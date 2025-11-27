El juez Leopoldo Puente envía a prisión provisional al exministro Ábalos y a su exasesor Koldo García

El juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha acordado enviar a prisión provisional, comunicada y sin fianza al exministro y actual diputado José Luis Ábalos y a su exasesor Koldo García ante las elevadas peticiones de prisión que afrontan por presuntas comisiones irregulares en contratos de mascarillas, informa EFE.

Puente ha atendido a las peticiones de la Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones populares que coordina el PP, en un auto en el que alude al riesgo "extremo" de fuga de ambos y a los "más que bastantes" indicios de la presunta comisión de varios delitos.

