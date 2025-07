Tellado corrige a Ester Muñoz y asegura que gobernar en solitario es un "compromiso" de Feijóo

El Partido Popular quiere gobernar en solitario cuando se celebren nuevas elecciones. Los conservadores se muestran convencidos de que la suma del bloque de derechas será mayor al de la izquierda en ese eventual escenario y, en palabras de Alberto Núñez Feijóo, no implantarán un "cordón sanitario" contra la extrema derecha, pero tampoco la quieren dentro del Ejecutivo. Un compromiso que la dirección nacional del PP asume en primera persona, hasta el punto de asegurar que forzarán una repetición electoral si la formación de Santiago Abascal exige entrar en el Gobierno a cambio de apoyar al PP.

"No habrá gobierno de coalición" asegura en privado el número dos, Miguel Tellado, que este lunes se ha estrenado en Génova tras ascender a la secretaría general del partido. Previamente, con las cámaras encendidas, Tellado había asegurado que ese gobierno en solitario era una "aspiración" ante las insistentes preguntas de los periodistas. Así, remarcaba que Feijóo quiere "un Gobierno en solitario, monocolor y unido" frente a los "espectáculos" del Gobierno de coalición de Pedro Sánchez, en sus palabras. "Un Gobierno único y unido que trabaje para servir al interés general", decía.

Unas palabras que contrastan con las de la nueva portavoz parlamentaria del PP, Ester Muñoz. En una entrevista en Telecinco, no descartaba que Vox entrara en el Gobierno en caso de necesitar sus votos para alcanzar el poder en unas futuras elecciones. "Vamos a esperar a que haya elecciones y ver los diputados que tenemos cada uno", contestaba tras ser preguntada expresamente por una coalición con el partido de Santiago Abascal.

Muñoz insistía en la idea de que "cuando lleguemos a las elecciones y veamos los resultados entraremos en otra fase". Lo cierto es que, en base a la hemeroteca, el PP sí metió a Vox en sus gobiernos autonómicos tras las elecciones autonómicas y municipales del 2023 con tal de asegurarse una inmensa cuota de poder que alcanza más de un centenar de ayuntamientos además de la Comunitat Valenciana, Baleares, Murcia, Aragón y Extremadura.

Vox les acusa de "cometer" el mismo error que el 23J: "Es una locura"

El portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, ha respondido a las palabras de Tellado acusando al PP de "cometer el mismo gigantesco error del 23-J" :"Se están repartiendo sillones y hablando de gobiernos cuando no tienen absolutamente nada, ni tampoco han sido capaces de presentar una moción de censura para desalojar a este Gobierno", ha criticado. "Están vendiendo la piel del oso de nuevo antes de cazarla, y se están metiendo en un berenjenal gigantesco", añadió.

"Están diciendo que jamas tendrán gobierno con Vox pero sí pactaran con Junts, con este PSOE no pero con otro sí. ¿Qué están haciendo? Es una locura", sentenciaba el portavoz ultraderechista, que se mostraba muy sorprendido por las declaraciones del número dos del PP. "No casa en absoluto con nuestra idea de lo que tiene que ser España", finalizaba, remarcando que para Vox no existe un "PSOE bueno".