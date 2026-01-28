Elena Reinés se marcha de las redes sociales temporalmente tras recibir amenazas de muerte

El pasado lunes, la creadora de contenido Elena Reinés anunció que había tenido suficiente. Después de recibir una multitud de mensajes con amenazas de muerte por parte de ultraderechistas y sufrir una campaña de acoso en redes sociales, la comunicadora publicó una nota en Instagram en la que declaraba que se marchaba con un rotundo "voy a parar".

En declaraciones a elDiario.es, la creadora ha indicado que todo comenzó después de que Woke Up News, una red de creadores de izquierdas de la que es fundadora, publicara un video desmintiendo bulos sobre el accidente de tren de Adamuz. A partir de la publicación de ese video empezó a recibir mensajes que ella misma describe como "brutales, de violencia explícita y de deseos de muerte".

A pesar de que ha denunciado este tipo de mensajes en ocasiones anteriores, las medidas tomadas por Meta no solo no han sido suficientes sino que han ido en su contra y su cuenta ha sido bloqueada. "Meta decide castigar a las víctimas por mostrar el acoso que están recibiendo, mientras que quienes escriben amenazas de muerte siguen ahí, detrás de perfiles anónimos, sin consecuencia. Esto ya es la gota que colma el vaso", cuenta Reinés en su comunicado.

Woke Up News comenzó a crecer en seguidores a partir de un vídeo en el que Reinés entrevistaba en la calle al agitador ultra Vito Quiles, en un video que recordaba mucho al propio formato que utiliza el ultra. A partir de ahí, la comunicadora se volvió uno de los objetivos habituales de los ultras en redes sociales.

Reinés ha asegurado que denunciará las amenazas de muerte ante la Policía Nacional. No es la primera vez que tiene que tomar ese tipo de acciones, aunque también ha recalcado que en otras ocasiones las denuncias "se han quedado en nada" ya que su actividad como activista no le da ningún tipo de ingreso y no puede costearse un abogado para emprender acciones legales.

"Un patrón"

Elena Reinés: “La nueva ola progresista va a ser menos solemne, más diversa y con más humor” Ver más

Como Elena Reinés destaca en su comunicado, este tipo de amenazas y la posterior protección a sus perpetradores forma parte de un "patrón". Perfiles públicos de izquierdas como Sarah Santaolalla o Inés Hernand, también han tenido que sufrir este tipo de amenazas. Precisamente el 17 de enero la Tumba de las Trece Rosas amaneció con pintadas que amenazaban de muerte a la analista política Sarah Santaolalla en un mensaje en el que se leía "Sarah Santaolalla RIP".

En el caso de Hernand, las amenazas llegaron después de que fuera a visitar la Academia de Operación Triunfo en diciembre. La comunicadora y abogada dio un discurso a los concursantes en el que les explicaba la importancia de la política. En una parte del encuentro, Hernand se refirió a ETA y expresó que, aparte de la banda, en la izquierda abertzale había muchos sectores "pacifistas".

La retirada temporal de Reinés coincide a su vez con la del cómico Héctor de Miguel. El presentador de Hora Veintipico en la Cadena SER ha anunciado un parón debido a las amenazas de muerte que estaba recibiendo por parodiar a Nacho Abad y su cobertura del accidente de tren de Adamuz en Cuatro.