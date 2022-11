Rozalén: "Es muy preocupante que haya adolescentes que nieguen la violencia de género"

María de los Ángeles Rozalén Ortuño (Albacete, 1986), Rozalén, mantiene a través de sus canciones y su forma de habitar en el mundo un compromiso inquebrantable con la diversidad y la igualdad. Ahora que se cumplen diez años de su disco de debut, acaba de estrenar Matriz, un viaje a su propia raíz y por la España plural que se comunica con la música popular de tradición oral, que reivindica sus tradiciones, sus antepasados y su memoria. Convertida en una de las cantantes más populares del momento, este viernes recibe el segundo Premio infoLibre a la Igualdad, que el año pasado en su estreno fue para la atleta Ana Peleteiro.

¿Qué le dice este premio que le vincula con la igualdad y la diversidad?

Me abruma y me hace mucha ilusión porque es como una palmadica en la espalda que te dice que estás siguiendo el camino que quieres. Pero también te da mucha responsabilidad. No es la primera vez que me dan premios relacionados con la igualdad y la diversidad, lo puedo entender por los mensajes de las canciones y por mi formación de psicóloga social, así que hay que seguir.

Ha cantado contra la violencia de género, contra el cáncer de mama, contra la estigmatización del VIH, sobre la salud mental o sobre las víctimas de la Guerra Civil. ¿El compromiso con el mundo que te rodea es la clave de inspiración de todo lo que compones y cantas?

Tengo canciones de todo. El amor mueve el mundo pero el amor está en diferentes formas. A mí me sale de manera muy natural escribir sobre estos temas por mi vocación, que es compartida con la música y la psicología social. No me parece que sea algo que se tenga que aplaudir, pues una es también la educación que recibe y en mi casa siempre me han dicho que intente ser feliz haciendo feliz a quien tenga al lado. Que yo haya estudiado Psicología Social supongo que tiene mucho que ver con que me salga escribir sobre estos temas que me parecen de justicia social.

Y es pionera en la traducción a lengua de signos en todo lo que hace. Un gesto que es pura inclusión, que demuestra que puede ser sencillo no dejar a nadie fuera si así se quiere.

Pionera no soy (risas). Pero lo que es más nuevo es que sea marca de la casa, que siempre los conciertos sean tan inclusivos con ella, y quizás también lo más innovador es que no está en una esquina, sino a mi lado con ese protagonismo. En eso sí que creo que podemos ser de las primeras, pero es que tuve la suerte de encontrar a Bea, que tiene una lengua de signos muy especial y con quien tengo mucha afinidad, que eso se nota. Creo que otra persona en mi situación hubiera hecho lo mismo pero, además, es que hay que hacer más que decir, y yo no puedo tener cierto discurso y no llevarlo a cabo conociendo a alguien tan especial como Beatriz Romero.

También canta a la diversidad muy ampliamente en Matriz. Qué suerte tenemos de ser un país con tantos colores y sonidos diferentes, ¿verdad?

Totalmente. Además, claro, una vez que te metes en el folclore, las tradiciones y la música de tantos lugares, porque es imposible meter todos los colores de un país en un mismo disco, te das cuenta sobre todo de la riqueza absoluta y maravillosa que tenemos, que me hace sentir muy orgullosa.

Incluso tenemos varias lenguas, en las que también canta y a las que defiende. Se atreve hasta con el euskera, siendo de Albacete.

He cantado en varias lenguas, me falta alguna, ojalá haya una segunda o tercera parte de Matriz (risas). El euskera es lo más difícil para mí, siendo de Albacete, porque es una raíz totalmente diferente, con estructuras y sonidos muy diferentes. Esta es la cuarta vez que canto en euskera y entiendo que la gran mayoría de la gente allí lo agradezca por el esfuerzo y por dar a conocer una lengua tan única. Me inspira y me gusta mucho el reto de cantar en otras lenguas.

Reivindica también sus raíces, nuestras raíces. Las raíces y el folclore de todos los rincones de España. En tiempos de uniformidad impostada y global de Instagram, ¿por qué mirar a la raíz y la diferencia de cada cual?

Pues porque me parece que si uno quiere saber lo que es y adónde quiere dirigirse, tiene que saber de dónde viene. Eso me parece que es un homenaje a nuestros antepasados. Y me parece que es muy unificador que te importe la cultura, la lengua o lo que hacen en cada lugar, como a mí me gusta que la gente se interese de lo mío cuando viene a mi tierra, porque te abre la mente, te abre el alma y la vida es mucho más hermosa de colores, no solo en blanco y negro.

Madre, matria y raíz: ¿esa es la Matriz de Rozalén?

Y patria y padre también. Matriz viene de donde nace la vida, del útero, pero claro, tiene mucho de patria y de matria, que tiene el mismo significado en la RAE. También mucho de mis padres, de mis abuelos, de mis ancestros. Esa es mi matriz y yo estoy muy conectada a los míos. Y claro, por eso tantos guiños a tantos lugares en el disco, porque en muchos lugares me han hecho sentir en casa y he sentido que yo tenia que ver también con algo de allí.

Para mí, ser patriota es precisamente lo que hemos hecho con este disco: abrazar, querer y amar cada 'rinconcico' del lugar donde nací, y de los lugares donde no nací, en su riqueza, su diversidad, su pluralidad, y decirlo a los cuatro vientos Rozalén — Premio infoLibre a la Igualdad

¿Qué es patria y ser patriota para usted?

Para mí, precisamente es lo que hemos hecho con este disco: abrazar, querer y amar cada rinconcico del lugar donde nací, y de los lugares donde no nací, en su riqueza, su diversidad, su pluralidad, y decirlo a los cuatro vientos.

Hablamos de un premio por el fomento de la igualdad, así que hablemos de igualdad en la música. ¿Cree que ha mejorado la situación de las mujeres en la música y en la industria de la música de un tiempo a esta parte?

Mejorar algo ha mejorado, porque si nos comparamos con años anteriores o con las épocas de mi madre o mi abuela es innegable que hay mucha gente dispuesta a dar pasos. Pero hay muchísimo por hacer porque solo tienes que mirar porcentajes de carteles de festivales o los números 1 de las plataformas y las redes sociales, o la cantidad de mujeres que hay en las bandas o en los equipos técnicos, qué lugares ocupa la mujer mayoritariamente. Ahí es muy insultante aún la diferencia, así que queda mucho por hacer, aunque por supuesto que pasicos se van dando.

Con Matria también celebra los diez años desde su primer disco. Por su propia experiencia, ¿le tratan distinto en la música ahora que es popular a como lo hacían hace una década cuando no le conocía nadie?

Sí que siento que hay muchas cosas que afectan por el hecho de ser mujer. Ejemplo: cómo se llevan a cabo las alfombras en los eventos y cómo se mira a los mujeres y a los hombres. Sabes que tienes que medirlo todo porque sabes que tienes la mirada encima. Otro ejemplo: el paternalismo, compañeros que sé que me quieren pero no dejan de decirme cómo tengo que hacer las cosas o incluso me ofrecen sus canciones como si yo no supiera hacer las mías, como si la cría fuera tontica. Eso entre ellos no ocurre. Y estos son solo un par de ejemplos. Siempre voy a tener que demostrar mucho más por el hecho de ser mujer, tanto ahora como hace diez años.

Los medios de comunicación son los que, al fin y al cabo, pueden llevar a la gente a pensar de una manera o de otra, así que ojalá todo el mundo fuera honesto en la información Rozalén — Premio infoLibre a la Igualdad

¿Cambia el trato de los hombres hacia las mujeres en función de la posición de más o menos poder de estas?

Supongo que sí. Pero es que a mí, ahora que me va mucho mejor que hace diez años, me siguen diciendo las mismas cosas. Yo sigo sintiendo que tengo que demostrar más.

Este viernes es 25N, día contra la violencia machista. Ha participado en campañas contra la violencia de género ¿Cree que existe conciencia sobre las dimensiones de este problema?

Hay mucha conciencia en la mayoría de la gente pero, por ejemplo, los datos que ahora hay de adolescentes que directamente niegan que exista preocupan muchísimo. Por un lado se ve cómo se van dando pasos, y por otro, en los últimos años se nota que hay un retroceso muy preocupante. Por desgracia, hay que seguir evidenciando lo evidente.

¿Qué papel opina que juega el periodismo libre e independiente para la consecución de esa mayor diversidad e igualdad de la que hablábamos?

Un papel, por supuesto, súper importante. Como en todos los ámbitos, cada uno desde su trincherica tiene que ir haciendo para que el mundo sea un lugar más amable. Pero claro, es importante que los medios de información sean libres e independientes para que no haya nada que los pueda llevar por lugares que no sean objetivos. Los medios de comunicación son los que, al fin y al cabo, pueden llevar a la gente a pensar de una manera o de otra, así que ojalá todo el mundo fuera honesto en la información.