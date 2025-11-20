Ábalos dice estar "indefenso" ante su situación procesal e insiste en su inocencia

El exministro José Luis Ábalos ha afirmado en la red X que "pese a la dureza de la situación", tras el escrito de calificación comunicado este miércoles por la Fiscalía Anticorrupción, seguirá defendiendo su "inocencia".

Ábalos ha afirmado en X: "El escrito de calificación comunicado en el día de hoy por el Ministerio Fiscal supone una vuelta de tuerca más en la espiral de indefensión a la que vengo siendo sometido durante toda la instrucción de la Causa Especial 20775/2020 por la Sala II del Tribunal Supremo".

"No solo -ha continuado el exministro- han sido rechazadas todas y cada una de las pruebas solicitadas, y se me ha impedido acceder al material de la causa, sino que ahora, en una estrategia premeditada de presión, se me hace una exagerada reclamación de delitos y penas adobada con una estratégica petición de vistilla del Art. 505 de la LECrim para forzar una conformidad ante la falta de evidencias reales que sustentan la calificación".

Y ha concluido: "Pese a la dureza de la situación, seguiré defendiendo mi inocencia y confiando en la justicia de nuestro país".

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez la celebración de una vistilla para revisar las medidas cautelares establecidas sobre el exministro José Luis Ábalos y para el que fuera su asesor Koldo García.

La Fiscalía ha hecho esta petición al juez del Supremo Leopoldo Puente al presentar su escrito de acusación, al que ha tenido acceso EFE este miércoles, en el que pide para Ábalos 24 años de prisión y para Koldo 19 años y medio por seis delitos por la trama que urdieron junto con el empresario Víctor de Aldama para el cobro de comisiones irregulares por la compra de mascarillas durante la pandemia.

Además de las penas de prisión, pide multas de más de 3,9 millones de euros para Ábalos y Koldo García y más de 3,8 millones para Aldama y, en el caso de los dos primeros, solicita que indemnicen a las empresas públicas Ineco y Tragsaset con 34.477 euros y 9.500 euros, respectivamente, así como el decomiso de las ganancias del presunto cohecho: al menos, 430.298 euros.

Actualmente, tanto Ábalos como Koldo deben comparecer quincenalmente ante el juzgado, tienen prohibido salir de España y se les ha retirado el pasaporte.