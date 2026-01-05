Israel está ampliando y reforzando sus bases militares “temporales” en el sur del Líbano

El ejército israelí ha reforzado y ampliado sus cinco bases militares en el sur del Líbano durante el último año. Las bases se suponía que eran temporales, tal y como afirmó el propio ejército a principios de este año, pero tras los últimos refuerzos ahora parecen tener un carácter más permanente.

Así lo demuestra una investigación de NRC. Las cinco bases, denominadas por Israel como las "Cinco Fortalezas", han sido equipadas en 2025 con muros perimetrales reforzados, según la comparación de imágenes por satélite y fotografías. Las cinco fortalezas cuentan con puestos de observación de hormigón, equipos de vigilancia y, al menos en uno de los casos, se aprecia la presencia de una ametralladora.

Bases militares israelíes en el sur del Líbano

"Si el ejército quiere quedarse aquí los próximos veinte años, puede hacerlo. La infraestructura básica necesaria ya se ha instalado", afirma Nicholas Blanford, analista de seguridad británico y experto en Hizbulá que vive en el Líbano desde hace tres décadas. "Israel está enviando un mensaje al Líbano: habéis sido derrotados y hemos vuelto".

El excomandante de las fuerzas terrestres armadas neerlandesas Mart de Kruif ve "muchos indicios de que estas bases son de naturaleza permanente" en los hallazgos de NRC.

Después de que Hamás atacara Israel en octubre de 2023, no solo se desencadenó una sangrienta guerra en Gaza, sino que también se reavivó el conflicto entre Israel y Hizbulá en el Líbano. Hizbulá, el mayor grupo armado chií y partido político del Líbano, lanzó cohetes contra objetivos israelíes en solidaridad con Hamás. Tras meses de ataques mutuos, Israel escaló el conflicto en 2024 con bombardeos a gran escala, invadió el sur del Líbano e inició una guerra terrestre. Desde octubre de 2023, han muerto aproximadamente 4.000 libaneses y 130 israelíes.

El 26 de noviembre del año pasado, el entonces presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció un alto el fuego. Parte del acuerdo establecía que Israel retiraría sus tropas y que, a partir de entonces, las fuerzas armadas libanesas garantizarían la seguridad en el sur.

Sin embargo, justo antes de que la retirada tuviera que completarse el 18 de febrero de este año, Israel anunció que sus tropas permanecerían en cinco puntos justo al otro lado de la frontera —la llamada Línea Azul— en el Líbano. Se trataba de "una medida temporal", según declaró un portavoz del ejército, necesaria para "la protección de los ciudadanos israelíes". Según el portavoz, esta decisión contaba con el visto bueno de Estados Unidos.

No fue así para el propio Líbano. En un comunicado conjunto del presidente, el primer ministro y el presidente del Parlamento, el país dejó claro que consideraba cualquier presencia israelí adicional en su territorio como una "ocupación".

Muchos de los residentes que han regresado a la zona gravemente devastada durante el último año viven efectivamente la situación como una ocupación, en parte debido al uso frecuente de drones israelíes. "Se siente como si Israel lo controlara todo aquí", dice Ahmad Sbleen (42). Está tomando café en una mesa frente a su casa, cerca de la base israelí de Labbouneh. Mientras habla, un dron zumba sobre la vivienda. "Cada vez que algo se sale de la norma, llega un dron a inspeccionar. Los drones están siempre aquí. Después del atardecer, nos quedamos dentro".

Mohammed, que no quiere que se publique su apellido por motivos de seguridad, vive en el pueblo de Khiam, frente a la base israelí en la colina de Hamames. "No hay seguridad. A veces disparan al azar desde la base contra la carretera que baja hasta el pueblo", dice este hombre algo mayor y de aspecto cansado. Su familia vive ahora en otro lugar. "Hace poco lanzaron una bomba sobre un grupo de personas que simplemente estaban recogiendo fruta".

Ahora parece que Israel no solo ha mantenido su presencia, sino que ha reforzado sus posiciones hasta tal punto que las bases podrán seguir operando durante años.

'Hescos'

Para esta investigación, NRC recopiló imágenes por satélite de las cinco bases militares, fechadas entre enero y noviembre de 2025, analizó fotografías tomadas por fotógrafos en la región y, cuando fue posible, visitó las zonas circundantes a los fuertes. Las cinco bases muestran signos de expansión. Los hallazgos fueron remitidos a expertos en defensa.

Las imágenes por satélite que se muestran a continuación indican que los terraplenes de tierra alrededor de las bases han sido elevados y reforzados con las llamadas barreras Hesco. Se trata de sacos resistentes con estructuras de acero, rellenos de arena o piedras, que pueden colocarse unos junto a otros y apilarse para formar un muro. Además, se han construido nuevos puestos de observación de hormigón en varias esquinas de las bases. Cada base está equipada con sistemas de vigilancia como cámaras, megáfonos, antenas y radares.

Además, parece haberse producido un aumento del personal. Las imágenes por satélite muestran que los recintos se han ampliado. Justo al lado de las bases, se han acordonado terrenos adicionales con terraplenes de tierra, donde se observan numerosos tanques y otros vehículos militares estacionados.

El excomandante De Kruif señala: "Estas medidas de seguridad son de carácter estructural, destinadas a contrarrestar ataques con morteros y otras amenazas terrestres, y a proporcionar protección frente al fuego de artillería".

De Kruif comandó 45.000 tropas de la OTAN en el sur de Afganistán en 2008 y 2009. "Allí también utilizábamos bases operativas avanzadas temporales, pero consistían en sacos de arena y tiendas de campaña. Los terraplenes con barreras Hesco no se utilizan para bases temporales. Las posiciones de tiro de hormigón que aparecen en las imágenes también pueden durar años".

El analista Blanford también señala la posible existencia de refugios dentro de los terraplenes. Afirma que es lógico que los soldados sigan reforzando sus refugios mientras permanezcan allí, incluso si la duración de su estancia es incierta. "Israel está haciendo todo lo posible para evitar bajas en su propio bando. Ese es un tema extremadamente sensible en Israel".

Disparos contra paneles solares

Hizbulá surgió tras la invasión israelí del Líbano en 1982 y, con el apoyo de Irán, creció hasta convertirse en uno de los mayores grupos armados de la región. Desde su zona montañosa, el movimiento libró una guerra de guerrillas contra Israel. Ante la ausencia del Estado libanés, Hizbulá también presta servicios públicos de interés general en el sur, como educación y atención sanitaria.

Durante las últimas décadas, se han construido asentamientos en el lado israelí de la frontera, incluidos puestos militares para protegerlos. Durante la escalada de 2024, Israel decidió establecer también una presencia militar en el Líbano. Además de las cinco bases, existen dos "zonas de amortiguamiento" (áreas acordonadas por Israel) y dos pequeños puestos avanzados justo al lado del muro fronterizo, construidos únicamente con algunos bloques de hormigón y alambre de púas. La misión de paz de la ONU, Unifil, también observó que Israel había ampliado el muro fronterizo hacia territorio libanés en las últimas semanas.

A principios de este año, muchos residentes del sur del Líbano regresaron a sus hogares. Sin embargo, decenas de pueblos en la franja fronteriza inmediata son en gran medida inhabitables. Los daños no son solo consecuencia de los enfrentamientos entre Israel y Hizbulá. Durante el último año, Israel también ha seguido bombardeando y volando casas.

"Los terraplenes con Hesco no se utilizan para bases temporales", Mart de Kruif, excomandante de las fuerzas terrestres armadas neerlandesas

En el pueblo de Aitaroun, unos chicos toman café en un bar. El propietario murió en junio por el impacto de un dron israelí. "Mucha gente no tiene más remedio que volver porque no tiene dinero para alquilar alojamiento en otro lugar", dice Mansour, que solo quiere que se mencione su apellido por motivos de seguridad. Es psicólogo, trabaja en Beirut y suele regresar a su pueblo natal los fines de semana. "La gente aquí tiene problemas psicológicos; están ansiosos y deprimidos. Mi hermana sufre ataques de pánico desde que la casa de nuestros vecinos fue bombardeada".

El pueblo se encuentra al pie de una colina. La base israelí de Jal al-Deir está construida en lo alto. Cada mañana, los residentes escuchan el arranque de los motores pesados de los tanques. "A menudo oímos música los sábados por la noche. Hacen fiestas hasta altas horas y disparan contra el pueblo, incluso contra los paneles solares", dice Mansour. "A veces llaman a las puertas de la gente y exigen que abandonen sus casas porque viven demasiado cerca de la base y suponen un riesgo para la seguridad de los soldados. Ellos se sienten inseguros. ¿Puedes creerlo?".

A pesar de la tregua, el ejército israelí sigue llevando a cabo ataques casi a diario. Durante el último año, Unifil ha contabilizado más de 11.000 actividades israelíes en el Líbano, entre ellas vuelos de drones y cazas, bombardeos y ataques de artillería. Desde noviembre del año pasado, han muerto más de 300 personas, entre ellas al menos 127 civiles. Soldados del ejército libanés y de Unifil también se ven regularmente alcanzados por fuego israelí.

La fuerza internacional de mantenimiento de la paz ha observado que el ejército israelí ha reforzado las fortificaciones, especialmente durante los meses de verano. "No vemos indicios de que tengan intención de marcharse", afirma la portavoz de Unifil, Kandice Ardiel.

El veterano neerlandés Bert Kleine Schaars se refiere a los puestos de observación de hormigón como "fortificaciones sólidas". "Eso no se levanta para un periodo corto". Kleine Schaars sirvió como suboficial en la misión de paz de la ONU en el Líbano a principios de los años ochenta y actualmente es presidente de la organización de ayuda Veteranen voor Libanon.

También señala el aumento del número de vehículos blindados en las bases. "Calcula entre cuatro y seis hombres y mujeres por vehículo. Eso suma rápidamente un pelotón de entre treinta y cuarenta soldados por base".

Desarme total

El conflicto entre Israel y el Líbano se encuentra en un punto muerto. Según el acuerdo de alto el fuego, el Líbano debe localizar las armas abandonadas por Hizbulá e impedir que el movimiento se rearme. Israel afirma que solo se retirará cuando esa tarea se haya completado y amenaza con más violencia. Sin embargo, las autoridades libanesas no se atreven a proceder al desarme por miedo a acabar en un conflicto armado con Hizbulá.

Aunque Hizbulá ha abandonado sus posiciones militares en el sur, el movimiento se niega a entregar sus armas en el resto del país. Afirma actuar en defensa propia y considera que la exigencia de un desarme total supone capitular ante los "intereses israelíes", mientras que el Líbano, con su débil ejército, "sigue siendo impotente".

El hecho es que, desde el alto el fuego, Unifil no ha observado ninguna actividad militar de Hizbulá en el sur, según declaró anteriormente un portavoz a NRC. El comandante de Unifil, Diodato Abagnara, también afirmó a principios de este mes al Canal 12 de Israel que no ve "ningún indicio de que Hizbulá se esté rearmando" en el sur.

Unifil ha declarado en repetidas ocasiones que la presencia israelí dificulta que el ejército libanés logre un control completo de la zona.

El ejército israelí, por su parte, considera su presencia totalmente legítima. "Las FDI operan meticulosamente de acuerdo con el derecho internacional y con los entendimientos del alto el fuego entre Israel y el Líbano", afirmó un portavoz en respuesta a los hallazgos de NRC. Las Cinco Fortalezas son necesarias para "establecer una línea defensiva" para las comunidades situadas en el lado israelí de la Línea Azul.

"En el pasado, la organización terrorista [Hizbulá] planeó una invasión [de Israel] en estas zonas. Gracias al ejército israelí, esto se evitó". Como consecuencia de la aplicación insuficiente por parte de Unifil y teniendo en cuenta los crecientes intentos de Hizbulá de rearmarse, las FDI se ven obligadas a actuar, según el portavoz. "Los trabajos de adaptación en las fortificaciones durante el último año tenían como objetivo mejorar las defensas".

Marieke de Hoon, profesora adjunta de Derecho Penal Internacional en la Universidad de Ámsterdam, tiene una visión diferente. Sí ve indicios de que Israel está violando el derecho internacional con su presencia militar continuada en el Líbano. "En principio, las fuerzas armadas no pueden estar presentes en el territorio de otro país sin el consentimiento de ese país. Una excepción es cuando existe una necesidad de legítima defensa, pero en ese caso debe haber un ataque armado inminente. No puede basarse en un peligro hipotético que pueda surgir en el futuro".

Continúa: "Además, Israel puede alegar que el Líbano no está cumpliendo el alto el fuego y que, por tanto, se ve obligado a intervenir. Pero entonces Israel no debe crear por sí mismo una situación en la que el Líbano sea incapaz de aplicar los acuerdos. Todas las partes deben cooperar de buena fe".

El Líbano no es el único lugar donde el ejército israelí se está atrincherando. Hace unos días, la organización británica de investigación Forensic Architecture publicó un análisis de las ampliaciones en Gaza, donde las FDI han construido ya 48 bases militares.

Israel también está construyendo nuevos puestos militares en el sur de Siria. Tras la caída del régimen de Asad en diciembre de 2024, el ejército se adentró en la zona desmilitarizada, un área al este de los Altos del Golán que Israel ocupa desde 1967. Su ejército lleva a cabo regularmente incursiones terrestres en Siria, matando a residentes, expulsándolos de sus hogares y secuestrando personas de forma arbitraria, según Human Rights Watch.

En los tres casos, la autodefensa es la justificación de Israel para su presencia militar.

El analista Blanford cuestiona que las bases en el Líbano sean necesarias, dado que Israel domina el espacio aéreo libanés y, por tanto, ya tiene una buena visión de lo que ocurre sobre el terreno. Según él, las fortificaciones son principalmente un mensaje para los ciudadanos israelíes de que el ejército los está protegiendo. También cree que sirven como moneda de cambio en negociaciones. "Y están destinadas a mostrar a los libaneses que Israel puede hacer lo que quiera".