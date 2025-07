La FAES de Aznar, el 'faro' ultraliberal que vuelve a iluminar al PP

José María Aznar fue uno de los protagonistas del congreso que el Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo celebró el pasado fin de semana en Madrid. Un cónclave en el que el actual líder de la oposición se encomendó a las recetas del aznarismo en el que será su último intento de alcanzar La Moncloa. Si Feijóo —que fue reelegido como presidente del PP sin oposición interna— no lo consigue, se marchará. Aznar, presente durante los tres días del congreso, escenificó su entrega total al líder del partido pero le reclamó más contundencia y menos indefinición.

Lo cierto es que el expresidente del Gobierno sigue ejerciendo mucha influencia dentro de su antigua formación—a diferencia de Mariano Rajoy, que solo acude cuando le llaman y prefiere mantenerse en un discreto segundo plano — y marca el paso al PP a través de FAES, la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales concebida como el sustento ideológico de la derecha desde hace dos décadas, tanto en política nacional como, sobre todo, en política exterior.

Solo en el mes de julio FAES ha publicado análisis sobre la nueva ley antitabaco, la comparecencia del presidente Pedro Sánchez en el Congreso, el PNV y la crisis entre Irán e Israel. Una producción que contrasta con la de la actual fundación vinculada al PP, Reformismo 21, que solo publicó un análisis en junio y otro en el mes de mayo. Desde la dirección de la fundación que impulsó Feijóo a su llegada a Génova explican que su trabajo es "de puertas para dentro" y dejan el papel de laboratorio de ideas para funcionar a la sombra del poder a FAES.

A pesar de la ruptura formalizada en 2016 tras años de tensiones, de lecturas de cartilla y de críticas a la gestión del expresidente Rajoy –el hombre que Aznar eligió para liderar el PP–, FAES sigue siendo más influyente que cualquiera de los intentos posteriores de Génova de crear una fundación propia. Ni Humanismo y Democracia (H+D), vinculada al PP de Rajoy, ni Concordia y Libertad, auspiciada por Pablo Casado, lograron alcanzar la influencia que sí tiene FAES.

De Mayor Oreja a Álvarez de Toledo

FAES aporta nombres y conexiones fundamentales para entender con perspectiva histórica las tripas de la derecha española y la actual encrucijada de Feijóo, que ve cómo sus intentos de armar una posición propia sobre asuntos como la relación con la extrema derecha, a la que ya está diciendo que no meterá en un gobierno de coalición, o los partidos nacionalistas, con los que se quiere apoyar en un futuro, tropiezan con el rechazo del ala dura del partido. Es más, la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso ya ha asegurado que ella "espera no oír" ni hablar de una repetición electoral en caso de que Vox quiera entrar en el Gobierno.

Tal y como consta en la propia web de la fundación, Aznar ocupa presidencia, el expresidente de Endesa, Manuel Pizarro, la vicepresidencia, mientras que su director es Javier Zarzalejos, actual eurodiputado del PP, que también se encarga de los "cuadernos de pensamiento político" que FAES publica mensualmente. El del mes de julio abordará cuestiones con las que la derecha trata de dar la batalla cultural como el supuesto "infierno fiscal español", de la "antipolítica y la corrupción", los gobiernos en minoría y el poder Ejecutivo en EEUU, entre otras cuestiones.

También hay un puñado de exministros y algos cargos de Aznar en las vocalías como Ángel Acebes, el ministro del Interior durante el 11M, Jaime Mayor Oreja, exministro y referente de la derecha católica más conservadora y beligerante, y su "hija política" María San Gil, expresidenta del PP vasco. Cuenta además con nombres como el de Gabriel Elorriaga, exsecretario de Estado de Organización Territorial del Estado bajo el aznarismo; Javier Fernández-Lasquetty, exconsejero de la presidenta madrileña y cerebro de la privatización de hospitales en Madrid; o Cayetana Álvarez de Toledo, portavoz adjunta del PP en el Congreso y aupada a la dirección del partido a propuesta de Feijóo, con el que hasta su llegada a Madrid nunca tuvo sintonía.

FAES y la "internacional neoliberal"

Si la función principal de FAES en España es tensar ideológicamente al partido, puertas afuera se ha convertido en la terminal local de la "internacional neoliberal", una palabra que según los patronos de FAES tiene demasiada mala imagen. La red de la que forma parte FAES martillea con un discurso central: el Estado debe reducirse al mínimo para no estorbar a la iniciativa privada, auténtica fuente de riqueza y creatividad. Uno de los mayores exponentes de esta filosofía es el presidente argentino, Javier Milei, al que el PP de Madrid sitúa como referente.

FAES se maneja bien donde Génova no, ya que todo lo que traspase las fronteras españolas no interesa en exceso a Feijóo, incómodo con los grandes debates sobre política exterior —salvo que se trate de Venezuela— donde su postura, pese a sus ingentes esfuerzos por tatar de escenificar lo contrario, no se aleja demasiado de la del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Se trata de un terreno de juego en el que Sánchez se maneja mucho mejor que el líder del PP y que ha logrado auparlo como uno de los principales referentes de la socialdemocracia en Europa.

El máximo exponente de toda esta red es Atlas Network, un conglomerado estadounidense de think tanks ultraliberales aliado con la FAES de Aznar. La organización lleva más de cuatro décadas aplicando el máximo grado de beligerancia a su batalla contra la izquierda, sobre todo en Latinoamérica, aunque ya extiende su red por Europa. Hasta 2018 estuvo presidido por el argentino Alejandro Chafuen, uno de los firmantes de la Carta de Madrid, la puesta de largo elegida por Vox a finales de 2020 para el lanzamiento de su fundación, Disenso.

Atlas Network se identifica como "una organización sin ánimo de lucro cuyo objetivo es garantizar a todas las personas el derecho a la libertad económica y personal a través de su red mundial de socios estratégicos". Pero según una documentada investigación de Lora Verheecke y Olivier Petitjean, integrantes del Observatorio Multinacional, detrás se encuentran grandes corporaciones de sectores como el petróleo, el tabaco y el farmacéutico y conocidas organizaciones ultras como la Heritage Foundation, proveedora de ideas del trumpismo.