La muerte de dos guardias civiles resuena en plena campaña electoral andaluza

La muerte de dos guardias civiles tras el choque de dos patrulleras que perseguían a una narcolancha a unas 80 millas de la costa de Huelva ha resonado en plena campaña electoral andaluza y los candidatos de las cinco principales formaciones han lamentado este viernes estos fallecimientos. La Junta de Andalucía decretará este sábado como día de luto oficial en la comunidad.

El suceso se ha conocido en plena jornada electoral y los candidatos no han tardado en expresar sus condolencias a través de la red social X cuando se conoció el primero de los fallecidos.

El presidente de la Junta de Andalucía y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, ha suspendido su agenda de este viernes, en la que tenía previsto un acto institucional por la tarde, después de haber celebrado un acto de campaña por la mañana.

Moreno ha expresado que "debe haber más medios" para combatir el problema en el que se ha convertido el narcotráfico.

La candidata del PSOE-A, María Jesús Montero, ha lamentado el fallecimiento "en acto de servicio" y ha subrayado el "servicio público admirable" de los guardias civiles.

El candidato de Vox a la Junta, Manuel Gavira, ha lamentado este viernes que Andalucía "vuelve a llorar la muerte" de un Guardia Civil en la lucha contra el narcotráfico y ha denunciado los "años de negligencia, falta de medios y permisividad" del Gobierno.

El candidato de Por Andalucía a la Junta y líder de IU, Antonio Maíllo, ha lamentado el fallecimiento de los guardias civiles "en acto de servicio" persiguiendo "esa lacra delictiva del narcotráfico".

También desde Adelante Andalucía han lamentado estos fallecimientos y han recordado que en lo que va de año han muerto en Andalucía varios trabajadores, uno de ellos este jueves en Málaga.

Asociaciones alertan sobre el deterioro de la seguridad en las costas

En un comunicado difundido tras el fallecimiento de ambos agentes, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUFGC) ha explicado que los hechos se iniciaron a las 08:00 horas de este viernes, cuando una embarcación interceptora y una lancha semirrígida han chocado mientras perseguían a una narcolancha a unas 80 millas de la costa onubense, en aguas comprendidas entre Punta Umbría y Mazagón.

En esta operación, agrega la AUGC, intervinieron la embarcación Río Antas, de 18 metros de eslora y más de 60 nudos de velocidad máxima, con una antigüedad de cinco meses, además de una lancha semirrígida.

El primer fallecido, Germán P.G., tenía 55 años y era natural de Teruel. Llevaba 34 años en el Servicio Marítimo de la Guardia Civil, cuerpo en el que ingresó en 1989, aunque fue en 1994 cuando se incorporó a la Comandancia de Huelva. En su trayectoria, agregan las mencionadas fuentes, el agente recibió "numerosas distinciones y felicitaciones".

Detenido el cuarto tripulante de la narcolancha que causó la muerte de dos guardias civiles en Barbate Ver más

Horas después del accidente falleció el capitán Jerónimo J.M., de 56 años y nacido en la localidad malagueña de Villanueva del Rosario, quien inicialmente resultó herido grave en el choque, junto a otro agente, al que se suma otro guardia civil con lesiones leves. Ingresó en el instituto armado en 1994 y estuvo destinado en Gipuzkoa entre 1999 y 2005. En 2005 llegó a la Comandancia de Málaga, como alférez, y entre 2010 y 2018 fue comandante tanto en Málaga como en Córdoba. Se incorporó como capitán al Servicio Marítimo de Huelva en 2020, y, del mismo modo que su compañero fallecido, había recibido distinciones en el cuerpo.

En el comunicado, la AUGC sostiene que el accidente es "consecuencia directa de una situación de riesgo documentada, analizada y trasladada formalmente a la Administración", y agregan que la Comandancia de Huelva "opera con cerca de 300 agentes menos de los que debería tener".

Por su parte, la Asociación Profesional Justicia Guardia Civil (Jucil) ha indicado que el accidente "no es un hecho aislado ni imprevisible", a la par que ha alertado sobre el grave deterioro de la seguridad en las costas y el crecimiento de organizaciones criminales "cada vez más violentas, más organizadas y mejor equipadas".