PP, PSOE y Junts pactan endurecer el castigo a la multirreincidencia

PP, PSOE y Junts han alcanzado este jueves un acuerdo en el Congreso de los Diputados para endurecer el castigo a la multirreincidencia al pactar seis enmiendas transaccionales respecto a una proposición de ley de la formación que dirige Carles Puigdemont.

Este acuerdo se ha producido en el seno de la ponencia que estudia la propuesta de Junts, en la que se ha pactado el informe respecto a este cambio legislativo, que también han apoyado PNV y Vox, y cuyo siguiente paso será el debate en la Comisión de Justicia.

Esta ley, una de las exigencias de Junts, avanza así en el Congreso, después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, escenificase este lunes un acercamiento al grupo independentista y a pesar de que su portavoz parlamentaria, Míriam Nogueras, sostuviera después que la situación de bloqueo en el Congreso no había cambiado.

