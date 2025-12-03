Junts no cambia de posición pese al giro de Sánchez: "Estamos donde estábamos"

La oferta de Pedro Sánchez a Junts no ha servido de nada por el momento. "Estamos donde estábamos", ha sido la respuesta que ha dado la portavoz posconvergente, Míriam Nogueras, después de que el jefe del Ejecutivo haya dado un giro en su discurso y haya puesto en marcha un paquete de medidas para atraer de nuevo a Carles Puigdemont al bloque de investidura,

Junts no contestó oficialmente al presidente del Gobierno hasta este miércoles por la mañana: "Que nadie se confunda. Son los socialistas los que han bloqueado la legislatura con sus incumplimientos. Los socialistas tienen que decir qué hacen a partir de ahora. Son ellos los que se han metido en este problema y son los que deben salir".

La portavoz de Junts ha enfatizado en una rueda de prensa en Barcelona: “La relación entre ellos y nosotros está cerrada, no hay negociación y no va a haber negociaciones”.

No obstante, sí ha reconocido que el presidente haya admitido "incumplimientos" sobre el acuerdo de Bruselas entre los dos partidos para la investidura de Sánchez. El jefe del Ejecutivo cambió, en sendas entrevistas este martes en Rac1 y La 2 Cat, su discurso, ya que hasta ahora había dicho que el Gobierno había hecho todo lo posible y que los acuerdos no se materializaban por actores externos: Congreso (traspaso de migración) y UE (cooficialidad del catalán en las instituciones europeas).

Sánchez intenta coser la legislatura por el flanco catalán entre advertencias de sus socios Ver más

Respecto al real decreto aprobado por el Consejo de Ministros para flexibilizar el gasto de ayuntamientos como exigía Junts, Nogueras ha remarcado: “Demuestra que no querían cumplir, no que no pudieran, lo de ayer es parte de lo que se debería haber aprobado hace tiempo”.

"Cuando rompemos, rompemos"

Para Nogueras, el PSOE ha incumplido "la parte troncal de los acuerdos" a los que llegaron en los dos primeros años de la legislatura: "Cuando nosotros rompemos, rompemos". En este sentido, ha analizado que el Gobierno no tiene margen para aprobar los presupuestos, como se evidenció con el 'no' a la nueva senda de déficit la semana pasada por parte del Congreso. Para ella, el Ejecutivo está en una situación de "debilidad política".

"La decisión de cómo seguirá gobernando la tiene que tomar el Gobierno. Es Sánchez quien tiene que responder a esta pregunta", ha apostillado Nogueras, que ha insistido en que sólo aprobarán aquello que sea bueno para Cataluña: "Ojalá nuestro problema sea que, dentro de un mes, tengamos que volver a convocar para explicar qué haremos porque el Gobierno ha cumplido todo lo que tenía pendiente. Entonces querrá decir que se ha aplicado al cien por cien la amnistía o que el catalán es lengua oficial en la Unión Europea"