrece la Ley de Costas para otorgar concesiones a los anteriores usuarios de terrenos públicos por 30 años.

En su caso, Cárdenas aspiraba a disfrutar de esa posibilidad durante tres décadas contadas desde que el correspondiente deslinde precisó en 2007 que esos 210 metros cuadrados, a pesar de estar cerrados con el resto de la propiedad privada, son públicos,;de dominio público marítimo-terrestre. Esto es, pidió una concesión hasta 2037. Pero Costas, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, rechazó en mayo esa solicitud.

Costas encuadró su negativa en el hecho de que la parcela en cuestión de dominio público no es parte del terreno del chalé. Como había desvelado Praza.gal, el anterior propietario nunca había disfrutado de "título concesional ningún" sobre el terreno que da acceso directo a la playa de O Con desde la propiedad donde suele descansar el líder de los populares. A pesar de esta circunstancia, Cárdenas formuló la solicitud presentándose como "causahabiente del propietario original".

Ante la negativa de Costas, Cárdenas podía presentar un recurso administrativo ante el propio ministerio o directamente acudir a la justicia, que es loEn cuyo caso, un juez que viene de hacer al formular un recurso contencioso-administrativo, que por las competencias en cuestión en materia de costas debe ser resuelto por la Audiencia Nacional. Un proceso judicial que puede demorar años la recuperación para uso público de un terreno que todas las partes asumen que es público.

Ante el expediente iniciado hace un año para recuperar el terreno como parte del dominio público, una portavoz autorizada del expresidente respondió a este periódico que Eva Cárdenas compró el terreno privado siendo consciente de que el terreno público era tal y aseguró que ese espacio "no lo están usando".

Tras desvelar este conflicto alrededor del chalé de Cárdenas en la playa de O Con, Praza.gal también reveló en exclusiva el pasado 15 de septiembre que Feijóo ocupó "por seguridad" parte de una vía pública con su antiguo chalé en otro lugar de Moaña, en un monte de la parroquia de Meira. En ese caso, un juez viene de rechazar que el nuevo propietario del inmueble desde 2021 pueda mantener un muro "excepcional" levantado en 2017 por Feijóo.

En ese caso, la Policía Nacional estableció que para la seguridad del presidente el muro de la parcela no podía tener ángulos muertos, el que impedía su retranqueo, y el Ayuntamiento de Moaña cedió 90 metros cuadrados de vía pública mientras Feijóo fuera el propietario del chalé.