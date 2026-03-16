La UCO eleva a 43 los investigados en el 'caso Mascarillas' de la Diputación de Almería

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sitúa en 43 el número de personas físicas y jurídicas investigadas en el llamado caso Mascarillas, que analiza diversas líneas relacionadas con contratos públicos de la Diputación de Almería, según consta en un oficio policial remitido al juzgado instructor, informa EFE.

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El documento, incorporado a las diligencias previas que instruye la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia número 1 de Almería, sitúa a los investigados en varias líneas de la instrucción vinculadas, entre otras cuestiones, a la adjudicación de contratos de suministro durante la pandemia y a otros expedientes tramitados por el Área de Fomento, Agricultura y Medio Ambiente de la institución provincial.

La cifra de investigados se desprende del informe elaborado por la UCO y remitido al juzgado dentro de las diligencias previas abiertas por presuntos delitos relacionados con la contratación pública, según la documentación judicial a la que ha tenido acceso EFE.

El juez instructor ha acordado la declaración como investigados de todos los señalados en el informe policial, incluidos administradores o representantes legales de las sociedades mencionadas en el mismo.