Sánchez anuncia que el Gobierno destinará 1.000 millones en ayuda militar a Ucrania

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha avanzado este miércoles que los mil millones de euros que destinará este año España en ayuda militar a Ucrania se dedicarán en parte a aumentar producción conjunta en el ámbito de la industria de defensa.

Sánchez se ha reunido en el Palacio de la Moncloa con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, quien ha visitado por cuarta vez España desde el inicio de la agresión rusa a su país, y ambos han presidido la firma de varios acuerdos para aumentar la colaboración, principalmente en el terreno de la defensa pero también en otros como el ferroviario.

El jefe del Ejecutivo ha expresado el compromiso de destinar este año a Ucrania 1.000 millones de euros en el ámbito militar, una cantidad prevista en el acuerdo de colaboración suscrito por ambos países en una visita anterior de Zelenski a Madrid.

Ha destacado Sánchez que, con esa cantidad, son ya 4.000 millones los que ha dedicado España a Ucrania desde el inicio de la guerra en el ámbito militar.

Pero más allá de la cifra, ha subrayado que lo importante es cómo se va a articular, ya que ha dicho que España y Ucrania van a trabajar juntos y a impulsar la coproducción en el terreno de la defensa industrial.

Con ese propósito ha explicado que se han firmado acuerdos por parte del Ministerio de Defensa y de diversas empresas españolas que han manifestado su interés de coproducir junto a otras ucranianas.

Programa europeo SAFE

De la misma forma, ha señalado que España seguirá impulsando las herramientas europeas previstas, momento en el que ha recordado que la Comisión Europea lanzó meses atrás proyectos de financiación común como el programa SAFE y ha dicho que se van a financiar parte de los 1.000 millones de euros de este año en apoyo a Ucrania a través del mismo.

El presidente del Gobierno ha precisado que esa coproducción estará vinculada con radares y drones, y ha considerado que es muy importante esta alianza con la industria de defensa de Ucrania.

Zelenski ha apostillado que, además de radares y drones, habrá también coproducción de misiles de alta precisión, terreno en el que ha elogiado las tecnologías existentes en España, y ha resaltado la trascendencia de esa colaboración con empresas españolas para asegurar la evolución tecnológica de los ejércitos de los dos países.

"Ucrania está dispuesta a compartir sus conocimientos tras la amarga experiencia adquirida durante esta guerra en el ámbito de los drones, en el ámbito de las tecnologías, y la industria española tiene capacidad de suministrar a Ucrania radares, misiles y otros equipos", ha añadido.

Sánchez ha anunciado que, junto a la cooperación en materia militar, la firma de otro acuerdo impulsará un nuevo proyecto ferroviario que permitirá la colaboración en el ancho de vía doble, que ha recordado que es una tecnología única de la industria española.

"No vamos a dejar de mirar a Ucrania"

A ello ha sumado otros proyectos en materia energética, sanitaria educativa o de gestión del agua para ayudar a los ciudadanos ucranianos y que van a estar coordinados por la Oficina de Reconstrucción Española para Ucrania.

Tras recordar otras ayudas que ha dado España a este país desde el inicio de la agresión rusa, ha subrayado que pese a que el foco internacional esté puesto en la actualidad en Oriente Medio, España va a seguir manteniendo su apoyo a Ucrania con la misma intensidad y a seguir apostando por su pertenencia futura a la Unión Europea. "No vamos a dejar de mirar hacia Ucrania y vamos a seguir a vuestro lado", ha garantizado a Zelenski.

El presidente ucraniano, que ha lamentado que a Rusia le interesa la guerra en Irán, ha agradecido ese respaldo, ha resaltado la importancia de los acuerdos suscritos, que ha dado por hecho que no se quedarán en un mero papel, y ha destacado la ayuda recibida para la defensa aérea de su país ante los ataques rusos.

Se ha referido también a los 9.000 millones de euros de ayuda europea a su país que permanecen bloqueados, para confiar en que pueda resolverse la situación en la reunión del Consejo Europeo de este jueves en Bruselas, porque es una financiación que ha advertido que necesita su país.