Rosa León: "Estamos en un momento en el que los buitres extienden sus alas, nunca más verdad ese verso"

Tras veinte años sin lanzar un disco, acaba de publicar Rosa León (Madrid, 1951) dos canciones con Joaquín Sabina y Miguel Ríos. La excusa para semejante regreso es un álbum que llegará al completo a nuestras vidas próximamente en forma de homenaje a la poeta, novelista, escritora y cantautora argentina María Elena Walsh, conocida principalmente por sus canciones y libros para niños, aunque en esencia tenía una profundidad que iba mucho más allá de lo que pudiera parecer. "En Argentina es dios bendito", remarca a infoLibre en esta conversación.

¿Cómo han podido pasar 20 años sin un LP de Rosa León?

Dejé de cantar, me puse a producir y después he hecho mil cosas, como dirigir el Instituto Cervantes de Casablanca y Dublín. En esa época pensaba que podía seguir produciendo, pero no me daba el cuerpo serrano para tanta cosa y dejé por completo la canción.

Antes de entrar en materia, ¿supondrá este disco también su regreso a los escenarios?

¡Sí! El asesino siempre vuelve al lugar del crimen (risas). Presentaremos el disco en Madrid a finales de septiembre y, a partir de ahí, es posible que hagamos una gira.

¿Cómo surge la idea de volver a la música con este proyecto?

Yo soy amiga de Alejo Stivel desde que María Elena Walsh me dijo que venían dos amigas suyas a España y que las cuidara. Una era Zulema Kat, la madre de Alejo, y otra era Dina Roth, la madre de Ariel. Conozco a Alejo desde entonces, y hablando con él pensamos en la posibilidad de hacer un homenaje a María Elena Walsh, que aquí en España solo es conocida por las canciones infantiles suyas que yo había cantado, El brujito de Gulubú y cosas así. Pero ella es una autora infantil de primer orden y mucho más que eso, pues tiene unas canciones de adultos absolutamente geniales. Grabé alguna hace mucho tiempo, una que se llamaba Endecha española que decía: "Ay paloma que bajas a las Ramblas de Barcelona". Pero además es Premio Nacional de Poesía, un referente moral en Argentina. María Elena era mucho más y para mí fue una mujer muy importante. Fíjate que cuando yo empecé a grabar para niños, estaba grabando a la vez el disco de Al alba (1975). Nunca había pensado en cantar para niños hasta que me convenció María Elena Walsh, que en Argentina es dios bendito.

¿Cómo ha sido escoger estas canciones?

No te creas que ha sido fácil elegir, porque tiene muchísimas canciones de adultos. He metido cuatro canciones de niños y diez de adultos, todas menos una con duetos. Esto fue así porque le dije a Alejo que yo estaba muy fuera de la música y pensaba que este disco no le iba a interesar a nadie. ¿A quién le va a interesar un disco grabado por mí, que hace 250.000 años que no canto nada? Él me dijo que sí iba a tener mucho interés y pensó en acompañarme con amigos. Y la verdad es que solo me puedo poner de rodillas para dar las gracias, porque no lo han dudado un minuto, ha sido mágico.

El disco está en camino, por lo que de momento hemos escuchado solo las colaboraciones con Joaquín Sabina y Miguel Ríos. Pero es que también están Joan Manuel Serrat, Silvio Rodríguez, Ana Belén, El Kanka...

Y Andrés Suárez, Rozalén... No solamente estamos los del paleolítico anterior, sino que hay otras generaciones, gente muchísimo más importante que yo.

¿Cómo ha sido colaborar con Joaquín?

Es un amor. Grabamos en ese pequeño estudio que tiene en su casa, en una tarde maravillosa con él y con Jimena. Le agradezco muchísimo el esfuerzo, porque realmente hacer una colaboración de una canción que no conoces, o que has oído de aquella manera y te tienes que aprender, es un esfuerzo doble. Es decir, que no solo estás haciendo una colaboración, sino aprendiéndote una canción que no es de tu repertorio, y ese es un esfuerzo multiplicado. El día con Joaquín fue estupendo, yo le adoro y le agradezco enormemente el esfuerzo que hizo para cantar conmigo.

Una canción que suena absolutamente a Sabina, además.

Es que hay un punto en esa facilidad que tiene Joaquín de decirnos las cosas con otras palabras, que también tenía María Elena. Precisamente la que cantamos juntos, Como la cigarra, ella la escribió después de pasar una enfermedad muy complicada de la que no estaba muy claro que pudiera salir: "Como la cigarra, tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando". Eso no solo vale para salir de una enfermedad, vale para salir de muchas cosas, y por eso creo que le pegaba mucho a Joaquín.

Los ejecutivos, con Miguel Ríos y el propio Alejo también cantando, ya es más rockera.

Claro. La idea era un poco adaptar las canciones de María Elena en función de cada invitado. Por ejemplo, con Anita Belén he grabado una canción infantil llamada Manuelita la tortuga, que en Argentina es un himno, y fíjate en la inteligencia de María Elena cuando escribe estas canciones, porque es una tortuga vieja que va a París a rejuvenecerse y la maquillan, le ponen una peluquita... y dice la letra que cuando vuelve a Argentina "tanto tardó en cruzar el mar que allí se volvió a arrugar". No lo parece, pero te está contando la diáspora de los argentinos en una época muy concreta hacia Francia, hacia París, donde ya estaban la libertad, la cultura y el paraíso, pero en una canción infantil. Ella no da puntada sin hilo, porque en todas las canciones infantiles hay mucho más que una canción infantil. Detrás de las canciones infantiles siempre hay otra historia.

¿Cómo conoció a María Elena Walsh?

La conocí porque ella me quiso conocer. Ella quería una cantante para un programa infantil que se iba a hacer en televisión y que se llamaba Cuentopos. Ramón Arcusa era el director de mi discográfica, EMI, y me dijo "hay una cantante argentina que te quiere conocer", así que me mandó dos cintas, una de canciones de adultos y otra de niños. Empecé a escucharla y me dije: "¿Pero de dónde sale esta mujer? ¡Qué talento!". Me acuerdo de otra canción, que no he grabado ahora, que se llama El 45, en la que ella habla de sus 15 años y en la que dice: "El olor a espanto nos enmudeció", refiriéndose a Hiroshima, donde tantas niñas tenían 15 años como ella. Es decir, mete eso en una canción en la que está recordando su adolescencia, y eso la convierte en la voz de un tiempo, en la voz de Argentina, al llenar esa cosa que es comunitaria. Porque María Elena no era una mujer ni de derechas ni de izquierdas, siempre dije que era del sentido común y de la justicia. Apoyaba las causas que consideraba que había que apoyar y no se casó con nadie, iba por libre, siempre defendiendo lo que creía que hay que defender, independientemente de lo que a ti te parezca que es de derechas o de izquierdas. Darla a conocer en España en esa otra amplitud que tiene su obra es importantísimo. Yo la he adorado toda mi vida, desde que la conocí, caí rendida a su talento y sigo rendida.

Lo único que pide el feminismo es igualdad de derechos, recuperar para las mujeres eso que nunca han tenido históricamente y ponerlo al mismo nivel

Su mensaje suena muy actual, además. No hay más que escuchar Los ejecutivos para comprobar que el mundo no ha cambiado tanto en realidad.

Fíjate que yo estoy preparando una cosa de romances del Siglo de Oro que no tiene nada que ver con este disco, y he encontrado que hay canciones sobre violencia de género que se pueden trasplantar a día de hoy con quejas de las mujeres por su situación. Estoy hablando de hace quinientos años, es decir, que esto no es que sea cíclico, es que hay cosas con las que seguimos dándole vueltas al molinillo.

¿Falta compromiso en la música de autor actual para que ese molinillo no dé quizás tantas vueltas?

Mi opinión es que no. El problema es que antes había unas radios que ponían unas músicas, había unas televisiones con programas musicales donde podías escuchar a la gente. Creo que esa gente de autor comprometida sigue y está ahí, el problema es que no la escuchamos porque no tienen plataformas donde salir. Entonces, lo que sale es lo súper comercial y creemos que en el mundo ya no existe nadie que pueda estar comprometido con la realidad, con sus vecinos. Pero claro que están y claro que están cantando, lo que pasa es que no les escuchamos porque no tienen dónde. Por ejemplo, en Radio Nacional, y lo digo porque esa es una pelea que hay que hacer, está Radio 3 para música indie, Radio Clásica, y si hay algún locutor de Radio 1 de mañana o de tarde que quiera poner una canción, pues qué suerte tenemos. Esa es la pelea y es mi pelea en este momento también.

En mentes estrechas los buitres que extienden sus alas consideran cualquier avance en derechos de la mujer como una agresión a los suyos

Mencionaba antes Al alba, que es una canción que marcó a muchísima gente hace medio siglo y sigue teniendo un significado muy potente a día de hoy, ¿más que nunca otra vez, puede ser, con el auge de la ultraderecha?

La canté en el homenaje a Aute [autor de la canción] que hicimos en el WiZink Center en 2018 y dije que a lo mejor es el momento de cantarla otra vez porque, como dice la letra "miles de buitres callados van extendiendo sus alas". Estamos en un momento en el que los buitres extienden sus alas, nunca más verdad ese verso, es absolutamente actual.

En un momento, volviendo a lo que comentaba del Siglo de Oro, en el que el feminismo está siendo blanco de toda la ira de la ultraderecha.

Es terrorífico, da miedo. Conozco muchos hombres que son absolutamente feministas, que no se sienten agredidos porque nadie les está quitando derechos como seres humanos. Lo único que pide el feminismo es igualdad de derechos, recuperar para las mujeres esa cosa que nunca han tenido históricamente y ponerla al mismo nivel. Yo no pretendo ser un hombre ni comportarme como un hombre, quiero ser mujer, comportarme como mujer, pero con los mismos derechos, porque tengo derecho a ello. Es así de simple y no lo hago para agredir a ningún hombre. Pero el problema es que en mentes estrechas los buitres que extienden sus alas consideran cualquier avance en derechos de la mujer como una agresión a los suyos. Para que ellos puedan sentirse con derechos y esté todo perfecto, la mujer tiene que estar sometida, y ese planteamiento es aterrador. Necesitan a la mujer sometida para sentirse ellos bien.

Y eso viene del Siglo de Oro y mucho más allá.

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Pero mucho más allá, de toda la vida. Me estoy encontrando unas canciones y unos romances que te dicen que estamos en lo mismo. La violencia de género es exactamente lo mismo, en el momento que una mujer protesta o se va, 'pam'. Es todo muy complicado, y encima ahí está la derecha quitando los sitios de refugio para las maltratadas. En definitiva, cuanto más libre es una mujer, más la matan. ¿Cómo hacer? Pues no tengo idea, porque yo recomiendo a las mujeres que sean libres, que se separen de un mendrugo, de un asesino y un cabrón, pero cuanto más libres son, más muertas hay. Y eso asusta un montón, por lo menos a mí.

Una última para terminar: ¿qué sería un éxito con este proyecto para Rosa León en 2026?

La verdad es que nunca me planteé nada, ni cuando sacaba discos o estaba encima de un escenario, en televisión o lo que fuera. Nunca me planteé cuál es el punto al que quiero llegar o cuál es el éxito. Yo he hecho mucha cosa infantil en televisión y cuando de repente me encuentro con alguien que me habla de aquellas canciones que escuchaba de pequeño me digo: "Dios mío, eso es el éxito". El éxito es que tus canciones puedan perdurar, que estén en el tiempo. Eso sí, el objetivo principal de este disco es dar a conocer a María Elena Walsh en las múltiples facetas que tenía.