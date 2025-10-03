Los 447 incendios ocultados por la Xunta en los primeros dieciocho días de agosto

Del 1 al 18 de agosto, en el comienzo y durante lo más duro de la ola de incendios de este verano, se registraron en toda Galicia un total de 492 incendios. La Xunta solo divulgó 45 de ellos.

Ahora, tras una petición al amparo de la Ley de Transparencia, Praza.gal divulga el detalle de la totalidad de los incendios, lo que permite comprobar los efectos y peculiaridades de los fuegos incontrolables de sexta generación, de los que llevan años advirtiendo múltiples voces. Unos incendios de nueva tipología, los mayores documentados en nuestro país, que se registraron en Ourense y el sur de Lugo a pesar de que la mayoría de los focos del período analizado surgieron en la Galicia atlántica.

Los datos ahora revelados también permiten comprobar que lo ocultado por la Xunta es mucho más. Antes del 1 de agostó hubo otros varios cientos de incendios en toda Galicia y el Gobierno gallego solo había divulgado 19.

Fue el 18 de agosto cuando la conselleira de Medio Rural admitió en una entrevista que en lo que iba de mes se habían registrado 492 incendios, a pesar de que su departamento solo había divulgado información de 45, varios de los cuales acabarían fusionándose para quedar en 41. Praza.gal formuló entonces una petición oficial al amparo de la Ley de Transparencia para conocer los detalles de esos incendios, solicitud que fue inicialmente denegada por la Xunta por silencio administrativo.

Tras un recurso a la Comisión da Transparencia de Galicia, gestionada por la Valedora do Pobo -órgano equivalente al Defensor del Pueblo-, finalmente Medio Rural facilitó el detalle de los incendios registrados entre el 1 y el 18 de agosto. Unos datos que ahora liberamos, después de que el Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia pidiera más transparencia con la información sobre los incendios a un Gobierno gallego que desde 2009 tiene cómo política informativa divulgar solo los que superan las 20 hectáreas o afectan a lugares poblados o protegidos.

Más incendios en la fachada atlántica, más destructivos en el interior

Los datos ahora revelados indican que en esos 18 días de agosto hubo muchos más incendios en la Galicia Atlántica, cerca de 300 entre las provincias de A Coruña y Pontevedra, frente a 116 en la provincia de Ourense. Sin embargo, fueron unos pocos fuegos iniciados en Ourense, con sus particulares características climáticas y de ordenación del territorio, los que mostraron las consecuencias de los incendios incontrolables de sexta generación, con las 23.000 hectáreas quemadas (según la Xunta, más según las mediciones por satélite) en el iniciado el 8 de agosto en Chandrexa de Queixa, las cerca de 24.000 hectáreas de los que comenzaron el 12 de agosto en Oímbra y Xinzo de Limia que acabarían uniéndose o las cerca de 32.000 hectáreas del iniciado el 14 de agosto en Larouco y que acabaría convirtiéndose en el mayor incendio registrado en la historia de Galicia.

Así, los datos permiten comprobar que en esos 18 días de agosto en Chandrexa de Queixa solo se registraron tres incendios, igual que en Xinzo de Limia, y solo uno en Oímbra y otro en Larouco. Un único incendio que resultó incontrolable.

Por el contrario, esos mismos días se registraron sin grandes consecuencias 19 incendios en Vilalba, 18 en Carballo y 17 en Santiago. Otra cosa fueron los también 17 incendios de Ponteceso, donde hubo desalojos, cortes de luz y riesgo para las personas.

Tres cuartas partes de los incendios del mes

Los datos ahora liberados, aunque parciales, son bastante representativos de lo ocurrido en el mes de agosto, ya que los 492 incendios registrados hasta el 18 de ese mes suponen el 73% de los 673 que según la Xunta hubo en todo el mes. El descenso térmico y aumento de la humedad registrado a partir del día 19 detuvo el avance de los grandes incendios, aunque estos no se extinguieron hasta el 31 de agosto.

Pero igual que faltan por conocerse los detalles de ese 27% de incendios restantes registrados en los 13 días finales de agosto, lo ahora revelado por la Xunta permite conocer que entre el 1 de enero y el 31 de julio el Gobierno gallego ya había empleado 995 números distintos de identificación de incendios o conatos, de los que la Xunta solo había comunicado 19. Igual que del 1 al 18 de agosto la Xunta empleó 651 números de identificación aunque finalmente sólo consideró incendios los 492 facilitados.