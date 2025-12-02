Sánchez, sobre Ábalos: "No vamos a aceptar ningún tipo de chantaje ni de amenaza"

"No vamos a aceptar ningún tipo de chantaje ni de amenaza de personas u organizaciones". El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha roto su silencio así tras la entrada en prisión del exministro José Luis Ábalos y sus declaraciones que llegan a implicar a Begoña Gómez en el rescate de Air Europa.

Sánchez, en sendas entrevistas en Rac 1 y La 2 Cat este martes, ha cargado contra las "mentiras, bulos y desinformación" de Ábalos, a la vez que ha señalado que él pidió perdón por los casos de corrupción: "No ha habido ni un ápice de connivencia con la corrupción, sino contundencia".

"El PSOE no se ha financiado irregularmente", ha remarcado el jefe del Ejecutivo, quien ha dicho que solo se pronuncia sobre certezas y no sobres hipótesis cuando le han preguntado si dimitiría si fuera imputado. El presidente ha manifestado que había una faceta personal de su ex secretario de Organización que desconocía totalmente. Sánchez, no obstante, ha considerado que no va a entrar en una "espiral de querellas" con el exdirigente socialista.

Asimismo se ha referido a la manifestación del PP del pasado domingo para exigir elecciones señalando que "Isabel Díaz Ayuso no tiene límites y Alberto Núñez Feijóo está en la misma onda".

Sánchez busca a Junts

El presidente ha anunciado, además, un paquete de medidas para acercar de nuevo a Junts a través de un real decreto con iniciativas para el gasto de ayuntamientos como exigía Carles Puigdemont. A la vez ha indicado que se está avanzando para llegar a un acuerdo en el Congreso sobre la multirreincidencia, como quieren los posconvergentes, y se trabaja para la publicación de las balanzas fiscales.

El presidente se ha centrado especialmente en el intento de recuperar la confianza de Junts: "Asumo los incumplimientos y los retrasos que han criticado". En ese punto, ha informado de que el Consejo de Ministros aprueba este martes el real decreto que facilitará y flexibilizará inversiones financieramente sostenibles a los ayuntamientos y entes locales.

"Es decir, que los alcaldes y los presidentes de diputación van a tener más capacidad, más facilidad para invertir, por ejemplo, en proyectos que no conlleven un gasto corriente, como en construcción de vivienda o gestión de agua. Esto va a ser bueno para los ayuntamientos de Cataluña, pero también para los del conjunto del Estado", ha puntualizado.

Además, se va a facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales a las empresas, ampliando el plazo para impulsar y promover la digitalización de los procesos de facturación.

Con otro anuncio a continuación: "Llevaremos en los próximos consejos de ministros un Real Decreto para crear una partida que ayude a los propietarios ante los impagos en caso de arrendamiento a jóvenes o a familias vulnerables".

El Gobierno, "animado" para llegar al fin de la legislatura

Los socios desoyen a Feijóo y mantienen la legislatura pese a su incomodidad por el 'caso Cerdán' Ver más

El también secretario general socialista ha enviado el mensaje de que el Gobierno está "animado" para acabar la legislatura y que él está dispuesto a ser de nuevo el candidato en las elecciones de 2027 frente a las dudas de que el Congreso está paralizado y podrían ponerse las urnas en los colegios pronto.

Sánchez ha reconocido que "es difícil y complejo aprobar los presupuestos, sin duda alguna". "Podríamos seguir con los que tenemos hasta el final de la legislatura, sin duda, porque son buenos para la economía", ha declarado, pero ha añadido: "No vamos a renunciar no solo a presentar los presupuestos. sino también a tratar de aprobarlos, porque merece la pena. Y porque los grupos parlamentarios se sentirían más representados con unas cuentas del 2026". Mostrando en este punto su eterno optimismo al ver el vaso "medio lleno".

"Este gobierno de coalición progresista le sienta muy bien al país y eso le sienta muy mal a la derecha", ha remarcado el socialista.