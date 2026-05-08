Un debate relevante: el Supremo, la Inspección de Trabajo y el domicilio social

La reciente sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 14 de abril de 2026, ha abierto un debate de enorme relevancia sobre el alcance de las facultades de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS). La resolución declara que la entrada, aun sin registro ni intervención de archivos, en un espacio que es simultáneamente domicilio social de una persona jurídica y centro de trabajo requiere autorización judicial previa. La sentencia admite una excepción: cuando exista separación física apreciable entre la zona societaria y la zona de trabajo, y la actuación inspectora se limite a esta última.

La doctrina es preocupante no sólo por lo que dice, sino por cómo puede ser utilizada. Una lectura expansiva puede presentar la sentencia como el fin de la inspección sorpresa en miles de empresas cuyo domicilio social coincide con el centro de trabajo. Esa interpretación desborda el fallo, pero puede producir efectos reales: inhibir denuncias sindicales, fomentar resistencias empresariales a la entrada inspectora y generar autocontención en la propia actuación de la Inspección. CCOO ha advertido públicamente de que esta interpretación puede afectar a la protección de los derechos laborales y debilitar el papel de la ITSS como instrumento esencial de control del cumplimiento de la normativa laboral.

El riesgo no se agota en el ámbito laboral. La doctrina puede proyectarse también sobre actuaciones tributarias o de Seguridad Social cuando se discuta si la Administración ha accedido a un domicilio constitucionalmente protegido de una persona jurídica sin autorización judicial. Si la entrada vulnera un derecho fundamental, las pruebas obtenidas directa o indirectamente pueden perder eficacia, con impacto sobre actas, liquidaciones o sanciones. Por eso el problema no es sólo de acceso físico, sino de validez posterior de la actuación administrativa.

El origen de la dificultad está en la doctrina del Tribunal Constitucional, que extendió la protección del domicilio a las personas jurídicas. Esa construcción es discutible. El domicilio de una persona física protege un espacio de vida, intimidad y desarrollo personal o familiar. El domicilio social de una sociedad mercantil cumple otra función: localiza jurídicamente a la empresa, permite comunicaciones, determina efectos mercantiles y facilita su relación con terceros y administraciones. No son conceptos equivalentes.

El domicilio de una persona física protege un espacio de vida, intimidad y desarrollo personal o familiar. El domicilio social de una sociedad mercantil localiza jurídicamente a la empresa, permite comunicaciones, determina efectos mercantiles y facilita su relación con terceros y administraciones

Ahora bien, esa doctrina constitucional existe y no puede ignorarse. Lo que sí debe hacerse es interpretarla de forma materialmente coherente y acotada. El domicilio constitucionalmente protegido de una persona jurídica no puede confundirse con cualquier centro de trabajo, nave, taller, almacén, oficina administrativa o instalación productiva. Debe limitarse a los espacios realmente vinculados a la dirección societaria, administración interna o custodia reservada de documentación propia de la vida social. La propia sentencia del Supremo permite esta modulación al distinguir entre zona de oficinas del domicilio social y zona de centro de trabajo.

Desde esta perspectiva, la clave es acotar. Si una empresa dispone de zonas productivas o laborales diferenciadas, la Inspección debe poder acceder a ellas sin autorización judicial, dejando constancia de que no entra en dependencias societarias protegidas. Si la documentación necesaria está en un espacio protegido, la Inspección puede requerir su entrega, exhibición o remisión, incluso de forma inmediata cuando sea posible y proporcionado. La garantía domiciliaria protege determinados espacios, no convierte la documentación empresarial en inmune al control público.

También es necesario impedir usos abusivos. No puede admitirse que una empresa invoque genéricamente que todo el centro es domicilio social para bloquear la actuación inspectora. Quien pretenda invocar una protección constitucional excepcional debe identificar qué dependencias concretas considera protegidas y justificar su función societaria. La coincidencia formal entre domicilio social y centro de trabajo no puede convertirse en una presunción expansiva de inviolabilidad de todo el inmueble.

La respuesta debe ser institucional. Hace falta clarificar el artículo 13 de la Ley 23/2015 para distinguir entre centro de trabajo, domicilio de persona física y domicilio constitucionalmente protegido de persona jurídica. También debe reformarse el artículo 8.6 de la LJCA para prever un cauce específico, rápido y seguro de autorización judicial para la ITSS, equivalente al existente en materia tributaria. Y la Inspección debe contar con criterios técnicos que ordenen cuándo procede la entrada libre, cuándo basta limitar el acceso a zonas productivas, cuándo debe requerirse documentación y cuándo es imprescindible solicitar autorización judicial.

La sentencia exige cautelas, pero no puede ser leída como una invitación a debilitar la actuación inspectora, ni como una vía para convertir la coincidencia formal entre domicilio social y centro de trabajo en un obstáculo general al control público. Lo que abre es un debate institucional necesario: cómo garantizar el respeto a los derechos fundamentales sin reducir la eficacia de una Inspección de Trabajo que debe actuar con rapidez, inmediatez y capacidad real de comprobación.

Ese debate debe traducirse en criterios claros. La ley debe ofrecer seguridad jurídica, la Inspección debe contar con pautas operativas homogéneas y las empresas no deben poder invocar de forma genérica la protección domiciliaria para bloquear el acceso a espacios productivos o laborales. La garantía constitucional debe preservarse allí donde realmente exista un domicilio protegido, pero sin desnaturalizar la función inspectora.

Una Inspección de Trabajo que opere con seguridad jurídica, de forma rápida y útil, es una garantía para las personas trabajadoras y para el cumplimiento efectivo de la ley. Preservar esa función debe ser el objetivo de cualquier respuesta institucional a esta sentencia.

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Francisco Gualda es director del Gabinete de Estudios Jurídicos de CCOO