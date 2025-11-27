Feijóo convoca una concentración contra Sánchez y "su corrupción" este domingo en Madrid

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha convocado a los españoles a acudir a una concentración el próximo domingo, 30 de noviembre, en Madrid "en defensa de España" y contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la corrupción que asegura que está a su alrededor.

Feijóo ha anunciado esa concentración en una declaración en la sede nacional de su partido tras la decisión del juez del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, de enviar a prisión provisional y sin fianza al exministro José Luis Ábalos y al que fuera su asesor Koldo García, al apreciar riesgo "extremo" de fuga ante las elevadas peticiones de prisión que afrontan por presuntas comisiones irregulares en contratos de mascarillas.

El del PP ha explicado que no se puede permanecer impasible ni anestesiado ante todo lo que está sucediendo con el caso Koldo y otros casos de corrupción que afectan a Sánchez, y por ello convoca esa concentración cívica y abierta a todos los ciudadanos y responsables políticos de cualquier partido. "Cuando todos los que le encumbraron entran en un sitio, en la cárcel, el señor Sánchez debe salir de otro, del Palacio de la Moncloa", ha subrayado, quien ha considerado que todo lo que está ocurriendo en España es motivo suficiente para el fin de la legislatura y la convocatoria de elecciones.

Feijóo ha recordado que a la entrada en prisión de Ábalos y Koldo García se suma que Santos Cerdán también estuvo en la cárcel, por lo que "el cien por cien del clan que le acompañó en su heroico regreso a la política ha acabado de la misma forma".

En consecuencia, ha opinado que lo sucedido este jueves no puede considerarse un hecho aislado, sino un ejemplo más de una degeneración en la que ha incluido la investigación de las cuentas del PSOE, la de la exmilitante socialista Leire Díez, la de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, o la de su hermano. "El señor Sánchez no es un hombre rodeado de manzanas podridas (...) La manzana podrida es él, y ha podrido todo y a todos los que le rodean", ha concluido Feijóo.

Sánchez acusa a Feijóo de "obediencia ciega" a Ayuso y reivindica el nombramiento "feminista" de Peramato Ver más

Junto a ello ha destacado que el rechazo este jueves por el pleno del Congreso de la senda de estabilidad, ilustra la precariedad parlamentaria del Gobierno. Ha afirmado que no puede recibirse con normalidad, por lo que ha justificado la convocatoria de concentración a las 12:00 horas del domingo en el Templo de Debod de Madrid, no en beneficio de ningún partido, sitio en defensa de España.

Tras recordar que el Ejecutivo está llamando a los españoles a protestar contra los jueces, él lo hace contra los corruptos y los que los sostienen.

Ante la posibilidad de que Vox acuda a la concentración, ha insistido en que no habrá siglas en ella y, por tanto, espera a cualquier persona que esté en Madrid y pueda defender el Estado de derecho, la democracia y la decencia en política, sea del partido que sea, asistan. Feijóo ha advertido a los socios del Gobierno de que si quieren seguir siendo sus cómplices, allá ellos, pero ha garantizado que si mantienen esa posición, "lo pagarán".