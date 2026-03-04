Feijóo no respalda a Sánchez frente a la amenaza de Trump y evita concretar si el PP apoya la guerra

La amenaza de "cortar el comercio con España" lanzada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por la crítica postura del Gobierno de Pedro Sánchez tras la ofensiva de Estados Unidos e Israel sobre Irán no ha merecido ningún reproche por parte del presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. El conservador, en cambio, sí culpa a Sánchez de estar "cada vez más solo y aislar a España" pese a haber recibido una ola de solidaridad de dirigentes europeos como el presidente francés Emmanuel Macron o la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

Para Feijóo, "la relación con EEUU ha de preservarse, tengamos o no discrepancias con el presidente", aunque desde su equipo no aclara si implica apoyar la incursión en Irán, como apoyó en 2003 el expresidente José María Aznar con la guerra de Irak. Preguntados por esta cuestión, desde su entorno se remiten a sus declaraciones públicas: "El señor Sánchez no puede usar sus necesidades políticas para ir contra la seguridad de España", señaló Feijóo en un acto desde Bilbao este miércoles. "Antes del derecho internacional están los derechos humanos, y en Irán no se protegen", prosiguió.

Al líder del principal partido de la oposición tampoco le parece bien que el Gobierno haya decidido impedir a Estados Unidos utilizar las bases militares de Morón y Rota en los bombardeos ilegales contra Irán que ha iniciado junto a Israel. "La política exterior está por encima de los intereses partidistas y del posicionamiento ideológico del presidente de turno", argumentó, después de que el presidente del Gobierno haya respondido a Trump con el "No a la guerra".

En su intento de deslegitimar cualquier movimiento de Sánchez, el PP mantiene una postura contradictoria. Por un lado, asegura "apoyar la posición de la UE" que defiende al Gobierno español, pero por otro evita cuidadosamente entrar al choque con Trump, una actitud que mantiene desde que el magnate volvió a la Casa Blanca. Es más, en una llamada telefónica la pasada semana, Feijóo prometió al secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, que España sería un "aliado fiable". Una promesa que asegura que hay que mantener incluso cuando el presidente de Estados Unidos amenaza a nuestro país.

En Génova no aclaran si apoyarían la guerra en Irán

¿Está el PP a favor o en contra del "No a la guerra"? En Génova tampoco responden. "Estamos a favor de parar la guerra contra el pueblo iraní, especialmente contra sus mujeres, que iniciaron los ayatolás", se limitan a señalar desde el equipo de Feijóo. Nada tienen que decir, sin embargo, de lo que ocurre en otras dictaduras de Oriente Medio como Arabia Saudí, Emiratos Árabes o Catar, que en este caso están alineadas con los intereses de EEUU.

La dirección del PP sostiene que Sánchez está utilizando la política exterior de España para desviar la atención sobre la situación política dentro del país por su debilidad parlamentaria, un argumento compartido por el líder de Vox, Santiago Abascal. Es más, el ultraderechista ha pedido a Feijóo que presente una moción contra Sánchez "independientemente de si dan los números o no".

El PP aleja esa moción pero sí es consciente de que Sánchez se está situando en el tablero global como la antítesis de Trump, un dirigente que no goza de popularidad en España. Frente a él aparece en escena un Feijóo cuya inexperiencia internacional juega en contra de su candidatura a la presidencia del Gobierno. Un déficit que en los últimos tiempos resalta mucho, especialmente en comparación con la intensa actividad exterior que despliega Pedro Sánchez e incluso el citado Santiago Abascal, que ha cuidado mucho sus vínculos con la ultraderecha mundial, incluido el trumpismo.

Feijóo, sin perfil internacional ni grandes aliados

Feijóo jamás ha tenido un perfil internacional pese a su larga trayectoria política y sus contactos se limitan a los que tiene en el ámbito del Partido Popular Europeo y de los aliados de esta formación en América, y nunca se ha mostrado particularmente interesado por la política exterior. Es más, el actual líder del PP ni siquiera habla inglés, una habilidad que hace muy difícil estrechar vínculos personales con dirigentes políticos de otros países.

Su principal asesor en la dirección del partido es Ildefonso Castro, diplomático de carrera, ex secretario de Estado de Asuntos Exteriores en el Gobierno de Mariano Rajoy y después embajador de España en Irlanda hasta 2022. En septiembre de 2024, Feijóo lo nombró secretario de Política Internacional, pero menos de un año después, en el congreso nacional de julio de 2025, el líder del PP declaró públicamente que la política exterior dependería de él. En el actual organigrama, Castro figura como coordinador de Acción Exterior, pero en el PP nadie tiene muy claro hasta dónde llega su influencia.

En ese sentido, en la sede de Génova conocen el problema con respecto a la política internacional y trabajan para resolverlo, pero el PP se está quedando sin referentes internacionales en los que apoyarse para construir una agenda más allá de nuestras fronteras que sirva de trampolín a su líder. Ni en Europa ni en América Latina, donde hay gobiernos o bien de izquierdas, o bien de extrema derecha.

El principal faro del PP en cuanto a la política exterior siempre había pasado por FAES, la fundación que encabeza José María Aznar, pero de la que Génova se ha desvinculado en los últimos meses precisamente por sus críticas al magnate. Tras la victoria de Trump, el think tank sostuvo que no era "una buena noticia para España ni tampoco para la UE en su conjunto". "Trump encarna un populismo adobado de planteamientos proteccionistas y aislacionistas" y "de actitudes intemperantes" que, en su momento, "llegaron al abierto desafío institucional", como el asalto al Capitolio en enero de 2021. La fundación situó a Trump en el grupo de los "demagogos impredecibles" e incluso mencionó su "falta de decoro" algo "muy de moda" y no solo en EE UU.

De Venezuela al gasto en defensa: el PP replica su manual con Trump

El PP, sin embargo, sí que ha evitado cuidadosamente confrontar con Trump e incluso desautorizó a su actual portavoz en Bruselas, Esteban González Pons, cuando este lo criticó públicamente en un artículo en el que lo tildó de "ogro naranja". En este caso la dirección repite el manual que ya siguió con el ataque estadounidense sobre Venezuela, que acabó con la detención de su presidente, Nicolás Maduro. Tanto entonces como ahora, el PP no cuestiona directamente a Trump e incluso justificó su excursión.

El PP tampoco quiso polemizar con el presidente estadounidense cuando Trump le recriminó al Gobierno de Sánchez su negativa a incrementar el gasto en defensa hasta el 5% del PIB. Es más, culparon al socialista de esa postura, que definieron como "irresponsable". Sin embargo, al ser preguntados sobre si el PP se comprometería a hacerlo, evitaron concretarlo y reconocieron en privado que ellos también negociarían para tratar de adaptar el presupuesto a las capacidades de España si estuvieran en La Moncloa. En febrero de 2025, Feijóo firmó con sus aliados del Partido Popular Europeo (PPE) elevar el gasto hasta el 3% del PIB, un punto por encima de lo que planteó Sánchez.

El conservador sí se mostró un poco más crítico tras el anuncio de Trump de que iba a imponer un 20% de aranceles a los productos de la Unión Europea. Tras ese anuncio, Feijóo aseguró que estábamos "ante una guerra comercial” y que "estar divididos no suma nada", aunque no quiso confrontar con el presidente norteamericano. El líder del PP también aseguró que el giro de la Administración estadounidense era "un error, una mala noticia y un ataque a la nación": "Dejémonos de golpes en el pecho y de deditos levantados para la refriega política”, añadió, en referencia a la formación de Santiago Abascal.