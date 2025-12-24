El grupo CREA, fundado por el catedrático investigado por coerción sexual, anuncia su disolución

El grupo CREA (Community of Research on Excellence for All), fundado en 1991 por el catedrático emérito de Sociología de la Universidad de Barcelona (UB), Ramón Flecha, ha anunciado su disolución. Lo ha hecho después de que el centro universitario elevase a la Fiscalía las conductas de Flecha, denunciado por dieciséis personas por coerción sexual y psicológica, maltrato, explotación personal y profesional.

El anuncio llega un día después de que se conocieran las medidas cautelares adoptadas por la universidad ante el informe preliminar del comité que investiga a Flecha y a los responsables de su grupo académico. El campus abrió el expediente interno al conocerse los testimonios destapados por infoLibre, elDiario.es, RTVE y Ràdio 4 de varias académicas subordinadas de Flecha en las que relataban cómo, haciendo uso de su jerarquía superior, las coaccionó sexual y laboralmente durante décadas.

En un comunicado publicado en X, CREA denuncia el "acoso sistemático y continuado" durante años, por el hecho de prestar ayuda a víctimas. También han añadido que han sido en varias ocasiones "sometidos y sometidas a intensas presiones para abandonar la red". "Quienes no lo hemos hecho nos hemos enfrentado a una discriminación persistente en concursos públicos y nombramientos académicos, con el único propósito de castigar nuestro compromiso con las víctimas", han lamentado.

Tras la investigación realizada por este periódico, junto a otros tres medios, el pasado mes de julio, 14 mujeres denunciaron en una carta ante el rector el abuso de poder y la coerción sexual que había ejercido sobre ellas el catedrático durante más de veinte año. En el escrito, aseguraban que habían mantenido relaciones con el acusado, pero "en un contexto de clara desigualdad jerárquica".

En un principio, no hubo actuación por parte de la Universidad de Barcelona, ya que el centro aseguró que CREA era un centro no adscrito desde 2015. Sin embargo, al sumarse más víctimas, decidió suspender cautelarmente al catedrático, al tiempo que encargó una investigación para esclarecer lo ocurrido.

Además de apartar temporalmente en aquel momento a Flecha de sus funciones, este lunes la UB dio a conocer que suspendía de su trabajo a otros dos docentes de la cúpula de CREA y retiraba los honores a otro catedrático vinculado al grupo. Además, constataba que el relato de 11 denunciantes –a las que se han sumado otras cinco– podría incluir conductas de “coerción sexual, coerción psicológica, maltrato, explotación personal y profesional, así como conductas vejatorias e intimidatorias”.

Tras la decisión de la UB las denunciantes han emitido un comunicado, a través de sus abogadas, valorando de manera positiva los avances en la investigación. "La respuesta ahora adoptada por la UB contribuye a romper dinámicas prolongadas de silencio, aislamiento y culpabilización de quienes han señalado estas prácticas durante más de una década, y hace necesario restituir el sentido y la integridad del espacio académico frente a prácticas que no deberían haber tenido lugar y que lo han desvirtuado en favor de intereses ajenos a su función".

No es la primera denuncia a la que se enfrenta CREA. Tanto en 2004 como en 2016 investigadores que salieron del grupo alertaron a la universidad del presunto funcionamiento sectario del grupo, pero en ambas ocasiones la Fiscalía archivó el caso. Un final que, en esta ocasión, las víctimas esperan que sea diferente y "se acabe con la impunidad".