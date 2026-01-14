Ordenan a la UCO rastrear los móviles de seis empresarios del 'caso mascarillas' de Almería

El Juzgado de Instrucción número 6 de Almería ha autorizado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil el desprecinto, clonado y análisis exhaustivo de los teléfonos móviles de seis nuevos investigados, en su mayoría empresarios del sector de la construcción, para esclarecer la trama de adjudicaciones irregulares de obra pública derivada del caso mascarillas, según recoge EFE.

En un auto dictado el pasado 2 de enero, al que ha tenido acceso EFE, el magistrado ordena el volcado de los terminales para rastrear las comunicaciones de cinco administradores de mercantiles adjudicatarias de la Diputación de Almería y de F.J.L.S., hermano del exvicepresidente tercero de la institución, Óscar Liria.

La resolución judicial busca evidencias que confirmen la existencia de una "mecánica delictiva sistémica" en la corporación provincial, que habría evolucionado desde presuntas mordidas en la compra de material sanitario durante la pandemia hasta el amaño generalizado de contratos de obras menores a través de los Planes Provinciales y el Plan Acelera.

El magistrado justifica esta injerencia en el secreto de las comunicaciones ante la gravedad de los indicios acumulados contra la cúpula política de la Diputación, descabezada tras la detención y dimisión de su presidente y su vicepresidente, Javier A. García y Fernando Giménez, ambos del Partido Popular, el pasado noviembre.

El auto detalla la utilización de un lenguaje encriptado en mensajes de Whatsapp por parte de García, Giménez y Liria, quienes usaban términos odontológicos para referirse presuntamente al cobro de comisiones ilegales.

Según la resolución, los implicados hablaban de "ir al dentista", "cambiar la piñata", "muelas picadas" o realizar una "limpieza" en contextos de conversación "absurdos" que, a juicio de los investigadores, ocultaban el reparto de beneficios ilícitos y el blanqueo de capitales.

Por ejemplo, el 8 de abril de 2020, a las 20:53 horas, "solo tres minutos después" de firmar el decreto de adjudicación del contrato de mascarillas a la empresa Azor Corporate, el dirigente popular envió "un emoticono de un diente o muela", un símbolo que la UCO vincula directamente con el éxito de la operación fraudulenta.

El auto alude a conversaciones previas en las que el exvicepresidente segundo solicitaba a Óscar Liria una televisión a modo de "aperitivo" días antes de la firma de los contratos investigados. La investigación patrimonial incluida en el auto dibuja un escenario de presunto blanqueo de capitales que salpica al entorno familiar de los políticos.

El juez reseña la "inexistencia de retiradas de efectivo" en las cuentas bancarias del expresidente, lo que sugiere que sus gastos diarios se cubrían con fondos opacos, y confirma el hallazgo en el domicilio de su hermana de una nota manuscrita junto al dinero en efectivo con la frase: "Este dinero es de Javier Aureliano".

También se investigan pagos de hipotecas y compras de parcelas mediante ingresos en efectivo fraccionados para eludir los controles fiscales.

El sistema de la "baja simbólica"

La trama de la Diputación de Almería impacta en el PP de Moreno en una provincia clave en la batalla con Vox Ver más

El rastreo de los móviles de los empresarios y de F.J.L.S. pretende cerrar el círculo sobre la rama de la obra pública. El instructor describe cómo empresas instrumentales como Pulconal y OYC Servicios Urbanos -vinculadas a testaferros de Óscar Liria y de su tío, el exalcalde de Fines- recibieron decenas de adjudicaciones (16 y 17 contratos respectivamente) mediante un "concierto previo".

El 'modus operandi' descrito en el auto implicaba instrucciones directas desde la Diputación. El juez cita mensajes en los que personal técnico indicaba a las empresas la cifra exacta que debían ofertar, con expresiones como "reste un 4%" o aplique una "baja simbólica", para simular competencia y garantizarse la adjudicación.

En otros casos, era el poder político el que decidía el destino de la obra con órdenes en WhatsApp, como el mensaje "Los Gallardos pasa", enviado por Liria para descartar a una empresa en favor de otra de la trama.