Pasión Vega: "Almodóvar y Lorca son dos mentes adelantadas a su tiempo que nos hablan de libertad"

Hace un par de años se adentraba en el universo de Federico en el disco Lorca Sonoro, Pasión Vega (Madrid, 1976) dedica ahora su nuevo álbum a otro de los grandes nombres de nuestro país: Pedro Almodóvar. Y es que en Pasión Almodóvar, que ve la luz este viernes, la artista interpreta algunas de las canciones más emblemáticas e icónicas de las películas del cineasta manchego, esas que todos tenemos incrustadas en la memoria como banda sonora colectiva de nuestros tiempos. Un reto importante que es la constatación para la posteridad de un espectáculo que ya viene interpretando en vivo desde hace un par de temporadas y con el que continuará recorriendo los escenarios como poco hasta final de año.

¿Qué le lleva a acercarse a este repertorio?

Pedro Almodóvar es el director español más internacional y hace un uso de la música muy particular, tan especial. Le da un carácter, le da una importancia a la música en sus películas, y por eso muy pocos directores consiguen impactar tanto, con esos proyectiles, con esas canciones directas al corazón. Eso va unido a que me encanta el repertorio que él siempre elige, y los intérpretes y todo lo que se dice a través de esas canciones. Canciones que no solo participan en la película, sino que traen ya su carga cultural y emocional de décadas, pues muchas de ellas son clásicos, como Ne me quitte pas o Puro teatro. Son canciones por las que ya han pasado muchas generaciones y siguen estando ahí, por lo que me parecía muy interesante poder también hacer un homenaje, por supuesto a Pedro, a todas estas bandas sonoras que son importantes para todos nosotros, y también a la música en español que tantas cosas bonitas nos da.

¿Capta el cine de Pedro la esencia de la vida misma, con esa capacidad para conjugar la risa y el llano, la comedia y el drama? ¿Las canciones de sus películas, pura emoción, son el mecanismo para multiplicar exponencialmente el impacto de esa mezcla?

Muchas veces nos sorprende cómo mezcla el melodrama de repente con la comedia y el musical, pero todo encaja al final de alguna manera. Eso también lo hace a él muy especial y diferente. Y, claro, la vida misma está llena de esos contrastes. Un día te pasan cosas maravillosas y al siguiente se te muere tu madre. La vida es una tragicomedia constante, es anteponerse a las adversidades y es disfrutar también del entusiasmo de los momentos buenos, para coger fuerza para los que vienen después, que no serán tan buenos. Es verdad que las películas de Pedro son un reflejo tal cual de la vida, que te puede cambiar en una milésima de segundo.

Ha pasado de Lorca a Almodóvar. ¿Qué unión ve ahí?

Realmente, en mi cabeza, no lo he hecho con ninguna conexión concreta, no dije 'después de este proyecto vendrá otro sobre Almodóvar', pero es verdad que la hay, por supuesto, porque son dos mentes adelantadas a su tiempo, tanto Federico como Pedro, que nos hablan de libertad. Y lo hacen también desde un camino de dureza de su propia identidad personal y de entender el amor.

Tienen mucho en común...

Tienen mucho que ver ambas figuras. En mi caso, no ha sido intencionado, han sido dos proyectos que están en mi camino, pero sí que están ligados. Y ambos también ayudan mucho a acercar al alma femenina, por supuesto, porque eran grandes conocedores del alma humana, pero mucho del alma femenina. Las grandes protagonistas de las películas de Pedro son las mujeres, siempre son el hilo conductor de sus películas, y de las obras de Federico también. Ambos han roto con todos los estereotipos del patriarcado y han roto muchísimas lanzas a favor de la libertad de amar y de las libertades en todos los sentidos. Tienen mucho que ver.

¿De dónde surge la idea de este homenaje?

No ha sido una idea original mía, fue el director escénico Joan Antón Rechi quien me lo propuso y le estaré eternamente agradecida por ello. Es verdad que después el echar a andar el proyecto, elegir a los músicos, las canciones, y todo lo que ya vamos incluyendo en la gira, ya sí es algo mío.

Es importante reivindicar a nuestras grandes figuras mientras están en vida. ¿Está Pedro Almodóvar suficientemente valorado, ya que le estamos emparentando con Lorca?

Este es un país donde cuesta trabajo que el público te reconozca. Es verdad que él tiene los premios más importantes que se pueden recibir, y el reconocimiento internacional, pero pienso que no es suficiente, siempre se le puede rendir una mayor pleitesía, porque además siempre ha hecho un sacrificio enorme a lo largo de toda su carrera, ha sido un trabajador incansable, muy prolífero y muy comprometido. Es importante que lo reconozcamos y lo sepamos ver y premiar a tiempo, seguir premiando a tiempo, sobre todo con la asistencia a los cines, porque el mejor regalo que puede tener un director es que la gente vaya a las salas y consumamos ese cine.

¿Cómo ha recibido Pedro este proyecto? Que, por cierto, viene presentándose en directo desde hace tiempo.

Se lo contamos en el estreno. Porque, efectivamente, este proyecto se iba a hacer solo para dos conciertos, en el ClàssicAnd de Andorra y en el Festival de Peralada (Girona), e iba acompañado de una exposición de los carteles de las películas de Pedro. El caso es que al estreno vino alguien de su oficina, también Marisa Paredes, y fue maravilloso tenerla entre el público y tener su aprobación.

Ha dicho en alguna ocasión que cada vez que canta Piensa en mí lanza un besito al cielo para Marisa Paredes.

Es que, además, el escenario de Peralada es muy especial, en 360 grados, y te puedes mover entre el público y tocar a la gente. Por eso, a Marisa le pudo cantar a los ojos y darle la mano y sentir su emoción. Después, tuve la oportunidad de entregarle el premio Lorca en Granada, y la verdad es que el poco tiempo que pude conocerla fue muy intenso, muy bonito. Ella tuvo ese detalle de asistir a ese estreno y luego darnos tantísimo cariño, se la echa mucho de menos porque era una grande de nuestro cine y una mujer inmensa.

Hemos dicho que este proyecto iba a ser solo para dos conciertos, en el verano de 2024. Un año y medio largo después llega el disco, un poco el mundo al revés.

Pero es lo apropiado a la hora de afrontar este repertorio, tan emocional. Es algo que estoy haciendo codo con codo con Moisés Sánchez, un músico increíble que juega mucho con la improvisación, por lo que creo que este ha sido el momento adecuado para grabar. Había que darle vuelo a cada canción, entenderla bien, saber tratarla como merece, y eso te lo da el directo, trabajar esas canciones durante los conciertos. Así vas haciendo ya el repertorio más cerca de lo que tú realmente quieres y hace la grabación muy fluida. De hecho, lo hemos grabado prácticamente en directo en el estudio, con los músicos y la voz, sin trampa ni cartón. Todo súper orgánico, porque es lo que precisan estas canciones, escritas desde la emoción y que cuentan historias en muchos casos muy desgarradoras, historias de amor muy profundas. Estas son, además, canciones muy interpretativas, que te sacan la actriz que llevas dentro, por lo que es importante dejarles su tiempo, y en este caso lo han tenido.

¿Y cómo es cantar por Chavela Vargas?

Es complicado (risas). Es una de las personas favoritas de Pedro, una mujer a la que él también le dio la oportunidad de tener una segunda parte de éxito, sobre todo aquí en España. Luz de luna es la versión más parecida a la original que hemos hecho, en el sentido de la composición de instrumentos, porque va en este caso con una guitarra portuguesa y un contrabajo, que son los dos instrumentos que me acompañan ahí. Es, además, una de las canciones que más carga emotiva puede tener en el disco, sin duda, por lo que representa Chavela, porque fue una intérprete que, como decía Pedro, te escupía a la cara (risas), y porque ningún ser humano ha cantado a José Alfredo como lo hizo Chavela. Ella dejó tal intensidad en sus interpretaciones, tal personalidad, que es imposible que se olvide. Va a estar siempre en nuestros corazones.

Piensa en mí nos llegó quizás más a través de Luz Casal...

A nosotros Piensa en mí nos llegó más aquí en España en la voz de Luz Casal, sí, pero también lo interpretó Chavela en su juventud. Ambas son maravillosas, mujeres fuertes, que se sobreponen ante las adversidades. Dos artistazas.

¿Qué otras artistas versiona en este álbum?

Pedro también es un gran amante de todas esas canciones que le escuchaba a su madre, a su abuela. Por eso hay copla, está A tu vera y está La bien pagá, de Miguel de Molina, que es otra figura que es importante destacar, porque esa es una canción que se dejó de cantar en nuestro país durante décadas y Miguel es un gran olvidado que regresó a España en muy contadas ocasiones y terminó muriendo en Argentina. Él es, sin duda, otro icono. También está Puro teatro, de La Lupe, otra mujer de rompe y rasga. Es que son todas canciones impresionantes, es un repertorio que cualquier intérprete hubiera soñado poder recopilar en un espectáculo. Está también Cucurrucucú Paloma, otra escena maravillosa de sus películas.

¿Cómo resumimos musicalmente el contenido de un disco tan variado?

Es difícil, porque realmente no hay una delimitación de lo que debe de ser cada canción. Esa es una libertad que me he tomado, porque si eliges a un músico como Moisés, que es una mente muy abierta que se acerca al jazz pero también al clásico, en sus manos es posible todo. Esa apertura la tienes que tener si te acercas a un músico así. Pero mira, nos hemos inspirado más quizás en las escenas de las películas que en los géneros de cada canción, en lo que nos proponía cada escena, cada historia, cada personaje detrás de cada canción. En algún momento nos acercamos al jazz latino de una forma muy sutil y elegante, de repente también nos acercamos a la copla pero desde otra visión, a la balada. Incluso hay algo de electrónica, sobre todo en el directo, porque eso no lo hemos trasladado al disco. Espero sorprender al público también con respecto a lo sonoro, e igual que pasa en el cine de Pedro, hay que ir un poco sin muchas etiquetas.

Es que versionar no es copiar...

Esa sería una tontería. Es decir, cuando uno hace un homenaje o recrea algo, no es para copiar. Eso sería absurdo porque ya para eso están los originales que son maravillosos e inmejorables. Es más bien como una inspiración, como un puente para adentrarse en las emociones más profundas que te producen también esas canciones, que nos han llevado al éxtasis, a la alegría, a la pasión, al deseo, al llanto. Se trata de encontrar eso dentro de cada uno de nosotros y catalizarlo. Y este es un homenaje, por supuesto, siempre desde el respeto y el amor.

Un homenaje que nació en el directo, que ahora tiene disco. ¿Seguirá en los escenarios?

Sí, tenemos fechas cerradas hasta final de año. Eso en principio. Tenemos previsto también quizá hacer un viaje a América. Eso quizá lo pueda alargar un poquito más en el tiempo. Me ilusiona mucho volver a Latinoamérica con este ramillete de canciones. A ver si se da.

Un bis para terminar: ¿Siempre quiso ser una chica Almodóvar?

Este proyecto es una manera de conseguir ser prácticamente todas las chicas Almodóvar en una (risas). Sentirte divertida y libre, moderna, extravagante, luchadora, fuerte. Sentirse así sobre el escenario está muy guay, es muy potente, es un privilegio. Y sí, me siento una chica Almodóvar, ¿por qué no? (risas).

Hay tiempo incluso para aparecer en alguna película. El 20 de este mes estrena Amarga Navidad y está trabajando muchísimo últimamente.

Esa ilusión y esa capacidad de trabajo que tiene Pedro es maravillosa. El arte al final hace que creadores como Pedro no tengan edad, que sean eternos. Son gente que no está pensando en el paso del tiempo, sino en qué nuevo van a ofrecer, y eso les hace eternamente jóvenes.