Rozalén: "Nuestras abuelas tenían razón cuando decían 'si pareces soltera es que tienes un buen 'marío'"

"Abrazamos poco". Una afirmación corta, sencilla y directa que resume la esencia del nuevo disco de Rozalén (Albacete, 1986), disponible desde este viernes con trece canciones que son en realidad diferentes tipos de abrazos: de amor, de gratitud, de protección, de nostalgia, de libertad, de ternura, de sorpresa o de eternidad para despedir a los que ya no están físicamente pero estarán para siempre de alguna manera presentes.

Este nuevo disco de la manchega se titula, claro, El abrazo (Sony Music, 2024), y además de un vallenato con Carlos Vives, un rap con Kase.O y R de Rumba y una composición sinfónica con la Euskadiko Orkestra dirigida por Fernando Velázquez, contiene una amplia variedad de estilos musicales: desde folclore hasta electrónica, pasando por urbana, pop y un acercamiento al indie rock sin dejar nunca del todo su esencia de cantautora de guitarra y voz.

Las pérdidas de su abuela y de su padre en los últimos años llevaron a la cantante a la necesidad de aferrarse a las emociones universales. A lo verdaderamente importante, que en no pocas ocasiones suele ser también lo más simple. Así fue como llegó a ese gesto tan sencillo como necesario, infinitas veces repetido con mayor o menor intensidad en función de las circunstancias de cada caso particular. Así fue como llegó a la conclusión, tal y como cuenta a infoLibre, de que todo estaba ahí: en El abrazo.

Después de cantarle a la raíz en Matriz (2022) venimos a cantarle a otro tipo de raíz, la de la misma esencia de las cosas más elementales.

A lo simple de la vida. Creo que es un síntoma de que vas cumpliendo años cuando te das cuenta de que las cosas grandes son las más sencillas.

¿Qué significa para ti un abrazo? Hay de muchos tipos, pero siempre es un gesto de lo más natural, que provoca sensaciones bien diversas.

Un abrazo te puede provocar tantísimas cosas... Un abrazo puede provocar la paz. Puede provocar lo químico del amor, que te pasen cosas que te hagan volar, puede arrancar el llanto, hacer sentir la calma... Está científicamente comprobado cómo nos aumenta todas las cosicas que dentro de nuestro organismo nos hacen sentir mejor. Es la muestra de afecto y de cariño por excelencia. Estoy aferrándome a lo simple hasta en la carátula del disco, aunque sea tan espectacular, y no quería fuegos artificiales. Así me di cuenta de que el verbo abrazar estaba muy presente en todas las letras de estas canciones. Y encima pensábamos que habría muchos discos que se llamasen así y resulta que no (risas), así que mira, El abrazo es el nuestro.

Cada una de las nuevas canciones representa un tipo de abrazo, a distintas personas, amores y duelos. ¿Abrazamos poco?

Abrazamos poco y estamos en unos tiempos en los que deberíamos abrazarnos un poquito más y ser más amorosos. Se están cruzando muchas líneas y se nos está olvidando lo realmente humano.

La cara amable del mundo, que parece a su manera una nana, es un abrazo de protección para los más pequeños, repleto de anhelos y consejos.

Sí, consejos de vida, que a lo mejor me estoy diciendo a mí misma. Con los niños, sobre todo cuando veo a mis sobrinos o a los hijos de mis amigos, me cuestiono mucho si vamos a ser capaces de que este sea un lugar amable para ellos. Ver una imagen muy desagradable de un niño en Gaza fue lo que me llevó a termina de escribir esta canción. Cuando tienes empatía te pone muy enfermo que toquen a los niños. Por eso me rompí a decir 'me da pánico pensar que te vas a quedar aquí, pero ojalá te toque todo lo bonito'.

Me costaba decir te quiero y me arrepiento de no decirlo más, por supuesto. Pero estoy a tiempo y a partir de ahora me voy a hinchar

Nosotros también somos niños que nos quedamos aquí cuando nuestros padres se van. En Ceniza cantas a los cuidados paliativos a nuestros mayores como forma de devolverles todo lo que nos han dado, y Todo lo que amaste es en realidad un abrazo a tu padre, fallecido hace no demasiado. Son formas de decir te quiero. ¿Decimos suficientes veces 'te quiero'? ¿Nos arrepentiremos más pronto que tarde de no decirlo?

Cuando digo de mi padre que era la persona que más decía 'te quiero' es verdad. Mi padre decía 'te quiero' mucho y muy pronto, y daba unos abrazos que a veces te hacía hasta daño. Creo que era un hombre muy sabio y quiero aprender eso de él, porque siempre he sido como un poco más asperuza, me ha costado más que mi espacio vital fuera compartido, me costaba decir te quiero, y me arrepiento de no decirlo más, por supuesto. Pero estoy a tiempo y a partir de ahora me voy a hinchar (risas).

En Tuya cantas: "Si me quieres tuya, échame a volar y quiéreme libre". Un abrazo de amor sano y puro, porque una cosa es abrazar para agarrar y otra para dejar en libertad.

Esta es una canción en la que el amor tóxico se aleja bastante. Pienso en la posesión o los celos, en todo eso que a veces se vuelve a normalizar en la gente más joven, y creo que no hay nada más puro que amar a una persona cuando de verdad es libre. Es como el dicho de 'arboleda bien plantada siempre parece arboleda' o el otro de 'la mujer del buen marío siempre parece soltera'. Ya nuestras abuelas tenían razón cuando decían 'mira, es que si pareces soltera es que tienes un buen marío', lo cual quiere decir que quien te quiera te va a querer tal y como te conoció, con alas, volando libre. Esta canción es el Txoria Txori de Mikel Aboa llevado a mi manera.

¿Habrá algo más revolucionario en estos tiempos que hacer una reivindicación del abrazo?

Bien diferente es Mis infiernos, un abrazo dedicado a quien esté siendo atacado y dañado por el odio. Un hip-hop con Kase.O y R de Rumba y en el que la letra dice "son los tiempos más convulsos de la historia, se ensalza al buitre y se humilla a la paloma". ¿Puede ser el abrazo un arma contra esto?

Mis infiernos es la única canción rabiosa y por eso digo que 'este es todo el tiempo que voy a dedicarte'. Mira la cantidad de amor que hay en el resto de canciones. Yo estaba preocupada porque la gente siempre espera de mí algo social y una amiga me dijo el otro día ¿pero habrá algo más revolucionario en estos tiempos que hacer una reivindicación del abrazo? (risas). Gorka Urbizu decía el otro día en otra entrevista 'con las cosas que están pasando en el mundo y yo aquí hablando de lo simple de la vida'. Pues a lo mejor eso, lo simple de la vida, es lo que teníamos que tener mucho más presente para dejar de matarnos a todos los niveles entre nosotros.

De repente se ha metido el amor en la política de la forma más extraña con la carta a la ciudadanía del presidente del Gobierno. Teniendo en cuenta que en cada una de estas trece nuevas canciones das un abrazo a algo diferente, ¿es buen momento para darle un abrazo a Pedro Sánchez?

(Risas). Yo creo que detrás de lo que vemos de todos los políticos, detrás de eso, sí que se abrazan entre ellos, hasta los diferentes. A mí me gustaría que lo mostrasen más, porque a veces con todo lo que observamos o nos llega de información política nos incendian y nos cabreamos, nos odiamos, pero la realidad es que luego hay abrazos. Sí que creo que sería algo muy sanador para la política en general.

Regar nuestras raíces, como también cantas, puede ser otra vía para dejar de estar tan a la gresca todo el rato.

Sí. Por eso ensalzo mucho mi infancia y mi pueblo en este disco, Todo lo feliz que fui. El folclore siempre está presente, es una ventana que no tengo que cerrar. Y aquí esta muy presente el folclore latinoamericano junto a otros ritmos locos, porque hay de todo.

Es verdad que hay mucha variedad de estilos. ¿Qué le dirías a la gente que esté esperando para escuchar este álbum?

Que la gente se prepare, que tenga un clínex cerca y se descalce por que va a bailar mucho también.

Ya mismo vuelves a la carretera con una larga gira de conciertos. ¿Cómo estás de ganas?

Sí. El 18 de mayo en Medellín (Badajoz), luego el Gran Teatre del Liceu de Barcelona y ahí empieza la tralla gorda. Estamos preparando un directo muy espectacular y daremos mil vueltas. En octubre saltamos el charco y vamos también a varios países europeos, así que me espera de nuevo volver a subirme al escenario y ser muy feliz ahí arriba.

Este es tu sexto disco. ¿Sigue siendo para ti el éxito lo mismo que era cuando soñabas con dedicarte a escribir canciones?

No me puedo quejar de discos vendidos ni de premios, han sido muchísimos los reconocimientos. Pero creo que lo único importante en la música es que la gente escuche las canciones y las hagan suyas. Porque entonces querrán verte en directo, les emocionará y formarás parte de la historia de sus vidas.