'CASO KOLDO'

El juez Leopoldo Puente envía a prisión provisional al exministro Ábalos y a su exasesor Koldo García

  • El juez atiende a la petición de anticorrupción al apreciar riesgo "extremo" de fuga
  • La Fiscalía pide para Ábalos 24 años de cárcel y 19 para Koldo
José Luis Ábalos a su llegada al Supremo para la vistilla
José Luis Ábalos a su llegada al Supremo para la vistilla Javier Lizón

El juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha acordado enviar a prisión provisional, comunicada y sin fianza al exministro y actual diputado José Luis Ábalos y a su exasesor Koldo García ante las elevadas peticiones de prisión que afrontan por presuntas comisiones irregulares en contratos de mascarillas, informa EFE.

Puente ha atendido a las peticiones de la Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones populares que coordina el PP, en un auto en el que alude al riesgo "extremo" de fuga de ambos y a los "más que bastantes" indicios de la presunta comisión de varios delitos.

